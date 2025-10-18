Người phụ nữ 38 tuổi phát hiện một vết đen trên ngực chỉ 15 ngày sau khi sinh non ở tuần thứ 22.

Sau 1 ngày xuất hiện các triệu chứng đáng lo ngại, cô đã đến bệnh viện kiểm tra và được các bác sĩ chẩn đoán bị đau ngực. Tình trạng này khiến người bệnh có thể cảm thấy nặng ngực, đau hoặc nóng rát cùng với ban đỏ gây cảm giác khó chịu, theo Need To Know đưa tin.

Thời điểm đó, nữ bệnh nhân không cho con bú mà đang hút sữa, điều này có thể khiến ngực của cô dễ bị nhiễm trùng hơn.

Được biết, cô không có vấn đề gì về ngực trước đây, không bị tiểu đường và không hút thuốc. Siêu âm ngực không phát hiện áp xe hay dịch, và người phụ nữ được bắt đầu dùng thuốc kháng sinh (flucloxacillin). Nhưng trong 2 ngày tiếp theo, vết bầm tím trên ngực cô trở nên tồi tệ hơn đáng kể.

Các bác sĩ lo ngại về bệnh viêm cân hoại tử, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nghiêm trọng, lây lan nhanh, phá hủy da, mỡ và mô liên kết. Các xét nghiệm cho thấy sữa của cô có chứa MRSA, một loại vi khuẩn kháng thuốc.

Một bác sĩ phẫu thuật đã xem xét trường hợp của người phụ nữ và kết luận rằng biểu hiện này rất giống với bệnh viêm quầng do liên cầu khuẩn nhóm A (GAS) – một bệnh nhiễm trùng da do vi khuẩn.

Cô được chỉ định dùng thuốc kháng sinh để điều trị cả nhiễm trùng và tình trạng viêm cân hoại tử có thể xảy ra. May mắn, tình trạng của cô ổn định và được xuất viện vào ngày thứ năm sau đó tiếp tục điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, hai tuần sau, cô bị hoại tử khô – tình trạng mô cơ thể chết do thiếu nguồn cung cấp máu. Vết thương của cô có mô chết và dịch, cùng với một ít sữa rỉ ra từ đó.

Các bác sĩ xác nhận cô bị viêm quầng hoại tử, một dạng viêm quầng hiếm gặp và nghiêm trọng, trong đó một phần da bị hoại tử. Cô phải trải qua phẫu thuật để loại bỏ mô chết.

Người phụ nữ cần phải trải qua ba lần cắt lọc nữa cho đến khi vết thương lành hẳn và không còn rỉ sữa.

Một tháng sau ca phẫu thuật đầu tiên, cô đã được ghép da. Vết thương tiến triển tích cực và cô đã được xuất viện sau thời gian theo dõi.

Người phụ nữ hiện khỏe mạnh và không gặp vấn đề sức khoẻ nào.

Trường hợp gây sốc này mới đây đã được báo cáo trên một tạp chí y khoa, với người phụ nữ được điều trị tại Melbourne, Úc.