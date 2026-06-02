Nhiều người vẫn truyền tai nhau các bài thuốc dân gian từ mật cá sống để chữa bệnh mà không biết rằng bản thân đang đánh cược với tử thần. Mới đây, bà Lưu Lệ, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi tại thành phố Trấn Giang (Giang Tô, Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, suy gan cấp tính chỉ vì nuốt một túi mật cá chép để trị chứng đau đầu.

Người phụ nữ suy gan cấp sau khi nuốt mật cá chữa đau đầu

Bà Lưu Lệ vốn bị chứng đau nửa đầu hành hạ nhiều năm và đã tìm đủ mọi cách chạy chữa. Nghe lời một người quen giới thiệu về mẹo dân gian nuốt mật cá sống giúp thanh nhiệt giải độc và giảm đau đầu, bà đã ra chợ mua một con cá chép cỏ nặng 2,5kg. Vào lúc 8 giờ sáng, bà Lưu tự tay lấy túi mật cá rồi nuốt sống trực tiếp vào bụng.

Sự dại dột này đã lập tức trả giá đắt. Chỉ 2 giờ sau khi nuốt túi mật cá, đến khoảng 10 giờ sáng, bà Lưu bắt đầu bị đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục và tiêu chảy mất kiểm soát. Gia đình hoảng hốt đưa bà đến bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng do tình trạng quá nguy kịch, bà được chuyển gấp lên Bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Tô (Trung Quốc).

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà Lưu bị ngộ độc mật cá nghiêm trọng dẫn đến suy gan cấp tính, sốc giảm thể tích và xuất huyết tiêu hóa. Để giành giật mạng sống cho bệnh nhân, bác sĩ Hồ Chấn Khôi, Phó trưởng Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã phải tiến hành lọc máu, thay huyết tương kết hợp với liệu pháp thay thế thận liên tục để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Sau 5 ngày điều trị tích cực tại phòng hồi sức cấp cứu, người phụ nữ 50 tuổi này mới giữ được mạng sống. Khi được chuyển về phòng bệnh thường, nghe bác sĩ giải thích nguyên nhân và người nhà kể lại những chuyện đã xảy ra, bà vừa bàng hoàng vừa hối hận tới mức ôm mặt khóc.

Bác sĩ cảnh báo: Mật cá có thể độc hơn thạch tín, cá càng to độc càng nhiều!

Bác sĩ Hồ Chấn Khôi thẳng thắn chia sẻ, độc tố trong mật cá thậm chí còn độc hơn cả thạch tín. Chỉ cần vài gam mật cá cũng đủ gây ngộ độc, túi mật của một con cá nặng trên 3 đến 5 kg hoàn toàn có thể tước đoạt mạng sống của một người trưởng thành.

Y học đã xác định chất độc trong mật cá bao gồm Cyprinol sulfat, axit xyanua và natri sunfat cá chép. Khi đi vào cơ thể, chúng nhanh chóng hấp thụ qua đường tiêu hóa, tấn công trực tiếp và phá hủy tế bào gan, thận. Thực tế lâm sàng cho thấy, các loại mật cá thuộc dòng cá chép như cá trắm, cá trôi, cá chép đều chứa lượng độc tố cực cao. Cá càng lớn thì lượng độc tố tích tụ trong túi mật càng nhiều.

Đáng lo ngại hơn, loại độc tố này có cấu trúc hóa học vô cùng bền vững, hoàn toàn chịu được nhiệt độ cao và cồn. Điều đó có nghĩa là dù bạn ăn sống, nấu chín kỹ hay đem ngâm rượu thì độc tính của mật cá vẫn giữ nguyên và gây ngộ độc như thường.

Khi chia sẻ câu chuyện của bà Lưu như một lời cảnh báo, ông cũng nhấn mạnh: Đừng tin vào những mẹo chữa bệnh, bồi bổ dân gian chưa được kiểm chứng khoa học!

Theo ông, cho đến nay chưa có bất kỳ công bố khoa học nào chứng minh mật cá có giá trị y học hay giúp bồi bổ cơ thể, sáng mắt, trị đau đầu hay tăng cường sinh lý nam như lời đồn thổi. Ngược lại, việc ngộ độc mật cá hiện vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Chính vì vậy, khi chế biến các loại cá, cần đặc biệt khéo léo để tránh làm vỡ túi mật. Độc tố chỉ tích tụ ở mật, gan, tụy chứ không có trong thịt cá. Cách an toàn nhất là hãy vứt bỏ hoàn toàn túi mật cá vào sọt rác, tuyệt đối không vận dụng để ăn hay ngâm rượu dưới mọi hình thức.

5 dấu hiệu cảnh báo ngộ độc mật cá - Xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội hoặc quặn thắt âm ỉ không rõ nguyên nhân. - Bệnh nhân liên tục bị nôn mửa và nôn thốc tháo ra bên ngoài. - Đại tiện lỏng hoặc tiêu chảy liên tục rất nhiều lần. - Gặp tình trạng xuất huyết tiêu hóa khiến dịch nôn hoặc chất thải ra ngoài có lẫn máu. - Cơ thể bị mất nước nhanh chóng dẫn đến mệt mỏi, hạ huyết áp hoặc rơi vào trạng thái sốc giảm thể tích.

Nguồn và ảnh: HK01, China Health, Sohu