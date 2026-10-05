Chùm ảnh: Từ bé bò về đích đến 700 mẹ bầu đồng diễn yoga, những khoảnh khắc thương yêu tại Festival Mẹ Bầu và Em Bé 2026

Trong hai ngày 3–4/10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 mang đến những sân chơi dành cho mẹ bầu, trẻ nhỏ và cả gia đình. Bên cạnh hoạt động trải nghiệm và mua sắm, sức hút của ngày hội còn nằm ở những dấu mốc giản dị: con thử sức với một đường đua, bố mẹ dõi theo từng chuyển động, mẹ dành thời gian kết nối với em bé đang lớn lên trong bụng.

Từ Kidslympic Bé Bò, Iron Racer đến Yoga Bầu – Mom Light, mỗi hoạt động mở ra một cách để các gia đình ở bên nhau. Có những khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, nhưng sẽ trở thành câu chuyện được bố mẹ nhắc lại rất lâu sau này.

Những “vận động viên” nhỏ nhất của ngày hội

Ở Kidslympic Bé Bò, các em bé từ 7 đến dưới 12 tháng tuổi có một sân chơi dành riêng cho mình. Một đoạn đường ngắn cũng có thể trở thành thử thách lớn với những bạn nhỏ đang tập khám phá thế giới bằng đôi tay và đầu gối. Bố mẹ có thêm dịp lưu lại một dấu mốc trong những tháng đầu đời của con.

Điều đáng yêu của một cuộc thi dành cho em bé nằm ở sự khó đoán. Con chưa hiểu thắng thua như người lớn, cũng chưa biết mình đang là nhân vật chính trong một ngày hội. Bởi vậy, mỗi chuyển động của con đều mang đến niềm vui riêng. Với bố mẹ, được nhìn con thử sức đã là một trải nghiệm đáng nhớ.

Một vạch đích nhỏ đánh dấu nỗ lực đầu đời. Có thể sau này con sẽ không nhớ cuộc đua hôm ấy, nhưng bố mẹ sẽ còn giữ lại hình ảnh con tự mình đi hết một đoạn đường, từng chút một. Những bước tiến nhỏ của con luôn có ý nghĩa rất lớn với gia đình.

Khi cuộc đua kết thúc, điều ở lại là kỷ niệm cả nhà đã cùng tham gia. Một bức ảnh với con, một dấu mốc mới trong hành trình lớn lên, một câu chuyện để kể với ông bà. Ngày hội trở thành dịp để bố mẹ dành trọn sự chú ý cho những điều con đang làm được.

Iron Racer: Những bước chân nhỏ, niềm vui lớn

Kidslympic Iron Racer mang đến sân chơi dành cho các bé từ 12–18 tháng tuổi. Trước vạch xuất phát, mỗi bạn nhỏ bước vào thử thách theo cách riêng. Với bố mẹ, đây là dịp để nhìn con khám phá một không gian mới và lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu trên đường đua.

Ở độ tuổi còn đang hoàn thiện kỹ năng vận động, việc tham gia một đường đua là trải nghiệm mới mẻ với các bé. Mỗi bước tiến đều đáng được ghi nhận. Bố mẹ có cơ hội nhìn thấy con thử sức, làm quen và từng chút một tự tin hơn.

Đồng hành với một em bé là học cách chờ đợi. Có lúc con tiến nhanh, có lúc con cần thêm thời gian để quan sát và làm quen. Đường đua Iron Racer là dịp để bố mẹ tận hưởng quá trình ấy: cổ vũ, ghi nhận nỗ lực và để con thử theo khả năng của mình.

Một quãng đường ngắn với người lớn có thể là thử thách lớn của em bé. Niềm vui khi con về đích vì thế còn là niềm tự hào khi thấy con hoàn thành một việc bằng chính khả năng của mình. Khoảnh khắc ấy trở thành dấu mốc để cả nhà cùng lưu giữ.

Bên cạnh kết quả, Iron Racer mang đến cho gia đình cơ hội ghi lại sự trưởng thành của con. Sau ngày hội, điều bố mẹ muốn giữ lại có lẽ chính là hình ảnh con đã cố gắng, cùng niềm vui được ở bên và cổ vũ cho con trong một trải nghiệm đầu đời.

Mom Light: Kỷ niệm đầu tiên khi con còn trong bụng mẹ

Một điểm nhấn của Festival năm nay là sự tham gia của 700 mẹ bầu tại Yoga Bầu – Mom Light. Những người mẹ cùng dành thời gian vận động và kết nối với em bé trong bụng. Mỗi người đang ở một chặng khác nhau của thai kỳ, cùng mang theo niềm mong đợi về ngày được gặp con.

Với hình ảnh “Chuyến bay hạnh phúc”, Mom Light gửi gắm hành trình mẹ và con đang cùng trải qua. Trước khi em bé chào đời, hai mẹ con đã có những kỷ niệm đầu tiên: một buổi đồng diễn, một lần mẹ dành thời gian lắng nghe cơ thể, một khoảnh khắc được lưu lại để sau này kể cho con.

Hoạt động trao quà mang đến thêm niềm vui tại Yoga Bầu. Bên cạnh thùng quà trị giá đến 2 triệu đồng, chương trình có những phần quà đặc biệt trị giá đến 25 triệu đồng. Khoảnh khắc được xướng tên nhận quà trở thành một dấu ấn vui trong ngày tham gia của các mẹ.

Một em bé hoàn thành đường đua, một người mẹ tham gia buổi yoga cùng con trong bụng, một gia đình dành ngày cuối tuần ở bên nhau… Festival lưu lại nhiều câu chuyện như thế. Những kỷ niệm nhỏ góp thêm niềm vui vào hành trình làm cha mẹ, vốn có cả hạnh phúc lẫn những ngày nhiều vất vả.