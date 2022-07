Người thân bé 8 tuổi bị mẹ ghẻ bạo hành tử vong đề nghị xét xử công khai

Trong nội dung đơn, người thân của cháu bé 8 tuổi nêu: Cháu Nguyễn Thái Vân An (sinh ngày 28/06/2013 - đã chết) trong vụ án Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố về tội "Giết người" theo điểm b, n, i Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS) và tội "Hành hạ người khác" theo điểm a, Khoản 2 Điều 140 BLHS.

Bé Vân An (8 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác theo điểm a, Khoản 2 Điều 140 BLHS và tội "Che giấu tội phạm" theo điểm b, Khoản 1 Điều 389 BLHS.

Theo dự kiến, sáng ngày 21/7/2022, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử kín.

Nói về quyết định xét xử kín vụ án của TAND TP.HCM, người thân nạn nhân cháu Vân An trình bày: "Sau khi xảy ra vụ án của cháu tôi - Vân An bị con quỷ dữ đội lốt người Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ dã man như thời trung cổ dẫn đến tử vong, ngày 30/12/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công an, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và cho đây là vụ án điểm để phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm trẻ em.

Như chỉ đạo của Phó Thủ tướng, vụ án của cháu tôi là án điểm, mà án điểm thì phải xét xử công khai để cho toàn dân, toàn xã hội biết nhằm dăn đe, phòng ngừa và cũng làm bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, ngày 22/6/2022, Thẩm phán của TAND TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử số 2437/QĐXXST-HS và là xét xử kín".

Nguyễn Trung Kim Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang - hai kẻ bạo hành cháu bé tử vong Người thân cháu Vân An cho rằng "việc xử kín không phù hợp với quy định của pháp luật".



Nội dung đơn dẫn giải: "Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Toán án nhân dân tối cao quy định về việc xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc vụ án hình sự có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh như những người dưới 18 tuổi khác (sau đây gọi chung là người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi) thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Theo điểm d, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC quy định xét xử kín vụ án hình sự có bị cáo, người bị hại là người dưới 18 tuổi như sau: Đối với những vụ án có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán thì Tòa án phải xét xử kín; đối với những vụ án khác có yêu cầu của người dưới 18 tuổi, người đại diện của họ hoặc để giữ bí mật đời tư, bảo vệ người dưới 18 tuổi thì Tòa án cũng có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai theo quy định tại Điều 327 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Như vậy, theo quy định này, những trường hợp được xét xử kín thông thường là những vụ án xâm hại tình dục (hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô…)… Đặc biệt là những vụ án mà nạn nhân là trẻ em gái, người chưa thành niên thường được xét xử kín, tránh gây áp lực tâm lý cho nạn nhân. Hoặc các vụ án mà nạn nhân bị bạo hành là người dưới 18 tuổi để cần giữ bí mật đời tư, bảo vệ cho nạn nhân không bị áp lực tâm lý.

Tuy nhiên, đây là vụ án 'Giết người', bị hại là cháu Nguyễn Thái Vân An đã tử vong nên việc xét xử kín theo tinh thần Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao là không phù hợp.

Người dân tổ chức cầu nguyện cho cháu Vân An Mặt khác, các cơ quan tố tụng từ ban đầu đã xác định đây là vụ án điểm để ngoài mục đích xử lý nghiêm mà còn để răn đe, phòng ngừa tội phạm xâm hại quyền trẻ em. Về nguyên tắc, khi xét xử án điểm thì Toà án phải tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong và sau khi xét xử".



Do đó, người thân cháu bé Vân An đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét đưa vụ án ra xét xử công khai để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung theo đúng tinh thần án điểm đã được các cơ quan tố tụng thống nhất.

Chiều 1/7, trao đổi với PV Infonet, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng VPLS Nguyễn Anh - một trong số các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé Vân An xác nhận: "Người thân cháu bé đã ký và chuyển tới các cơ quan chức năng để đề nghị đưa vụ xét xử này công khai".

Theo luật sư Thơm, ngày 1/7, một người bác của bé Vân An cũng viết và đăng tải trên Facebook cá nhân có nội dung khẳng định: "Gia đình luôn nhất quán quan điểm không thỏa hiệp, không tha thứ và luôn đấu tranh đến cùng để sự thật được phơi bày, ai phạm tội sẽ phải chịu tội, mọi đấu tranh đều trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Mọi thông tin khác về mẹ bé và gia đình V.A (viết tắt tên bé Vân An - PV) đã gặp mặt gia đình bị cáo, thỏa hiệp, nhận đền bù,... đều không đúng sự thật.

Mẹ bé và gia đình chưa bao giờ làm đơn đề nghị tòa xử kín hay xử công khai trước khi tòa ban hành quyết định xử kín. Chúng tôi luôn tin tưởng chờ đợi các quyết định của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án cho đến thời điểm đó. Bất cứ ai nói mẹ bé không đấu tranh đòi công bằng cho bé là không đúng sự thật. Gia đình bé luôn đấu tranh dựa trên sự hỗ trợ của các luật sư, tuân thủ các quy định của luật pháp".