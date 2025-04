Love Marie Payawal Ongpauco sinh năm 1985, là con gái út của ông Reynaldo và bà Cecile Ongpauco – hai nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực tại Philippines. Cô còn được biết đến với nghệ danh Heart Evangelista, một nữ diễn viên nổi tiếng.

Thừa hưởng nền tảng gia đình vững chắc, Heart được cha mẹ trao quyền kế thừa chuỗi nhà hàng "Barrio Fiesta" – thương hiệu ẩm thực truyền thống của Philippines với hơn 50 chi nhánh trong và ngoài nước. Cô cũng tham gia vào công việc điều hành kinh doanh của gia đình và hưởng lợi nhuận không nhỏ từ các nhà hàng, công ty và chuỗi kinh doanh trải khắp thế giới.

Tuy nhiên, thay vì tập trung đi theo con đường kinh doanh, cô vẫn phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật yêu thích của mình..

Sở hữu xuất thân giàu có nhưng Heart không chọn cuộc sống an nhàn.

Cô từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí và được mệnh danh là "nữ hoàng nước mắt" của màn ảnh nhỏ Philippines. Tên tuổi cô còn vượt khỏi biên giới quê hương, khi được Forbes France vinh danh là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang cao cấp. Theo SCMP, mỗi lần cô xuất hiện với tư cách đại sứ thương hiệu đều góp phần đưa sản phẩm cháy hàng chỉ sau thời gian ngắn.

Heart bắt đầu sự nghiệp từ năm 13 tuổi khi góp mặt trong chương trình thực tế dành cho thiếu nhi G-mik – thời điểm cô vừa từ Mỹ trở về Philippines. Sự thành công của chương trình là bàn đạp đưa cô bước chân vào các lĩnh vực khác như diễn xuất, người mẫu và MC truyền hình.

Một số bộ phim nổi bật của Heart có thể kể đến My Korean Jagiya, Juan Happy Love Story, Beautiful Strangers, Fashionistas by Heart, cùng nhiều tác phẩm ăn khách khác như phiên bản Thái của Ngôi nhà hạnh phúc, Trò chơi tình ái, Ang Tanging Ina, My First Romance...

Chuyên đảm nhận các vai diễn có nội tâm sâu sắc và số phận đầy biến động, cô được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng nước mắt". Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô đã góp mặt trong hơn 70 bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Bên cạnh đó, cô cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá như: Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc tại PMPC Star Awards năm 2016, Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Metro Manila năm 2009, hay danh hiệu "Công chúa màn ảnh Philippines" tại GMMSF Box-Office Awards năm 2004.

Nhờ lớn lên trong một gia đình có tiềm lực kinh tế vững vàng, nữ diễn viên sinh năm 1985 được tạo điều kiện du học từ sớm và có cơ hội tiếp cận nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài nghiệp diễn, Heart Evangelista từng thử sức trong vai trò ca sĩ, và không lâu sau đó, album đầu tay của cô đã gây được tiếng vang với lượng tiêu thụ ấn tượng. Giọng ca ngọt ngào, truyền cảm giúp ca khúc chủ đề nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Khi chuyển hướng sang hội họa, cô lựa chọn sử dụng tên thật – Love Marie – thay vì nghệ danh quen thuộc. Dù nổi danh từ showbiz, cô vẫn được cộng đồng nghệ thuật thừa nhận là một họa sĩ thực thụ. Tính đến nay, Love Marie đã tổ chức 13 cuộc triển lãm tranh với nhiều quy mô khác nhau, khẳng định năng lực sáng tạo không giới hạn.

Cô còn nổi bật với việc biến những món đồ xa xỉ trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Những chiếc túi hay áo sơ mi cao cấp của Hermès từng được cô vẽ tay và trưng bày tại Bảo tàng Ayala cùng Galerie Joaquin. Các tác phẩm độc bản này nhanh chóng được giới yêu thời trang săn đón, nhiều người sẵn sàng chi khoản tiền lớn để sở hữu chúng. Một chiếc ví hàng hiệu sau khi được Heart vẽ lên đã tăng giá, đạt mức 90.000 peso Philippines (tương đương 1.800 USD).

Với sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ cùng dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực – từ diễn xuất, ca hát đến thời trang và hội họa – Heart Evangelista được công chúng ưu ái gọi là "nữ hoàng showbiz" của Philippines.

Tại Việt Nam, Heart Evangelista từng nhiều lần bày tỏ mối quan hệ thân thiết với Tăng Thanh Hà – “ngọc nữ” một thời của điện ảnh Việt. Cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội bằng những lời nhắn gửi đầy tình cảm, khiến người hâm mộ thích thú trước tình bạn quốc tế đầy dễ thương này.

Tăng Thanh Hà từng chia sẻ khoảnh khắc chụp chung cùng Heart trên trang cá nhân, kèm dòng chú thích đầy trìu mến: “Cô bạn xinh đẹp và tài năng của mình – Heart. Chúc cậu có một chuyến đi thật vui ở Việt Nam. Mong sớm được gặp lại!”

(Ảnh: IGNV, Internet)