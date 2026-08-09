Người phụ nữ chỉ đặt một chậu cây 4 năm tuổi trong phòng khách, ai bước vào đều khen: “Nhìn thôi đã thấy thư thái”

Ngày nay, cây xanh không còn đơn thuần là một món đồ đặt thêm cho đẹp nhà. Với nhiều gia đình, một chậu cây được lựa chọn đúng vị trí có thể trở thành điểm nhấn quan trọng, giúp căn phòng bớt lạnh lẽo, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu ngay khi bước vào.

Câu chuyện về chậu dương xỉ măng tây 4 năm tuổi của một người phụ nữ yêu cây gần đây đã nhận được nhiều sự chú ý. Ban đầu, đó chỉ là một chậu cây nhỏ, hình dáng chưa có gì đặc biệt. Sau vài năm chăm sóc, cây liên tục mọc thêm cành mới, tạo thành một bụi xanh lớn với những tán lá mềm mại rủ xuống quanh chậu.

Người phụ nữ không cần thay đổi toàn bộ nội thất hay mua thêm những món đồ trang trí đắt tiền. Chỉ riêng chậu cây đặt tại vị trí nhiều ánh sáng trong phòng khách cũng đủ khiến cả không gian trở nên sinh động.

Nhiều người từng đến nhà cô đều có chung một nhận xét: Căn phòng tạo cảm giác thư thái ngay khi bước qua cửa.

Từng lo cây không thể sống sau khi thay chậu

Người phụ nữ cho biết cô mua cây về cách đây khoảng 4 năm. Khi ấy, cây khá nhỏ, chỉ có vài cành xanh mảnh mọc thưa thớt.

Ngay sau khi mang cây về nhà, cô quyết định thay chậu để cây có thêm không gian phát triển. Tuy nhiên, quá trình thích nghi không diễn ra suôn sẻ như dự tính. Một số cành nhanh chóng chuyển vàng rồi héo rũ, khiến cô lo rằng bộ rễ đã bị tổn thương.

Sau khi cắt bỏ những cành khô, cô bất ngờ phát hiện nhiều chồi non đang nhú lên từ mặt đất. Chỉ trong vài ngày, những chồi cây vươn dài rất nhanh, như thể đã tích lũy đủ sức sống và chỉ chờ thời điểm thích hợp để phát triển.

Từ đó, cây liên tục mọc thêm cành mới. Những nhánh cây mảnh, phủ đầy lá nhỏ, dần đan xen vào nhau, tạo thành một khối xanh mềm mại. Thay vì ép cây vào một dáng cứng nhắc, người phụ nữ để các cành phát triển tương đối tự nhiên, chỉ cắt bỏ phần già yếu hoặc mọc quá lộn xộn.

Sau 4 năm, chậu cây nhỏ ban đầu đã trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong phòng khách.

Không ít người sau khi xem hình ảnh đã chia sẻ rằng họ cũng trồng loại cây tương tự trong nhiều năm. Có cây sau 3-4 năm bắt đầu phát triển mạnh, mọc thêm nhiều cành hoặc xuất hiện những bông hoa nhỏ màu trắng.

Một người trồng cây lâu năm cho biết dương xỉ măng tây có bộ rễ khỏe, khả năng dự trữ nước tương đối tốt. Nếu đôi khi quên tưới, cây chưa chết ngay mà thường chỉ vàng một vài cành để phát tín hiệu. Tuy nhiên, nếu để khô quá lâu, lá sẽ rụng nhiều và cây mất khá lâu mới phục hồi được.

Một số người cũng thừa nhận nhược điểm của loại cây này là những chiếc lá nhỏ có thể rơi xuống sàn khi cây thiếu nước, thay đổi môi trường hoặc bước vào giai đoạn thay lá. Vì vậy, người trồng cần thường xuyên quan sát và cắt tỉa để giữ khu vực xung quanh sạch sẽ.

Một chậu cây cũng có thể "làm mềm" cả căn phòng

Dương xỉ măng tây, còn được gọi là măng tây cảnh, có nguồn gốc từ khu vực miền nam châu Phi. Dù tên gọi có chữ "dương xỉ", đây không phải là một loài dương xỉ thực sự mà thuộc nhóm cây măng tây cảnh.

Điểm thu hút nhất của cây là hệ thống cành lá mảnh, xanh mềm, nhìn từ xa giống như những đám mây nhỏ hoặc lớp lông vũ. Khi được trồng lâu năm, các cành mọc dày, rủ xuống hoặc vươn ngang, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn so với những loại cây có lá lớn và thân cứng.

Cây có thể được đặt trong phòng khách, cạnh cửa sổ, trên kệ thấp hoặc tại góc nghỉ ngơi. Nếu được trồng trong chậu có chân cao, cành cây sẽ rủ tự nhiên, tạo hiệu ứng mềm mại và lãng mạn.

Những không gian sử dụng nhiều màu trắng, be, nâu gỗ hoặc nội thất tối giản càng phù hợp với loại cây này. Màu xanh tươi của lá giúp căn phòng bớt đơn điệu nhưng không gây cảm giác nặng nề.

Tuy nhiên, người trồng cũng không nên để cây mọc phủ kín lối đi hoặc sát khu vực trẻ nhỏ thường xuyên vui chơi. Một số giống măng tây cảnh có cành nhỏ hơi cứng hoặc có gai li ti, có thể gây xước da khi vô tình chạm phải.

Cách chăm sóc dương xỉ măng tây để cây xanh lâu, ít rụng lá

Dương xỉ măng tây được đánh giá là loại cây tương đối khỏe, nhưng để cây giữ được dáng xanh dày như chậu cây 4 năm tuổi nói trên, người trồng vẫn cần chú ý một số điều cơ bản.

Đặt cây ở nơi sáng nhưng tránh nắng gắt

Cây thích ánh sáng tán xạ và có thể sinh trưởng tốt tại vị trí gần cửa sổ, ban công có mái che hoặc phòng khách nhiều ánh sáng.

Không nên đặt cây dưới nắng trưa trực tiếp trong thời gian dài vì cành lá nhỏ dễ bị cháy vàng. Ngược lại, nếu để cây tại góc quá tối, cành thường mọc dài, yếu, thưa lá và mất dáng.

Người trồng có thể xoay chậu định kỳ để các phía của cây nhận ánh sáng tương đối đồng đều.

Không tưới nước theo lịch cố định

Dương xỉ măng tây thích đất có độ ẩm vừa phải nhưng không chịu được tình trạng úng kéo dài. Thay vì mặc định tưới mỗi ngày, nên kiểm tra mặt đất trước khi tưới.

Khi lớp đất phía trên đã se khô, có thể tưới đẫm đến khi nước chảy ra khỏi đáy chậu. Sau đó cần đổ bỏ lượng nước đọng trong đĩa lót, tránh để rễ cây ngâm trong nước.

Vào mùa nóng, đất có thể khô nhanh hơn. Trong những ngày mát hoặc mùa đông, khoảng cách giữa các lần tưới cần kéo dài hơn.

Chọn đất tơi xốp và chậu có lỗ thoát nước

Đất trồng nên nhẹ, thoáng khí, không bị nén chặt sau nhiều lần tưới. Có thể phối trộn đất sạch với xơ dừa đã xử lý, trấu hun, đá perlite hoặc một lượng nhỏ phân hữu cơ hoai mục.

Chậu bắt buộc phải có lỗ thoát nước. Nếu trồng trong chậu trang trí không có lỗ, cây rất dễ vàng lá và thối rễ dù phần đất phía trên vẫn trông khô ráo.

Không bón phân quá đậm

Trong giai đoạn cây phát triển mạnh, có thể dùng phân tan chậm hoặc phân bón dạng lỏng đã pha loãng, khoảng 3-4 tuần một lần. Không nên bón phân quá đặc với mong muốn cây lớn nhanh, bởi bộ rễ có thể bị tổn thương, khiến lá vàng hàng loạt.

Khi cây sinh trưởng chậm, thời tiết lạnh hoặc vừa được thay chậu, nên tạm ngừng bón phân để cây có thời gian thích nghi.

Cắt bỏ cành vàng ngay từ gốc

Những cành đã chuyển vàng thường rất khó xanh trở lại. Người trồng nên dùng kéo sạch cắt sát gốc để cây tập trung dinh dưỡng nuôi chồi mới.

Nếu bụi cây quá dày, có thể tỉa bớt những cành già, cành yếu hoặc mọc chồng chéo. Việc này giúp phần bên trong thông thoáng hơn, hạn chế sâu bệnh và tạo điều kiện để ánh sáng đi vào toàn bộ tán cây.

Dương xỉ măng tây không phải loại cây đắt đỏ hay quá hiếm gặp. Giá trị của chậu cây nằm ở thời gian người trồng kiên nhẫn chăm sóc, quan sát từng chồi non và cho phép cây lớn lên theo dáng vẻ tự nhiên nhất.

Từ một chậu cây từng héo cành sau khi thay đất, cây vẫn có thể mọc lại, phủ xanh cả một góc phòng sau vài năm. Đôi khi, để làm căn nhà trở nên dễ chịu hơn, chúng ta không cần lấp đầy không gian bằng thật nhiều đồ vật. Chỉ một mảng xanh được đặt đúng chỗ cũng đủ khiến người trở về nhà cảm thấy bình yên.