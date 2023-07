Người phụ nữ bán cá nghi bị hai thanh niên lạ mặt cắt cổ

Chiều 28/7, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ bị tấn công gây thương tích nặng vừa xảy ra trên địa bàn phường An Thạnh.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 17h chiều cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ ki ốt bán cá trên đường D1 (phường An Thạnh, thành phố Thuận An).

Khi mọi người chạy đến thì thấy người phụ nữ bán cá tên T (35 tuổi) nằm gục dưới đất, máu chảy nhiều nên khẩn trương đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân nhập viện với vết cắt sâu ở vùng cổ.

Hiện trường vụ việc

Theo lời khai của một số nhân chứng với cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc, người dân nhìn thấy có hai thanh niên cầm dao đút vào túi quần rồi nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Thuận An đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường . Cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh trong khu vực để truy tìm hung thủ gây án.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.