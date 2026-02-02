Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) hé lộ bức tranh đáng chú ý về chính sách đãi ngộ lãnh đạo trong bối cảnh doanh nghiệp này đang tái định vị mạnh mẽ ở mảng giải trí.

Theo đó, trong năm 2025, Yeah1 chi gần 7,4 tỷ đồng cho đội ngũ nhân sự quản lý chủ chốt, tăng 32% so với năm trước. Toàn bộ khoản chi này được phân bổ cho ban điều hành, trong khi Hội đồng quản trị – bao gồm cả Chủ tịch Lê Phương Thảo – không nhận thù lao.

Đáng chú ý nhất là mức lương của bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng giám đốc Yeah1. Trong năm 2025, bà nhận hơn 3,4 tỷ đồng tiền lương, tăng hơn 35% so với năm 2024, chiếm gần một nửa tổng chi phí dành cho đội ngũ quản lý chủ chốt. Bình quân mỗi tháng, CEO Yeah1 nhận khoảng 287 triệu đồng.

So với mặt bằng chung thị trường, mức thu nhập này nằm ở nhóm cao. Theo báo cáo lương thưởng mới nhất của Navigos Group, mức lương trung bình tối thiểu của CEO tại Việt Nam vào khoảng 138 triệu đồng/tháng, trong khi mức trung bình tối đa là khoảng 321 triệu đồng. Như vậy, thu nhập của bà Vân Hạnh cao gấp hơn 2 lần mức sàn và tiệm cận ngưỡng trần trung bình.

Xét theo từng lĩnh vực, lương CEO Yeah1 cũng vượt mức trung bình tối đa của nhiều ngành như công nghệ thông tin – viễn thông – thương mại điện tử – fintech (200 triệu đồng), bán buôn – bán lẻ (263 triệu đồng) hay giáo dục (231 triệu đồng).

Bà Ngô Thị Vân Hạnh sinh năm 1974, sinh ra tại Hải Phòng, tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Hà Nội), bà từng làm chứng khoán, du lịch, bảo hiểm... trước khi "nghỉ phép 1 tuần làm thử" rồi gắn bó hàng chục năm với ngành truyền thông.﻿

Gia nhập Yeah1 từ tháng 2/2023 để phụ trách phát triển nội dung cao cấp và truyền hình thực tế, bà Ngô Thị Vân Hạnh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ giữa tháng 9/2023, thay ông Đào Phúc Trí. Nữ lãnh đạo này có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông – giải trí, từng giữ vai trò chủ chốt tại Lasta và Cát Tiên Sa.

Sự xuất hiện của bà Vân Hạnh gắn liền với giai đoạn Yeah1 “trở mình” sau cú sốc YouTube. Doanh nghiệp này nhanh chóng tạo dấu ấn với loạt chương trình giải trí ăn khách như "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Trong các dự án này, bà Vân Hạnh giữ vai trò tổng giám chế, trực tiếp giám sát sản xuất và quyết định các yếu tố then chốt. Song song đó là chuỗi concert quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Năm 2025, Yeah1 ghi nhận doanh thu gần 1.653 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 35%, còn hơn 80 tỷ đồng. Ban lãnh đạo lý giải nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm biên lợi nhuận mảng quảng cáo – lĩnh vực đóng góp tới 84,5% doanh thu nhưng chỉ có biên lãi gộp dưới 10% – do thay đổi chính sách của các nền tảng và diễn biến chung của thị trường.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đang dồn nguồn lực đầu tư vào hệ sinh thái giải trí, bao gồm ứng dụng xem nội dung thu phí và các dự án concert quy mô lớn – những mảng mang lại doanh thu đáng kể nhưng chi phí đầu tư ban đầu cũng rất cao.

Bước đi mới nhất của Yeah1 là việc thành lập liên doanh SYE cùng Sony Music vào tháng 1/2026, hướng tới phát hành âm nhạc và quản lý nghệ sĩ. Cùng thời điểm, doanh nghiệp giới thiệu nhóm nhạc nam UPRIZE theo mô hình đào tạo chuẩn K-pop, cùng bốn nghệ sĩ độc lập đầu tiên.

Thị trường từng nhiều lần phản ứng tích cực với các sự kiện giải trí của Yeah1. Cuối tháng 12/2025, cổ phiếu YEG có hai phiên tăng trần trước thềm concert tổng kết năm. Tuy nhiên, đến phiên 20/1, mã này dừng ở mức 12.300 đồng/cổ phiếu, gần như đi ngang so với đầu năm.

Chia sẻ với VnExpress, CEO Ngô Thị Vân Hạnh cho rằng giá cổ phiếu khó phản ánh ngay các chiến lược dài hạn. Theo bà, ưu tiên hiện tại là xây dựng niềm tin với nhà đầu tư, khán giả và cộng đồng người hâm mộ. “Khi nhận được sự ủng hộ và tin tưởng, giá trị doanh nghiệp sẽ được khẳng định và cổ phiếu Yeah1 sẽ có ngày ‘tím liên tục’,” bà nói.

Việc đầu tư mạnh tay cho mô hình nhóm nhạc, theo các chuyên gia trong ngành, vẫn là một “canh bạc” với thời gian hòa vốn kéo dài 3–5 năm và tỷ lệ thành công chỉ khoảng 10–20%. Dù vậy, lãnh đạo Yeah1 tin rằng với kinh nghiệm tổ chức concert quy mô lớn và chiến lược đầu tư bài bản, đây là khoản đầu tư dài hạn có kiểm soát rủi ro.