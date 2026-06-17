Ngày 17-6, Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh) phát thông báo tìm em Lê Kim Bảo Ngọc (13 tuổi, ngụ ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng), học sinh lớp 7 của một trường trên địa bàn, sau nhiều ngày mất tích.

Theo chị Nguyễn Cẩm Quyên (23 tuổi, chị họ của Ngọc), khoảng 5 giờ ngày 10-6, em thức dậy sớm hơn thường lệ và xin mẹ đi cùng bạn ra chợ Vĩnh Hưng, cách nhà khoảng 3 km, để mua đồ ăn sáng cho gia đình.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ chờ đợi không thấy Ngọc trở về, người thân tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Qua trích xuất camera an ninh của một số hộ dân, gia đình phát hiện Ngọc lên xe máy do một nam thanh niên điều khiển rồi rời đi.

Theo người thân, Ngọc vừa học xong lớp 7 và mới bước vào kỳ nghỉ hè. Trước khi rời nhà, em không có biểu hiện bất thường. Ngay trong tối 10-6, gia đình đã trình báo vụ việc với cơ quan công an địa phương.

Chị Quyên cho hay khi rời đi, Ngọc mang theo một điện thoại di động nhưng không gắn SIM. Một ngày sau khi mất tích, em gọi điện về cho gia đình trong trạng thái vừa nói vừa khóc, cho biết đang đi làm xa và dặn người thân giữ gìn sức khỏe.

Khi được hỏi đang ở đâu, Ngọc không trả lời. Dù từng hứa sẽ sớm quay về nhưng đến nay em vẫn bặt vô âm tín. Hai ngày gần đây, gia đình hoàn toàn không còn liên lạc được với Ngọc.

"Qua cách nói chuyện và nhắn tin, gia đình cảm nhận như em đang bị ai đó điều khiển" - chị Quyên chia sẻ.

Gia đình cho biết Ngọc là con gái duy nhất trong nhà. Thời điểm rời đi, em mặc áo thun màu đen, quần đen chấm bi. Nhiều ngày qua, người thân đã tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng chưa có thông tin, trong khi khu vực sinh sống nằm gần biên giới Campuchia.

Theo Công an xã Khánh Hưng, Ngọc cao khoảng 1,55 m, dáng người gầy, da trắng, tóc đen dài ngang vai và có nốt ruồi trên đầu lông mày phải.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Lê Kim Bảo Ngọc thì thông báo ngay cho Công an xã Khánh Hưng hoặc liên hệ số điện thoại trực ban 0272.3978.877 để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.