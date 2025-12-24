Cuối năm 2024, vụ án dàn dựng cái chết giả để trục lợi bảo hiểm của Karen Salkilld (43 tuổi) đã gây chú ý dư luận với bản án tù nghiêm khắc tại Tòa án Quận Perth, Úc. Khai nhận là đã lấy cảm hứng từ một bộ phim hành động từng xem, người phụ nữ này đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo táo bạo nhưng cuối cùng lại tự mình làm lộ sơ hở vì những giao dịch tài chính bất thường.

Theo đó, vào đầu năm 2024, Salkilld đã mạo danh người tình của mình là Kelly Winter để gọi điện tới công ty bảo hiểm Insuranceline. Trong cuộc gọi, bà thông báo rằng chính mình đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông tại Broome vào tháng 12 năm 2023. Để hoàn tất thủ tục chiếm đoạt tiền, Salkilld đã nộp một bộ hồ sơ giả mạo tinh vi gồm giấy chứng tử, thư từ tòa án pháp y và các báo cáo điều tra về cái chết.

Karen Salkilld

Phi vụ ban đầu diễn ra suôn sẻ khi công ty bảo hiểm tin tưởng và giải ngân số tiền 718.923 AUD, tương đương khoảng 12,2 tỷ đồng vào một tài khoản ngân hàng do Salkilld đứng tên giả. Tuy nhiên, sự việc bắt đầu bại lộ khi bà thực hiện rút những khoản tiền lớn liên tục để trả nợ và tiêu xài cá nhân, khiến ngân hàng MyState nghi ngờ và đóng băng tài khoản.

Trong thời gian này, dù về mặt giấy tờ là người đã chết, Salkilld vẫn thản nhiên đi mua sắm tại các trung tâm thương mại, quản lý hai phòng tập gym của mình và sinh sống trong căn nhà thuê trị giá hơn 1 triệu AUD, tương đương 17 tỷ đồng tại Perth cùng người tình và hai con gái.

Để duy trì cuộc sống dưới danh nghĩa người khác, Salkilld đã dán đè ảnh mình lên hộ chiếu và bằng lái xe của Kelly Winter. Điều đáng nói là Kelly Winter hoàn toàn không hay biết việc danh tính của mình bị lợi dụng cho mục đích phạm pháp. Chỉ đến khi Salkilld liều lĩnh đến đồn cảnh sát Palmyra vài lần để cố gắng xác minh giấy tờ nhằm mở khóa tài khoản ngân hàng, các điều tra viên mới phát hiện ra những tài liệu bị chỉnh sửa nặng nề và tiến hành bắt giữ bà vào tháng 3 năm 2024.

Nguyên nhân dẫn đến hành động liều lĩnh này được xác định là do áp lực tài chính trầm trọng. Sau khi chuyển đến Perth vào năm 2019 và kinh doanh hệ thống phòng tập F45, Salkilld đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Việc bán trang trại gia đình tại quê nhà không thu được số tiền như kỳ vọng đã đẩy bà vào bước đường cùng, dẫn đến quyết định thực hiện kế hoạch lừa đảo mà luật sư của bà gọi là một hành động điên rồ.

Ảnh minh họa

Tại phiên tòa, dù Salkilld đã thừa nhận tội lỗi và người tình của bà cũng viết thư xin khoan hồng vì lo lắng cho các con, nhưng Thẩm phán Vicki Stewart vẫn quyết định đưa ra bản án nghiêm khắc. Thẩm phán khẳng định đây là hành vi lừa đảo có tính toán kỹ lưỡng và động cơ chính là lòng tham chứ không phải là một phút bốc đồng.

Kết thúc phiên tòa, Karen Salkilld bị tuyên phạt ba năm tù giam. Ngoài án tù, bà bị buộc phải hoàn trả 101.771 AUD, khoảng 1,7 tỷ đồng cho công ty bảo hiểm TAL, sau khi tòa án đã lệnh cho ngân hàng trả lại số tiền 617.191 AUD, khoảng 10,5 tỷ đồng đang bị phong tỏa. Bị cáo sẽ có cơ hội xin ân xá vào tháng 2 năm 2026, nhưng cảnh sát cho biết cuộc điều tra có thể mở rộng và dẫn đến những cáo buộc bổ sung khác.

Nguồn: ABC