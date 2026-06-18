Ngày 18/6, Công an xã Dầu Tiếng (TP.HCM) đã phát thông báo tìm bà Huỳnh Bảo Khánh (SN 1988, ngụ xã Dầu Tiếng) bỏ nhà đi đến nay chưa về.

Trước đó, khoảng 9h ngày 17/6, bà Lê Thị Tuyết Mai (SN 1968, ngụ ấp Chợ Sáng, xã Dầu Tiếng, TP.HCM) là mẹ ruột bà Huỳnh Bảo Khánh trình báo về việc bà Khánh bỏ đi. Bà Mai cho biết, khoảng 14h ngày 14/6, bà Khánh bỏ nhà đi đến nay chưa về.

Theo gia đình cung cấp, bà Khánh cao khoảng 1m52, nặng khoảng 46kg, dáng người trung bình, nước da ngâm, tóc dài ngang vai màu đen, bị câm, điếc. Hôm bỏ nhà đi, bà Khánh mặc đồ áo thun màu trắng (áo khoác màu đen đóm trắng), quần sọt màu trắng.

Công an xã Dầu Tiếng thông báo đến Công an 167 phường, xã, Đặc khu Côn Đảo biết phối hợp tìm kiếm bà Huỳnh Bảo Khánh. Nếu phát hiện hay có thông tin về bà Huỳnh Bảo Khánh báo ngay cho Công an xã Dầu Tiếng địa chỉ số 56 đường Hùng Vương (ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng) qua số điện thoại 02743561431 trực ban Công an xã để phối hợp giải quyết.