Theo nguồn tin từ báo Lao động, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận đã trưng cầu giám định các vết thương trên cơ thể của chị T.T.B.D (sinh năm 1991, TP Phan Thiết) tại Trung tâm giám định y khoa - pháp y tỉnh Bình Thuận vào ngày 28/4.

Trước đó, chị D đến Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết trình báo việc bị chồng cũ là N.T.T (sinh năm 1991, ngụ xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết) và 3 người khác là chị của chồng cũ thường xuyên dùng tay chân, chày gỗ đánh gây thương tích tại căn nhà trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết từ tháng 3/2024 đến ngày 15/4//2024.

Liên quan đến vụ việc, báo Pháp luật TP.HCM cho hay, trình báo với công an, chị D cho biết chị và NTT kết hôn vào năm 2014, có với nhau ba con, chung sống ở xã Thiện Nghiệp. Sau đó, cả gia đình cùng cha mẹ, chị chồng chuyển về sống tại phường Phú Thủy.

Hình ảnh đầy thương tích của chị D được đưa lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình. (Nguồn: PLO)

Đến cuối tháng 12/2023, vợ chồng chị D ly hôn nhưng chị vẫn ở lại để chăm sóc ba con nhỏ.

Sau đó, gia đình của chồng cũ thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho D tự ý ra ngoài và liên hệ với người thân, bạn bè. Từ thời điểm này, nhiều người trong gia đình T bắt đầu hành hạ chị D với lí do để "trừ tà".

Ngoài ra, gia đình còn ép chị D viết giấy nhận tội đã dùng bùa ngãi hãm hại gia đình chồng cũ, ăn cắp tiền, ngoại tình...

Do thương con, muốn ở lại chăm sóc nên chị D đã cam chịu không báo cho gia đình mẹ đẻ và mọi người biết, cũng không điện thoại để cầu cứu ai.

Đến ngày 18/4, khi được cho về nhà mẹ đẻ ở xã Phong Nẫm (Phan Thiết) để lấy giấy tờ, chị D đã trốn và cùng gia đình đến công an trình báo toàn bộ sự việc.

Thời điểm này, thương tích của chị D nghiêm trọng như bầm quanh mắt, gò má; xuất huyết kết mạc mắt hai bên; vết bầm hai cẳng bàn tay, mặt trong hai đùi; sưng bầm sống mũi và nhiều thương tích ở vùng kín.

Kết quả siêu âm của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM ngày 20-4 xác định, chị D bị gãy cung trước xương sườn số 7, số 8.

Còn theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa An Phước ngày 23-4, chị D bị chấn thương cột sống cổ; chấn thương cột sống ngực; khủy; bàn tay do đả thương…

Theo tố cáo của chị D, từ năm 2014, sau khi kết hôn về ở với gia đình chồng, cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, cả gia đình chồng bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức có tên "Thiên Triều Nam Quốc".





Họ cho rằng chị D là con gái của… Tư Mã Ý (nhà quân sự thời Tam quốc trong lịch sử Trung Hoa), là “yêu quái” đầu thai và về làm dâu để hãm hại cả gia đình của họ nên sau khi ép buộc ly hôn, cả gia đình liên tục đánh đập, hành hạ thậm chí ép chị D uống nước lau nhà, nước thải…

Đáng chú ý, mấy ngày qua một số đoạn clip được đưa lên mạng xã hội được cho là hình ảnh cúng bái kỳ dị của gia đình chồng cũ chị D, thậm chí họ còn dựng lên pháp trường để “hành hình” các hình nộm mà họ gọi tên bằng cách ném vào chảo lửa.

Địa điểm các nơi cúng bái kỳ lạ nói trên theo xác minh của phóng viên, đều diễn ra ở xã Thiện Nghiệp (Phan Thiết), trong các khu đất khá rộng và biệt thự của gia đình chồng chị D.

Được biết, các thành viên trong gia đình chồng cũ của chị D đều là trí thức nhưng đã nghỉ việc.

Nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, hiện Công an TP Phan Thiết đã mời gia đình chồng cũ của chị D lên làm việc. Tuy nhiên, những người này khai với công an rằng, thương tích trên người chị D là do tự chị gây ra và không có ai hành hạ hay đánh đập chị D.

Trưa 29/4, PV báo Pháp luật TP.HCM cho biết đã liên lạc vào bốn số điện thoại của chồng cũ và ba người chị chồng cũ của chị D nhưng có đến ba số điện thoại ngoài vùng phủ sóng, còn một số có chuông nhưng không ai bắt máy. Vụ việc đang được Công an TP Phan Thiết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương xác minh, điều tra.