Người phụ nữ báo nhận được 1 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm, nhưng ngân hàng khẳng định: Người chuyển tiền từ chối lấy lại

Bất ngờ nhận được khoản tiền khổng lồ

Theo Sohu, vào ngày 19/12/2019, Dương Hoa bất ngờ nhận được thông báo biến động số dư từ tài khoản ngân hàng. Sau khi mở ra xem, cô phát hiện tài khoản được cộng thêm 310.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Nghi ngờ hệ thống ngân hàng bị lỗi, cô đã thoát ứng dụng ra vào lại. Song kết quả vẫn vậy.

Thay vì vui mừng khi nhận được khoản tiền lớn như vậy, cô Hoa lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô nghi ngờ chủ tài khoản này đã nhập sai thông tin dẫn đến chuyển khoản nhầm. “Tôi không giao dịch với ai số tiền này. 310.000 NDT là khoản tiền vô cùng lớn. Khi đột nhiên nhận được số tiền này, tôi nghi ngờ có thể bản thân vướng vào những chiêu trò lừa đảo nào đó”, cô gái này chia sẻ.

Trong suốt 1 tuần sau khi nhận được khoản tiền này, Dương Hoa luôn trong trạng thái lo lắng. Cô cho biết mong có người liên lạc để trả lại. Song cô cũng sợ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện này với một vài người bạn và cả bố mẹ. Tất cả đều khuyên, cô nên nhanh chóng đến ngân hàng để nhờ nhân viên hỗ trợ giải quyết về trường hợp này. Không suy nghĩ nhiều, ngay chiều hôm đó, cô có mặt tại trụ sở chính của ngân hàng để làm việc.

Người chuyển từ chối lấy lại tiền?

Sau khi nghe trình bày của Dương Hoa, nhân viên ngân hàng đã yêu cầu cô cung cấp các thông tin cá nhân nhằm tiến hành kiểm tra. Nữ giao dịch viên cho biết người chuyển khoản nhầm cho cô là người đàn ông tên Tề đến từ Hàng Châu, Trung Quốc. Tìm thêm các thông tin liên quan, nhân viên ngân hàng có được số điện thoại của người này và tiến hành liên hệ.

Điều không ngờ là ở đầu dây bên kia, ông Tề khẳng định: “Không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Số tiền này tôi muốn cho cô ấy. Tôi không có ý định lấy lại”. Nhân viên ngân hàng truyền đạt nguyên văn mong muốn của người đàn ông này cho cô Hoa.

Lục lại trí nhớ, người phụ nữ chắc chắn bản thân chưa từng gặp người họ hàng nào có tên gọi như này. Vẫn còn lăn tăn, cô quyết định hỏi bố mẹ. Ngay khi vừa nghe tên ông Tề, bố mẹ của Dương Hoa đã đoán được mọi chuyện.

Bố mẹ cô cho biết trước đây ông Tề từng là hàng xóm cũ của gia đình. Khi đó, gia đình ông Tề vô cùng khó khăn. Hiểu hoàn cảnh của hàng xóm nên bố mẹ của Dương Hoa sẵn sàng cho vay gạo, thậm chí là tiền. Thỉnh thoảng gia đình có món ngon đều chia cho nhà ông Tề.

Khi tình cảm láng giềng đang thắm thiết, ông Tề phải chuyển về quê sinh sống. Kể từ đó, 2 gia đình mất liên lạc trong khi khoản tiền năm xưa chưa được trả hết. Giờ đây khi nhận được số tiền này, gia đình của Dương Hoa cho rằng có thể ông Tề muốn báo đáp.

Để chắc chắn phỏng đoán là chính xác, cô gái này đã liên hệ với ngân hàng nhằm lấy được thông tin của ông Tề. Sau khi kết nối, 2 gia đình đã gặp lại nhau.

Chia sẻ về quãng thời gian qua, người hàng xóm năm xưa cho biết luôn khắc ghi sự giúp đỡ của gia đình Dương Hoa. Chưa một ngày nào, ông không tìm cách để trả lại công ơn đó.

May mắn, sau khi trở về quê, ông Tề có đất do cha mẹ để lại nên đã thử mô hình trồng rau hữu cơ. May mắn, công việc trồng trọt bội thu, ông mua thêm đất, thuê thêm người về làm. Sau khoảng 5 năm, quy mô trang trại rau hữu cơ của ông dẫn đầu toàn huyện. Số lượng nhân công làm việc lên đến hàng chục người.

Khi dư dả về tài chính, ông Tề nhớ đến người hàng xóm năm xưa đã giúp đỡ mình. Biết rằng Dương Hoa đang cần tiền để kinh doanh, ông đã tìm cách có được số tài khoản của cô và chuyển khoản thẳng 310.000 NDT.

Đó chính là lý do tại sao người đàn ông này được ngân hàng liên hệ nhưng khẳng định không có sự nhầm lẫn nào ở đây. Tất cả đều có chủ đích.

Sau nhiều năm không gặp, 2 gia đình đã có bữa ăn thân mật rồi cùng ôn lại những kỷ niệm xưa. Cả buổi, ông vẫn không ngớt lời cảm ơn gia đình Dương Hoa đã giúp đỡ ở thời điểm khó khăn nhất. Trước khi ra về, ông Tề không quên nhắc cô gái nếu cần hỗ trợ gì trong chuyện kinh doanh có thể liên hệ. Ông luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ.

