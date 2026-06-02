Tóc trắng xuất hiện ngày càng nhiều? Đừng chỉ nghĩ là do tuổi tác, tóc trắng xuất hiện ở 3 vùng này có thể là cơ thể đang "kêu cứu"!

Nhiều người truyền tai nhau câu nói: "Nhổ một sợi tóc bạc, mọc lại ba sợi". Vì thế, mỗi khi phát hiện tóc bạc, không ít người lập tức nhổ bỏ với hy vọng ngăn tóc bạc lan rộng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đây chỉ là quan niệm dân gian. Thực tế, tóc bạc không mọc nhiều hơn vì bị nhổ. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của tóc bạc đôi khi không chỉ liên quan đến tuổi tác mà còn có thể phản ánh tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể.

Tóc bạc có thật sự mọc nhiều hơn khi nhổ?

Câu trả lời là KHÔNG.

Thông thường, từ sau tuổi 35, các tế bào sắc tố trong nang tóc bắt đầu suy giảm chức năng, khiến tóc mất dần màu đen tự nhiên và chuyển sang màu trắng hoặc bạc.

Nếu chỉ xuất hiện một vài sợi tóc bạc riêng lẻ trong thời gian dài mà không tăng lên đáng kể thì đây thường là hiện tượng sinh lý bình thường. Việc nhổ bỏ hay không nhổ bỏ cũng không làm thay đổi quá trình này.

Ngược lại, một vài sợi tóc bạc đầu tiên có thể là dấu hiệu báo trước quá trình bạc tóc sẽ diễn ra mạnh hơn trong tương lai. Dù nhổ hay không, tiến trình này vẫn tiếp tục.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên thường xuyên nhổ tóc bạc. Việc kéo tóc liên tục có thể làm tổn thương nang tóc, gây viêm nang lông, thậm chí khiến tóc không thể mọc trở lại.

Tóc bạc sớm có thể liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng

Bên cạnh yếu tố tuổi tác, chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đáng kể đến màu sắc của mái tóc.

Thiếu protein

Protein là thành phần cấu tạo chính của tóc. Keratin - loại protein tạo nên thân tóc - cần được tổng hợp liên tục để duy trì mái tóc khỏe mạnh.

Khi cơ thể thiếu protein trong thời gian dài, tóc có thể bạc sớm, đồng thời trở nên khô xơ, dễ gãy rụng và mất độ bóng.

Thiếu các vi chất như đồng, sắt, kẽm

Sắc tố melanin quyết định màu tóc được tạo ra nhờ hoạt động của enzyme tyrosinase. Các vi chất như đồng, sắt, kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của enzyme này.

Nếu cơ thể không được cung cấp đủ các khoáng chất cần thiết, quá trình tổng hợp melanin có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tóc bạc sớm hơn.

Thiếu vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, nuôi dưỡng tóc và hỗ trợ hoạt động bình thường của các tế bào tạo sắc tố.

Khi thiếu hụt vitamin nhóm B, cơ thể có thể xuất hiện nhiều vấn đề như rụng tóc, tóc bạc sớm, tóc khô yếu và dễ gãy.

Vì sao có người còn trẻ đã xuất hiện tóc bạc?

Tóc bạc sớm (hay còn gọi là "thiếu niên bạc đầu") có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như:

Yếu tố di truyền trong gia đình.

Rối loạn chức năng tiêu hóa khiến cơ thể hấp thu dinh dưỡng kém.

Một số bệnh lý như thiếu máu ác tính, bệnh tim mạch, rối loạn tuyến giáp.

Căng thẳng kéo dài, áp lực học tập hoặc công việc quá mức.

Thức khuya thường xuyên, sinh hoạt thiếu điều độ.

Ít vận động làm tuần hoàn máu kém, da đầu không được cung cấp đủ dưỡng chất.

3 vị trí tóc bạc có thể phản ánh tình trạng sức khỏe nghiêm trọng

Theo quan điểm y học cổ truyền, vị trí xuất hiện tóc bạc đôi khi có thể liên quan đến tình trạng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, đây chỉ là dấu hiệu tham khảo và không thể dùng để chẩn đoán bệnh.

Tóc bạc nhiều ở vùng trán

Theo Đông y, tóc bạc tập trung ở vùng trán thường liên quan đến chức năng tỳ vị (hệ tiêu hóa).

Những người thường xuyên mệt mỏi, đầy bụng, ăn uống kém ngon miệng hoặc lao lực kéo dài có thể gặp tình trạng này.

Tóc bạc ở hai bên thái dương

Tóc bạc xuất hiện nhiều ở hai bên thái dương thường được cho là liên quan đến chức năng gan mật.

Những người thường xuyên căng thẳng, hay thức khuya, nóng nảy hoặc phụ nữ bị thiếu máu có thể dễ gặp hiện tượng này hơn.

Tóc bạc ở đỉnh đầu và sau gáy

Theo quan niệm Đông y, tóc bạc ở đỉnh đầu hoặc vùng sau gáy có thể liên quan đến chức năng thận.

Ngoài tóc bạc, một số người còn có biểu hiện đau mỏi lưng gối, rụng tóc, cơ thể suy nhược hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Các chuyên gia lưu ý rằng những dấu hiệu này chỉ mang tính tham khảo. Nếu tóc bạc xuất hiện đột ngột, số lượng tăng nhanh hoặc đi kèm các triệu chứng bất thường khác, người dân nên đi khám để tìm nguyên nhân chính xác.

Làm thế nào để làm chậm quá trình bạc tóc?

Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa, việc duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp mái tóc giữ màu lâu hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị: Hạn chế uốn, nhuộm tóc quá thường xuyên. Bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời. Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài. Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya. Ăn uống cân bằng, bổ sung đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất. Không hút thuốc lá. Duy trì vận động thường xuyên để cải thiện tuần hoàn máu.

Một chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp với lối sống điều độ không chỉ giúp mái tóc khỏe mạnh hơn mà còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.