Nghỉ lễ về quê, tôi bất ngờ thấy nhà mới mọc lên khắp làng: Bạn cũ nói 5 lý do khiến tôi phải suy nghĩ

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là tâm lý "nhà người ta có thì nhà mình cũng phải có". Nhưng sau cuộc trò chuyện với một người bạn thời thơ ấu, tôi hiểu rằng phía sau quyết định xây nhà ở quê còn là bài toán về cha mẹ, nơi ở dự phòng, tuổi già và cảm giác an toàn của nhiều gia đình.

Một kỳ nghỉ và những ngôi nhà mới mọc lên

Dịp nghỉ lễ vừa rồi, tôi dành vài ngày trở về quê ở cùng bố mẹ. Mỗi lần về, tôi thường chỉ để ý đường làng có được sửa sang hay không, ruộng vườn năm nay thế nào, hàng xóm có ai đi làm ăn xa mới trở về.

Nhưng lần này, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất lại là những ngôi nhà mới.

Trong bán kính chỉ khoảng vài cây số, không ít gia đình đang phá nhà cũ, đổ móng hoặc hoàn thiện những căn nhà hai, ba tầng. Căn sau dường như rộng và đẹp hơn căn trước. Nhiều ngôi nhà có cửa kính lớn, ban công rộng, sân lát gạch, khu bếp tách biệt và phòng ngủ riêng cho từng thành viên.

Một trong những người đang xây nhà là bạn thời thơ ấu của tôi. Gặp nhau trước công trình còn ngổn ngang vật liệu, tôi đùa:

"Cuối năm là có biệt thự ở rồi nhé!"

Anh cười, nói rằng ngôi nhà ở quê dù xây khang trang đến đâu cũng không thể so với giá một căn hộ tại thành phố. Tổng số tiền anh dự tính bỏ ra chỉ tương đương một phần giá nhà đô thị, trong khi diện tích sử dụng lại lớn hơn nhiều.

Tôi hỏi tại sao anh không dùng khoản tiền ấy để mua thêm một căn hộ nhỏ ở thành phố hoặc đầu tư vào một tài sản có thể cho thuê. Anh im lặng một lúc rồi kể về những tính toán của mình.

Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi hiểu vì sao ngày càng nhiều người đi làm xa nhưng vẫn dành tiền để xây hoặc sửa nhà ở quê.

Xây nhà trước hết là để cha mẹ được sống tốt hơn

Lý do đầu tiên bạn tôi nhắc đến không phải giá đất hay khả năng sinh lời, mà là bố mẹ.

Ngôi nhà cũ của gia đình anh đã được xây từ nhiều năm trước. Nhà thấp, thiếu ánh sáng, khu vệ sinh bất tiện, mùa mưa dễ ẩm, mùa hè lại nóng. Bố mẹ anh đã lớn tuổi nhưng vẫn quen sống ở quê, không muốn chuyển lên thành phố ở cùng con.

"Bố mẹ mình không cần nhà to để khoe. Nhưng nếu có điều kiện mà vẫn để ông bà sống trong căn nhà xuống cấp thì mình không yên tâm", anh nói.

Với nhiều người trung niên, xây nhà ở quê là cách cải thiện trực tiếp chất lượng sống của cha mẹ. Một căn nhà mới có thể không tạo ra dòng tiền, nhưng mang lại những giá trị khó quy đổi thành lợi nhuận: phòng ngủ khô ráo, nhà vệ sinh an toàn, bếp thông thoáng, lối đi ít bậc và không gian để con cháu trở về sum họp.

Ở góc độ tài chính, đây không hẳn là một khoản đầu tư, mà gần với một khoản chi lớn cho phúc lợi gia đình.

Điều quan trọng là gia chủ phải xác định rõ mục đích ấy ngay từ đầu. Khi xây nhà để cha mẹ ở, để gia đình có nơi đoàn tụ, người ta sẽ không quá kỳ vọng căn nhà phải tăng giá hay bán được với mức cao trong tương lai.

Ngôi nhà ở quê trở thành một phương án dự phòng

Bạn tôi làm việc tại thành phố đã hơn 10 năm. Anh có thu nhập ổn định nhưng cũng đang phải đối mặt với hàng loạt chi phí: tiền thuê nhà, nuôi con, học phí, bảo hiểm, sinh hoạt và hỗ trợ cha mẹ.

Càng đi làm lâu, anh càng nhận ra cảm giác an toàn không chỉ đến từ mức lương hiện tại, mà còn đến từ việc mình có một nơi để trở về nếu công việc gặp biến động.

Một căn nhà ở quê không thể thay thế quỹ khẩn cấp, bảo hiểm hay khoản tiết kiệm hưu trí. Tuy nhiên, trong trường hợp thu nhập giảm, mất việc hoặc muốn rời thành phố, việc có sẵn một chỗ ở không phải trả tiền thuê hàng tháng sẽ giúp giảm đáng kể áp lực tài chính.

Đây cũng là suy nghĩ của không ít người làm việc xa quê. Họ có thể chưa có ý định trở về ngay, nhưng muốn chuẩn bị một "đường lùi" cho giai đoạn sau tuổi 50 hoặc khi cha mẹ cần được chăm sóc thường xuyên hơn.

Ngôi nhà ấy vì thế không chỉ là nơi ở. Nó còn là một phần trong kế hoạch sống dài hạn.

Chi phí xây dựng thấp hơn thành phố, nhưng không đồng nghĩa chắc chắn có lời

Một trong những lý do phổ biến khiến nhiều người chọn xây nhà ở quê là cùng một số tiền, họ có thể sở hữu không gian rộng hơn đáng kể so với mua nhà tại đô thị.

Với vài tỷ đồng, một gia đình có thể gặp khó khăn khi tìm căn hộ rộng rãi ở khu vực trung tâm thành phố lớn. Trong khi đó, nếu đã có sẵn đất ở quê, số tiền xây dựng thấp hơn có thể tạo ra căn nhà nhiều phòng ngủ, sân rộng, vườn nhỏ và khu sinh hoạt chung thoải mái.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa "giá trị sử dụng" và "giá trị đầu tư".

Một căn nhà ở quê có thể đem lại không gian sống tốt, nhưng chưa chắc dễ bán. Chi phí xây dựng, hoàn thiện nội thất, cổng, sân, tường rào, đường dẫn, hệ thống thoát nước và bảo trì có thể vượt xa dự toán ban đầu. Khi cần chuyển nhượng, người mua thường trả giá chủ yếu dựa trên vị trí và giá trị đất, chứ không phải toàn bộ số tiền chủ nhà đã bỏ ra để xây.

Vì vậy, quan niệm "xây nhà ở quê kiểu gì cũng không lỗ" là chưa đầy đủ.

Căn nhà chỉ thực sự đáng tiền khi nó được sử dụng thường xuyên, phục vụ cha mẹ, trở thành nơi nghỉ cuối tuần hoặc nằm trong kế hoạch trở về sinh sống lâu dài. Nếu xây xong rồi khóa cửa nhiều năm, giá trị sử dụng thấp trong khi chi phí bảo trì vẫn phát sinh, khoản tiền ấy có thể trở thành tài sản kém thanh khoản.

Không thể phủ nhận tâm lý chạy theo hàng xóm

Bạn tôi cũng thẳng thắn thừa nhận quyết định xây nhà của anh có một phần ảnh hưởng từ xung quanh.

Khi nhiều gia đình trong làng lần lượt xây nhà mới, những người còn ở nhà cũ dễ cảm thấy mình đang tụt lại phía sau. Một căn nhà khang trang đôi khi được xem như bằng chứng cho việc con cái làm ăn thành công, gia đình có điều kiện và bố mẹ được chăm lo đầy đủ.

Tâm lý này không chỉ tồn tại ở nông thôn. Tại thành phố, người ta cũng có thể chạy theo căn hộ lớn, xe mới, nội thất đắt tiền hoặc trường học danh tiếng cho con.

Vấn đề không nằm ở việc xây nhà đẹp, mà ở chỗ gia đình có phải vay nợ vượt khả năng chỉ để "không thua hàng xóm" hay không.

Nếu phải rút sạch tiền tiết kiệm, vay ngân hàng, vay người thân, thậm chí bán tài sản đang tạo ra thu nhập để xây một căn nhà quá lớn, quyết định ấy có thể khiến gia đình mất an toàn tài chính trong nhiều năm.

Một căn nhà ba tầng nhưng chỉ có hai người lớn tuổi sinh sống chưa chắc hợp lý hơn một căn nhà nhỏ, thiết kế thuận tiện và vẫn giữ được khoản tiền dự phòng.

Người có điều kiện xây nhà quê vì họ mua một lối sống

Ở quê tôi, một số người có nhà tại thành phố vẫn xây thêm nhà ở quê. Họ làm việc trong tuần, cuối tuần đưa con về trồng cây, ăn cơm cùng ông bà hoặc nghỉ ngơi trong không gian rộng rãi hơn.

Với nhóm này, ngôi nhà ở quê không thay thế nơi ở thành phố. Nó giống một "ngôi nhà thứ hai", phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, kết nối gia đình và chuẩn bị cho tuổi già.

Họ không chỉ xây một công trình, mà đang mua một lối sống: có sân để trẻ nhỏ chạy chơi, có đất trồng rau, có chỗ tụ tập đông người và có khoảng cách vừa đủ với nhịp sống đô thị.

Tuy nhiên, lựa chọn này chỉ phù hợp khi tài chính đã tương đối vững vàng. Người xây cần có quỹ dự phòng, không mắc nợ tiêu dùng lớn, đã chuẩn bị cho giáo dục con cái và không phải đánh đổi toàn bộ khoản tích lũy hưu trí.

Người có tiền xây nhà ở quê không nhất thiết vì căn nhà ấy sinh lời cao. Đơn giản là họ đủ khả năng chi trả cho giá trị tinh thần và trải nghiệm mà căn nhà mang lại.

Trước khi xây, cần trả lời ít nhất 5 câu hỏi

Sau câu chuyện của bạn tôi, tôi nhận ra xây nhà ở quê không phải quyết định đúng hoặc sai cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là mỗi gia đình phải tính toán dựa trên hoàn cảnh thực tế.

Trước khi khởi công, nên trả lời rõ năm câu hỏi:

- Thứ nhất, căn nhà được xây cho ai ở và tần suất sử dụng ra sao?

- Thứ hai, sau khi xây xong, gia đình còn giữ được quỹ dự phòng tương đương ít nhất 6–12 tháng chi tiêu hay không?

- Thứ ba, tổng chi phí đã bao gồm nội thất, sân vườn, cổng, tường rào, hệ thống nước, điện và khoản phát sinh hay chưa?

- Thứ tư, căn nhà có phù hợp với người lớn tuổi, dễ vệ sinh, dễ bảo trì và không quá nhiều diện tích bỏ trống hay không?

- Thứ năm, nếu không xây lớn, phương án sửa nhà cũ với chi phí thấp hơn có đáp ứng được nhu cầu hay không?

Nhiều gia đình chỉ tính tiền phần thô mà bỏ quên chi phí hoàn thiện. Đến khi công trình gần xong, họ mới phát hiện phải chi thêm hàng trăm triệu đồng cho thiết bị vệ sinh, tủ bếp, cửa, rèm, điều hòa, sân và đồ nội thất.

Vì vậy, ngân sách xây dựng nên có thêm khoản dự phòng phát sinh khoảng 10–20%, đồng thời phải đặt ra một mức trần rõ ràng.

Không phải cứ trở về quê xây nhà mới là sống khôn ngoan

Cuối cuộc trò chuyện, bạn tôi nói rằng nếu có đủ tiền và xác định sẽ sử dụng lâu dài, xây một căn nhà vừa phải ở quê là lựa chọn đáng cân nhắc. Nếu tài chính chưa vững, sửa lại nhà cũ, cải thiện nhà vệ sinh, phòng ngủ và hệ thống chống nóng có thể thực tế hơn.

Tôi đồng ý với điều đó.

Nhà ở quê có thể là nơi cha mẹ sống thoải mái hơn, là chỗ con cháu trở về, là phương án dự phòng và là một phần trong kế hoạch nghỉ hưu. Nhưng nó không mặc nhiên là khoản đầu tư sinh lời, càng không nên trở thành cuộc đua về diện tích, số tầng hay mặt tiền.

Một căn nhà chỉ thực sự có giá trị khi nó phù hợp với nhu cầu và không khiến chủ nhân phải kiệt sức để trả nợ.

Sau kỳ nghỉ ấy, tôi không còn nhìn những ngôi nhà mới ở quê đơn thuần như biểu tượng của sự giàu có. Đằng sau mỗi công trình có thể là lòng hiếu thảo, nỗi lo mất việc, mong muốn giữ một đường lui hoặc giấc mơ về cuộc sống chậm hơn khi về già.

Nhưng cũng có thể là áp lực sĩ diện và một quyết định tài chính thiếu tính toán.

Xây hay không xây không quan trọng bằng việc sau khi ngôi nhà hoàn thành, gia đình vẫn còn tiền dự phòng, vẫn sống bình thản và thực sự có thời gian để trở về.