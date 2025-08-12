Mới đây, vụ việc một thầy giáo tại Thái Lan dùng súng bắn tử vong một người quen sau khi bị cáo buộc xâm hại tình dục cháu gái của người này đã khiến cho dư luận nước này rúng động. Chỉ vì một phút nóng giận không thể kìm chế, người đàn ông đã tự tay hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của chính mình.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc mới xảy ra tại huyện Napa, tỉnh Phetchabun của Thái Lan vào thứ Bảy, ngày 9/8 vừa qua. Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Mueang Phetchabun đã được triệu tập đến để điều tra cái chết của một người đàn ông Thái Lan 43 tuổi, tên là Thaweesak, tại một ngôi nhà ở đây.

Nạn nhân Thaweesak bị hai vết thương do súng bắn vào lồng ngực và được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường. Nghi phạm được cho là một thầy giáo tên là Chaiyan, người đã trốn thoát khỏi hiện trường sau vụ nổ súng chết người.

Chaiyan đã bị Thaweesak đấm vào mặt vì tin rằng cháu gái bị thầy giáo xâm hại.

Cảnh sát đã thẩm vấn chủ sở hữu ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc, anh Chaiwat, 45 tuổi, về vụ việc. Chaiwat giải thích rằng hôm đó, anh ta và em của mình là Thaweesak đã uống rượu cùng nhau cho đến 2 giờ chiều khi Chaiyan đến cùng con gái 14 tuổi của anh. Cô bé cũng là học sinh của Chaiyan.

Được biết, Chaiyan đã chở cô bé từ nhà bạn cô bé về và mua rượu để cùng Chaiwat và Thaweesak uống. Trong lúc họ đang uống rượu, cô bé nói với bà rằng thầy giáo Chaiyan đã xâm hại tình dục em trong xe. Cô bé khẳng định Chaiyan đã chạm vào tay và cổ mình, cô bé đã khóc rất nhiều khi kể lại câu chuyện cho bà nghe.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Nghe xong, người bà vội vã đi ra hỏi Chaiyan về sự việc. Thaweesak, lúc đó đang say rượu, đã nổi giận và tấn công thầy giáo Chaiyan vì tin lời cháu gái. Sau đó, Chaiyan bỏ chạy lên xe và quay lại với một khẩu súng trên tay. Chaiyan đã bắn Thaweesak hai phát rồi rời khỏi hiện trường. Cảnh sát nói với Kênh 8 rằng Chaiyan đã gọi cho cảnh sát, nói rằng anh ta sẽ tự thú về vụ nổ súng.

Khi gặp Chaiyan, cảnh sát đã phải đưa anh ta đến bệnh viện để điều trị những vết thương do Thaweesak gây ra. Chaiyan thừa nhận vụ nổ súng gây tử vong nhưng phủ nhận việc xâm hại tình dục cô bé. Anh ta khai rằng mình đã chạm vào đầu cô bé, nhưng đây chỉ là hành vi thể hiện tình cảm bình thường như anh ta vẫn làm với những học sinh khác của mình.

Trong khi đó, cô bé 14 tuổi khăng khăng khẳng định mình bị xâm hại tình dục, vì vậy cảnh sát sẽ tiếp tục quá trình điều tra.

Hiện tại, nghi phạm Chaiyan đã bị buộc tội theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự về tội cố ý giết người. Hình phạt là tử hình, tù chung thân hoặc tù từ 15 đến 20 năm. Chaiyan cũng phải đối mặt với cáo buộc với tội danh mang súng đến nơi công cộng mà không có giấy phép và lý do chính đáng. Hình phạt cho hành vi này là tù giam đến 5 năm, phạt tiền đến 10.000 baht (tương đương khoảng 8 triệu VNĐ), hoặc cả hai.