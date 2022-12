Người quen tá hỏa phát hiện người phụ nữ chết trong ki-ốt ở Bình Dương

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an TP Thuận An điều tra vụ một người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp tài sản.

Nạn nhân là chị Trịnh Anh Th. (35 tuổi, quê tỉnh An Giang).

Hiện trường vụ việc

Trước đó, vào chiều tối 19-12, bạn của chị Th.gọi điện thoại rủ đi ăn nhưng không liên lạc được nên tới kiot trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Thuận Giao, TP. Thuận An để tìm. Tới nơi thì phát hiện chị Th. nằm trong tư thế úp mặt.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Theo người quen thì nạn nhân có một điện thoại iPhone, có đeo dây chuyền, nhưng thời điểm phát hiện thì những tài sản này không còn.

Nghi nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản nên các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương làm rõ.