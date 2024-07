Người phụ nữ quyền lực đứng sau Taylor Swift

Không gì có thể phủ nhận Taylor Swift là siêu sao nhạc pop số một thế giới hiện nay. Sở hữu độ nổi tiếng và sự giàu có bậc nhất, người đẹp tóc vàng vẫn cố gắng duy trì hình ảnh người phụ nữ tốt đẹp, lành mạnh trong nhiều năm.

Để có được điều đó, ngoài năng lực và cá tính riêng của Taylor, không thể phủ nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm. Trong đó, nhân vật đóng vai trò quan trọng nhất là người đại diện Tree Paine .

Tree Paine là người đại diện cho Taylor Swift trong 10 năm qua. Ảnh: Getty Images.

Tree Paine là ai?

Tree Paine (sinh năm 1971 hoặc 1972) là chuyên gia quan hệ công chúng người Mỹ. Dù được Wall Street Journal gọi là “một trong những người quyền lực nhất ngành giải trí”, cô lựa chọn lối sống kín tiếng. Điều làm nên tên tuổi của Paine là trở thành người đại diện cho Taylor Swift vào một thập kỷ trước.

Giống như Taylor, Paine bắt đầu sự nghiệp ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, Mỹ. Cô có kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc trong các hãng thu âm, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như No Doubt, The Wallflowers, Snoop Dogg, Nine Inch Nails và Marilyn Manson.

Theo The Cut , Paine có thời gian làm việc tại Học viện Âm nhạc Đồng quê. Từ năm 2007, cô là phó chủ tịch cấp cao phụ trách quảng cáo tại Warner Music Nashville. Năm 2013, cô đảm nhận vai trò giám sát mọi hoạt động quảng bá cho bộ phận Christian and Country của Warner Music Group. Đến năm 2014, cô tuyên bố rời rời Warner Music để thành lập công ty quan hệ công chúng của riêng mình, Premium PR. Khách hàng đầu tiên và duy nhất của Paine là Taylor Swift.

“Không có một chuyên gia quan hệ công chúng nào ở New York, Los Angeles hay Nashville lại không muốn nắm bắt cơ hội được làm việc với một người tài năng như Taylor Swift và nhóm quản lý của cô ấy”, Paine được cho là nói vào tháng 4, theo nguồn tin của New York Post .

Kể từ đó, Paine luôn hiện diện bên cạnh Taylor một cách khiêm tốn tại các sự kiện công cộng. Trong những bức ảnh chụp nữ ca sĩ sinh năm 1989 trên thảm đỏ, Paine thường xuất hiện ở hậu cảnh, tỏ ra thận trọng khi các nhiếp ảnh gia tranh nhau chụp ảnh Taylor, thỉnh thoảng cũng nhảy vị trí trung tâm để chỉnh sửa váy cho nghệ sĩ của cô.

Tree Paine nhiều lần chỉnh váy cho Taylor trên thảm đỏ. Ảnh: IG.

Tại buổi ra mắt bộ phim tài liệu âm nhạc The Eras Tour vào tháng 10/2023, khi được các nhiếp ảnh gia yêu cầu chụp ảnh một mình, Taylor trả lời: “Tôi làm những gì tôi được bảo, nếu bạn không phiền. Được không? Bạn thấy cô gái tóc đỏ đó không? Cô ấy sẽ bảo tôi phải làm gì”.



Trong công việc, Tree Paine là hậu phương vững chắc của Taylor Swift. Về đời tư, cô kết hôn với doanh nhân Lance Paine, Chủ tịch công ty sản xuất giải trí quốc tế Scott Brothers Global thuộc sở hữu của Property Brothers, và có một con gái.

Tree Paine đã làm gì cho Taylor Swift?

Đối với Swifties, Paine là người phát ngôn được yêu mến nhất. Cùng lúc, cô cũng bị Axios gọi là nhân vật khiến giới truyền thông sợ hãi nhất, với lòng trung thành không thể lay chuyển và ý thức bảo vệ nghệ sĩ ở mức cao nhất.

Vì Taylor là khách hàng duy nhất, Paine đã có thể tập trung hoàn toàn vào việc nâng cao hình ảnh ca sĩ Fornight . Theo Business Insider , nhiệm vụ của cô bao gồm quan hệ với truyền thông, phản biện chiến lược trước công chúng và cả hộ tống thảm đỏ.

Suốt 10 năm làm việc chung, Paine nhiều lần bảo vệ Taylor trước scandal. Cô được cho là có 2 tài khoản mạng xã hội, Instagram ở chế độ riêng tư và X (Twitter) được công khai, chủ yếu để đính chính các tin đồn hoặc cáo buộc về nữ ca sĩ tỷ phú.

Paine được mệnh danh là chuyên gia quan hệ công chúng "đáng sợ nhất" của giới truyền thông Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Vào tháng 12/2023, Paine chỉ trích tài khoản Instagram tin đồn về người nổi tiếng, Deuxmoi, vì lan truyền thông tin Taylor và bạn trai cũ, nam diễn viên Joe Alwyn, bí mật kết hôn trước khi chia tay.

“Đã quá đủ đối với những lời nói dối bịa đặt về Taylor từ Deuxmoi. Chưa bao giờ có một cuộc hôn nhân hay buổi lễ dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là một điều điên rồ. Đã đến lúc bạn phải chịu trách nhiệm về nỗi đau và tổn thương mà bạn gây ra thông qua những bài đăng như thế này”, Paine viết trên X.

Paine cũng lên tiếng bảo vệ Swift trong vụ ồn ào với Kanye West và Kim Kardashian.

Tranh chấp xoay quanh bài hát Famous (2016) của Kanye West. Trong đó, lời bài hát có câu: “Tại sao tôi cảm thấy như tôi và Taylor vẫn có thể quan hệ tình dục ư? Tôi đã giúp cô ta trở nên nổi tiếng”.

Trả lời phỏng vấn trên GQ vào tháng 6/2016, Kim siêu vòng ba khẳng định Taylor chấp thuận lời bài hát trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với nam rapper. Taylor phản bác tuyên bố này.

Vào tháng 3/2020, Kim một lần nữa đề cập đến chủ đề này trên X. Trong đó, cô cáo buộc Taylor nói dối thông qua người đại diện. Khoảng một giờ sau bài đăng của Kim, Paine công khai chế giễu ngôi sao truyền hình thực tế đơm đặt.

Paine còn đồng hành khi Swift giải quyết vụ kiện tấn công tình dục chống lại cựu DJ David Mueller vào năm 2017.

Tree Paine được nhìn thấy bên ngoài tòa án trong vụ kiện dân sự giữa Taylor Swift và David Mueller vào năm 2017. Ảnh: Getty Images.

Mueller kiện Swift và đòi bồi thường 3 triệu USD, với cáo buộc nữ ca sĩ vu khống anh ta về hành vi sờ mó cô tại một sự kiện vào năm 2013. Swift kiện ngược anh ta và đòi bồi thường 1 USD. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn ở Denver (tiểu bang Colorado, Mỹ) ra phán quyết có lợi cho nữ ca sĩ.

Máy ảnh không được phép mang vào phòng xử án nhưng người ta có thể nhìn thấy Paine bên ngoài tòa án.

Swifties coi Tree Paine là huyền thoại

Paine chủ yếu hoạt động ở hậu trường. Nhưng qua nhiều năm, cô tự mình tạo dựng được lượng người hâm mộ đông đảo trong cộng đồng Swifties cuồng nhiệt.

Fan Taylor Swift dành cho Tree Paine nhiều cách gọi bắt tai như “nữ hoàng”, “huyền thoại” và “biểu tượng phong cách”.

Khán giả vừa ngưỡng mộ vừa tò mò về Paine. Mặc dù là gương mặt quen thuộc bên cạnh Taylor Swift nhưng phần lớn cuộc đời cô vẫn là bí ẩn. Trong bộ phim tài liệu về Taylor vào năm 2020, Miss Americana , Paine có lộ diện nhưng chỉ thoáng qua. Cô hầu như không chia sẻ bất cứ điều gì về bản thân trên mạng xã hội, chỉ đăng những bài viết liên quan đến nghệ sĩ độc quyền và không bao giờ trả lời phỏng vấn.

Tree Paine và chồng. Ảnh: Getty Images.

Sự kín tiếng này càng làm tăng thêm sự thích thú của người hâm mộ đối với cô. Điều này cũng phản ánh mối quan hệ của chính Taylor Swift với công chúng. Người ta biết đến Taylor có lòng tốt và rộng lượng đối với fan, nhưng cô cũng nổi tiếng vì khéo léo che giấu thông tin. Cô chia sẻ những chi tiết riêng tư về cuộc sống cá nhân trong các bài hát, nhưng hiếm khi xác nhận chính xác nhân vật mà cô muốn đề cập tới.

Cả Swift và Paine dường như đều nhận ra sức mạnh của việc chia sẻ nhưng không quá nhiều. Họ lên tiếng càng ít, người hâm mộ càng muốn biết nhiều hơn.