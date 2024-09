Người phụ nữ tử vong sau khi truyền dịch tại nhà

Ngày 3/9, lãnh đạo phường Vinh Tân (thành phố Vinh, Nghệ An ) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra trường hợp một người phụ nữ tử vong sau khi truyền dịch y tế.

Thông tin ban đầu cho biết, trưa ngày 2/9, chị Quang Thị Ph. (35 tuổi, trú khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân) thấy mệt nên gọi nhờ chị H.G. (38 tuổi, trú phường Vinh Tân) đến truyền dịch y tế .

Chiều 3/9, người thân đã tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Đến 14h10' chị H.G. truyền xong dịch nên ra về. Tuy nhiên đến khoảng 14h30' cùng ngày, chị Ph. bất ngờ tử vong .

Nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Xác định đây là vụ tử vong chưa rõ nguyên nhân nên Công an thành phố Vinh báo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xuống khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường , điều tra vụ việc theo quy định.

Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân sau đó đã từ chối khám nghiệm tử thi nên cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Được biết, gia đình nạn nhân Ph. có hoàn cảnh khá khó khăn. Nạn nhân đã có 3 người con đang nhỏ tuổi. Lãnh đạo phường Vinh Tân cho biết, người truyền dịch y tế cho nạn nhân Ph. sinh sống trên địa bàn nhưng không phải là y tá công tác tại Trạm Y tế của phường.