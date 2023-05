Người phụ nữ bị sát hại trong vườn trái cây ở huyện Củ Chi

Công an phong tỏa hiện trường

Ngày 6-5, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra truy bắt đối tượng sát hại bà N.T.H.Y. (sinh năm 1974, ngụ huyện Củ Chi) trong vườn trái cây trên địa bàn.

Trước đó, sáng 5-5, chủ vườn trái cây ở xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM đi thăm vườn thì phát hiện bà Y. nằm tử vong dưới mương nước. Người này hô hoán cho người dân và trình báo công an.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con dao dính máu, 1 gói thuốc, 1 mũ lưỡi trai cùng đôi dép.

Con dao tang vật

Người thân bà Y. cho biết, bà này sống cùng 3 người con trai cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 4km. Bà Y. thỉnh thoảng có đi phụ buôn bán với một số người để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Qua khám nghiệm, công an xác định bà Y. bị đâm nhiều nhát trên người dẫn tới mất máu tử vong. Hiện công an đã xác định được nghi can có liên quan vụ án và đang khẩn trương truy bắt.