Người phụ nữ 64 tuổi bị khởi tố vì môi giới mại dâm

Ngày 17-8, Công an tỉnh Hải Dương cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lợi (SN 1959, trú tại khu dịch vụ Quốc lộ 5A, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi môi giới mại dâm, quy định tại Khoản 2, Điều 328, Bộ luật Hình sự.



Địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 1-8, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại phòng 201 và 203, nhà nghỉ Hiền Anh, địa chỉ tại khu dịch vụ Quốc lộ 5A, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với V.V.Đ. (SN 1982, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương); Đ.V.T. (SN 1968, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); T.T.T.H. (SN 1985) và T.T.T. (SN 1987), cùng trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua khai thác, các đối tượng trên khai báo thực hiện hành vi mua, bán dâm thông qua môi giới của Nguyễn Thị Lợi.

Vụ việc sau đó đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chuyển Công an huyện Kim Thành để tiếp tục xác minh, điều ra mở rộng.

Tại cơ quan Công an, Lợi khai nhận là người trung gian dẫn dắt gái bán dâm cho khách, thỏa thuận giá cả và địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm, sau đó hưởng "hoa hồng".