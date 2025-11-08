Fanpage aFamily

Người phụ nữ tử nạn bên dòng kênh sau khi thả cá phóng sinh

Thả cá phóng sinh ở kênh nước gần nhà, người phụ nữ 46 tuổi ở Lâm Đồng không may tử vong thương tâm.

Chiều 8-11, lực lượng chức năng phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện thi thể bà V.T.K.C. (46 tuổi) tại đoạn kênh nước cách nhà khoảng 100 m.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, bà C. mang cá ra khu vực kênh gần nhà để thả phóng sinh. 

- Ảnh 1.

Thi thể người phụ nữ tử vong được đưa lên bờ. Ảnh: DT

Một lúc sau, người thân không thấy bà trở về nên đi tìm và trình báo chính quyền địa phương. 

Lực lượng cứu hộ cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

11/08/2025 18:59 (GMT +7)
