Người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi có những dấu hiệu lạ ở bụng

Tạp chí y khoa The Eurasian Journal of Medicine đăng tải về trường hợp một phụ nữ 52 tuổi tử vong do ung thư gan, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện những bất thường của cơ thể để phát hiện và điều trị bệnh trước khi quá muộn.

Ung thư gan không phải lúc nào cũng có triệu chứng rõ ràng. Bệnh nhân nữ ở trên đến viện khám sau khi có một loạt các triệu chứng bất thường kéo dài. Thời gian đầu, cô có các triệu chứng lạ tại vùng bụng như cảm giác khó chịu, chướng bụng và buồn nôn. Các triệu chứng này khiến bệnh nhân sụt 12kg trong vòng 45 ngày. Bệnh nhân cũng bị vàng da, kèm theo đó là ngứa. Bệnh nhân cho biết cô không có tiền sử sử dụng rượu hoặc hút thuốc lá.

Kết quả khám xét cũng cho thấy cô có hiện tượng tích tụ chất lỏng trong bụng, nồng độ bilirubin tăng cao. Bilirubin là một sắc tố màu vàng cam được hình thành trong gan do sự phân hủy của huyết sắc tố. Nồng độ bilirubin cao có thể dẫn đến vàng da và vàng mắt.

Do đến viện ở giai đoạn muộn, nữ bệnh nhân đã không qua khỏi.

Mô phỏng ung thư gan (Ảnh minh họa)

Các triệu chứng khác của ung thư gan

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS), ngoài các triệu chứng như của bệnh nhân nữ ở trên, ung thư gan còn có các biểu hiện khác như:

- Nước tiểu sẫm màu trong khi phân nhạt màu hơn bình thường



- Ăn không ngon miệng



- Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không khỏe hoặc có các triệu chứng như bị cúm



- Có thể sờ thấy khối u hoặc đau ở phần bụng phải phía trên



- Đau vai phải



- Bụng sưng to



Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau, có các triệu chứng này không có nghĩa là chắc chắn bạn bị ung thư gan. Điều quan trọng là cần đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh.



Ung thư gan đến từ đâu?

Viêm gan B mạn tính là yếu tố hàng đầu dẫn tới ung thư gan (Ảnh minh họa)

Ung thư gan là loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, ung thư gan hiện là bệnh ung thư đứng đầu về số ca mắc mới cũng như tỷ lệ tử vong, trong đó 77% số ca mắc ung thư gan là nam giới.

Theo NHS, những người có nguy cơ cao mắc ung thư gan là:

- Người trên 60 tuổi



- Mắc một số bệnh lý như viêm gan virus, xơ gan, sỏi mật, tiểu đường, nhiễm ký sinh trùng trong gan hoặc HIV



- Có tiền sử gia đình có người mắc ung thư gan nguyên phát (tế bào ung thư phát triển tại gan)



Ngoài ra, những người có những đặc điểm sau đây về lối sống, môi trường sống cũng có thể có nguy cơ cao bị ung thư gan:



- Thừa cân, béo phì



- Thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại



- Lạm dụng rượu bia



- Hút thuốc lá



Để phòng ngừa ung thư gan, điều quan trọng là phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Đặc biệt, đối với những người chưa tiêm vắc xin ngừa virus viêm gan B, C, cần tiêm ngay lập tức. Những người mắc viêm gan mạn tính cần theo dõi, khám sức khỏe định kỳ để tầm soát ung thư gan. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, việc điều trị ung thư gan sẽ dễ dàng hơn và tỷ lệ thành công cao hơn.