Nhiều người cho rằng việc đi siêu âm ngay khi vừa mới chậm kinh hay vài tuần thai là quá sớm. Tuy nhiên, thực tế mục đích của việc thăm khám ở tuần thứ 6 hoặc thứ 7 không phải để xem hình dáng em bé mà là để xác định vị trí thai làm tổ. Câu chuyện của cô Wang (Thâm Quyến, Trung Quốc) mới đây là một lời cảnh báo đắt giá khi túi thai không nằm trong tử cung, cũng chẳng nằm ở vòi trứng mà lại "đi lạc" đến một vị trí không ai ngờ tới.

Cuộc tìm kiếm "thai nhi mất tích" đầy kịch tính

Ngay khi phát hiện mang thai ở khoảng tuần thứ 6, cô Wang đến bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ siêu âm mãi vẫn không thấy túi thai đâu. Tử cung hoàn toàn trống rỗng và ngay cả những vị trí thường gặp của thai ngoài tử cung như vòi trứng cũng không có dấu vết. Cô lập tức được chỉ định nhập viện để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.

Chỉ sau khi chụp CT tăng cường và MRI, các bác sĩ mới bàng hoàng phát hiện phôi thai đang nằm ở khoang sau phúc mạc.

Đáng nói hơn, túi thai này nằm ở vị trí cực cao, ngay bên dưới tĩnh mạch thận và bên trái động mạch chủ bụng. Đây là một trường hợp mang thai ngoài tử cung cực kỳ hy hữu, vị trí đặc biệt với tỷ lệ mắc phải chỉ khoảng 1 trên 1.000.000 ca trên toàn thế giới.

Giải mã hành trình "đi lạc" của túi thai và hành trình giải cứu

Giám đốc khoa phụ khoa Gao Yutao, thuộc Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến (Trung Quốc) giải thích rằng, túi thai của cô Wang đã phát triển ở vị trí gần như ngang với thận. Nguyên nhân là do bệnh nhân từng phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng trước đó, để lại một khuyết tật nhỏ ở phúc mạc. Trứng sau khi thụ tinh đã di chuyển qua khe hở này, "lọt" vào khoang sau phúc mạc và làm tổ ngay tại đó thay vì dừng lại ở tử cung.

Vị trí này được ví như một "quả bom hẹn giờ" vì phôi thai bám chặt vào thành động mạch chủ bụng. Chính là động mạch lớn nhất cơ thể với áp suất máu cực cao. Nếu túi thai vỡ ra, bệnh nhân có thể mất hàng nghìn mililit máu chỉ trong vài phút, khiến cơ hội sống sót gần như bằng không.

Nhận thấy rủi ro chảy máu ồ ạt nếu phẫu thuật bóc tách túi thai khỏi động mạch chủ, bác sĩ Gao Yutao và đội ngũ y tế đã quyết định phương pháp điều trị bằng thuốc để khối thai tự tiêu Mục tiêu là tiêu diệt các tế bào nuôi dưỡng phôi, làm giảm dần hoạt động của chúng để cơ thể tự hấp thụ mô phôi đã chết một cách tự nhiên. Bởi thực tế, thai ngoài tử cung không thể phát triển thành em bé và luôn đe dọa tính mạng người mẹ, nhất là ở vị trí quá nguy hiểm như cô Wang thì rủi ro phẫu thuật như thông thường rất khó.

May mắn thay, nồng độ hCG (Hormone được tiết ra khi mang thai, thường dùng để thử thai hoặc theo dõi sự phát triển của phôi) của cô Wang giảm dần theo đúng kịch bản lý tưởng. Sau một thời gian theo dõi sát sao, "quả bom" bám trên mạch máu đã được vô hiệu hóa an toàn mà không cần can thiệp dao kéo đầy rủi ro. Đây là một thành công lớn trong việc xử lý các ca thai ngoài tử cung ở vị trí cực hiếm.

5 dấu hiệu mang thai ngoài tử cung cần đi cấp cứu ngay

Bác sĩ Gao Yutao đặc biệt lưu ý, nhiều phụ nữ thường chủ quan hoặc nhầm lẫn cơn đau do thai ngoài tử cung với đau kinh nguyệt. Việc trì hoãn thăm khám khi có dấu hiệu bất thường có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Ngay khi thử thai dương tính, việc siêu âm sớm để xác định túi thai đã "về tổ" an toàn trong tử cung hay chưa là bước bắt buộc để bảo vệ tính mạng người mẹ.

Đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và đã từng phát sinh quan hệ tình dục, khi xuất hiện các biểu hiện dưới đây cần đến bệnh viện ngay lập tức để loại trừ nguy cơ thai ngoài tử cung:

- Chậm kinh kèm đau bụng: Cảm giác đau âm ỉ hoặc nhói một bên vùng bụng dưới không thuyên giảm.

- Chảy máu âm đạo bất thường: Máu thường có màu nâu đen hoặc đỏ sẫm, ra ít một và kéo dài nhiều ngày.

- Đau nhói vùng đại tràng: Cảm giác muốn đi đại tiện liên tục hoặc đau thốn vùng hậu môn do máu tích tụ kích thích.

- Chóng mặt, vã mồ hôi lạnh: Đây là dấu hiệu cho thấy có thể đã xảy ra tình trạng chảy máu bên trong cơ thể.

- Đau vai đột ngột: Cơn đau nhói ở vùng vai có thể là dấu hiệu của máu chảy trong ổ bụng gây kích thích thần kinh hoành.