Người phụ nữ trẻ bị bán ra nước ngoài làm vợ với giá 80 triệu đồng

Ngày 2-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã ra quyết đinh khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Thị Mái (SN 1985) và Lương Văn Sỏn (SN 1964), cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội mua bán người.

Lương Văn Sỏn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định năm 2019, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một phụ nữ cùng xã, Lương Thị Mái và Lương Văn Sỏn đã lừa bán người này ra nước ngoài.

Các đối tượng hứa với người này khi sang nước ngoài lấy chồng khoảng 1 năm sẽ có người đưa về. Các đối tượng được nhận 80 triệu đồng. Số tiền trên, Mái lấy 15 triệu đồng, Sỏn lấy 35 triệu đồng và chỉ đưa cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu thành công người phụ nữ trên đưa về nhà đoàn tụ với gia đình. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.