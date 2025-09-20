Người phụ nữ U70 tìm thấy hạnh phúc bên người chồng kém 32 tuổi, được gọi "công chúa" mỗi ngày

Tạp chí Tri thức dẫn nguồn Chanto Web, người phụ nữ tên Azarashi (Nhật Bản) từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm, ly hôn ở tuổi 48 và một mình nuôi con. Bà từng thử hẹn hò qua ứng dụng nhưng cuối cùng chọn cuộc sống độc thân, tự kinh doanh quần áo cho thú cưng và nuôi nhiều chó.

Tháng 8/2020, tại một quán cà phê ở Tokyo, bà nhặt được một chiếc điện thoại di động bị bỏ quên. Chủ nhân chiếc điện thoại sau đó đã gọi thử vào số máy của mình và đến gặp bà Azarashi để nhận lại.

Một tuần sau, chàng trai trẻ bị mất điện thoại và bà Azarashi lại tình cờ đi cùng một chuyến tàu điện nên quyết định làm quen và trao đổi thông tin liên lạc với nhau.

Từ đó, họ gọi điện cho nhau mỗi tối hơn một tiếng. Azarashi nhớ lại: "Bất cứ chuyện gì tôi kể, từ công việc đến sở thích, cậu ấy đều lắng nghe và thấu hiểu. Tôi cảm nhận được sự chân thành và điều đó khiến tôi hạnh phúc".

Người phụ nữ Nhật Bản 63 tuổi kết hôn với chàng trai kém 32 tuổi. Ảnh: Chanto JP.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, chàng trai đã trao cho Azarashi một bức thư tình có nội dung: "Xin hãy là công chúa của anh". Cặp đôi chỉ phát hiện tuổi thật của nhau sau 1 tháng hẹn hò. Khi đó, bà Azarashi đã 60 tuổi, còn bạn trai chỉ vừa bước sang tuổi 28.

Dù hơn bạn trai của mẹ tới 6 tuổi và đã lập gia đình, song con trai bà Azarashi được cho là vẫn hết lòng ủng hộ mẹ theo đuổi hạnh phúc. Trong khi đó, phía gia đình đàng trai, sau khi phản đối vì chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa 2 bên, cũng đã nhượng bộ vì sự quyết tâm của cặp đôi.

Cả hai chính thức đăng ký kết hôn vào đúng dịp Giáng sinh năm 2022.

Theo Vietnamnet, hiện nay, sau 3 năm "góp gạo thổi cơm chung", bà Azarashi và chồng rất hạnh phúc, còn cùng nhau mở một công ty mai mối. Azarashi cho biết, 2 vợ chồng gọi nhau là "hoàng tử" và "công chúa".

Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của cả hai lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số nhận xét rằng: "Azarashi trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, tự tin và độc lập về tài chính nên hoàn toàn xứng đáng được yêu thương".

Trong khi cũng có người tỏ ra quan ngại sự thủy chung của người chồng trẻ: "Nếu một ngày anh ta ngoại tình và đi theo những người phụ nữ trẻ đẹp hơn thì bà ấy sẽ thế nào?".

Sau 3 năm "góp gạo thổi cơm chung", bà Azarashi và chồng rất hạnh phúc. Ảnh: Chanto JP.

Đáp lại, Azarashi bình thản: "Chỉ cần hiện tại chúng tôi hạnh phúc, thế là đủ. Nếu một ngày nào đó cậu ấy đi lấy vợ khác, tôi tin cậu ấy sẽ tự lo được cho mình".

Trong bối cảnh quan niệm về tình yêu và hôn nhân ngày càng đa dạng, những mối tình chênh lệch tuổi tác đang thu hút sự chú ý khắp thế giới.

Tại Nhật Bản, một chàng trai 23 tuổi từng đem lòng yêu bà của bạn cùng lớp 83 tuổi và nay họ sống chung hạnh phúc. Ở Trung Quốc, một nữ doanh nhân kết hôn với chồng người Nga kém hơn 20 tuổi, mới đây tiết lộ đang mang thai.