Người phụ nữ 44 tuổi đi khám đau đầu, bác sĩ bất ngờ khi nhìn kết quả chụp não

Người phụ nữ 44 tuổi, quê ở Thanh Hoá nhập viện sau ba ngày liên tục đau đầu nhưng không ngờ nguyên nhân lại xuất phát từ bệnh lý mạch máu não nguy hiểm.

Theo lời kể, một buổi chiều chị bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội vùng gáy bên phải kèm buồn nôn và nôn khan. Dù không sốt, không yếu liệt tay chân, không khó thở hay có tiền sử chấn thương, cơn đau vẫn kéo dài nhiều ngày không thuyên giảm. Được người thân khuyên đi kiểm tra, chị đến bệnh viện thăm khám.

Khai thác bệnh sử cho thấy người bệnh trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh thần kinh, tim mạch và gia đình cũng không ghi nhận các bệnh lý liên quan.

Khi vào viện, các chỉ số sinh tồn đều bình thường. Dấu hiệu bất thường duy nhất là đau khi ấn vào vùng chi phối của dây thần kinh chẩm phải.

Hình ảnh túi phình và núm phình động mạch cảnh trái ghi nhận trên phim chụp cắt lớp vi tính mạch máu não.

PGS.TS.BSCC Phạm Đình Đài, Bệnh viện Đa khoa Medlatec chỉ định chụp cắt lớp vi tính mạch máu não (CTA) để tìm nguyên nhân.

Kết quả khiến các bác sĩ bất ngờ. Hình ảnh cho thấy người bệnh có túi phình động mạch cảnh trong trái kích thước gần 6,7 mm, cổ rộng khoảng 4,1 mm. Bên cạnh đó còn xuất hiện một núm phình nhỏ khoảng 2 mm. May mắn, phim chụp chưa ghi nhận dấu hiệu túi phình đã vỡ.

Để xác định chính xác tình trạng bệnh, chị được nhập viện làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu, trong đó có chọc dò dịch não tủy. Kết quả không phát hiện máu hay sản phẩm thoái giáng của hemoglobin trong dịch não tủy, giúp loại trừ tình trạng chảy máu dưới nhện do vỡ phình mạch.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị phình động mạch cảnh trong trái chưa vỡ. Tuy nhiên, với đặc điểm túi phình cổ rộng, kèm phình phụ và nguy cơ vỡ cao, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Quân y 103 để can thiệp nội mạch.

Sau hai tuần điều trị, các triệu chứng đau đầu và buồn nôn biến mất hoàn toàn. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và được theo dõi định kỳ.

Theo PGS Đài, việc xác định túi phình đã vỡ hay chưa là bước quan trọng nhất khi tiếp cận người bệnh có biểu hiện đau đầu nghi ngờ liên quan đến phình động mạch não.

Ông cho biết chụp cắt lớp vi tính có thể chưa đủ để loại trừ hoàn toàn tình trạng "rò rỉ cảnh báo" - hiện tượng túi phình rò rỉ lượng máu rất nhỏ trước khi vỡ hoàn toàn. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, chọc dò dịch não tủy vẫn được xem là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán chảy máu dưới nhện.

" Khi túi phình động mạch não vỡ, người bệnh thường rơi vào tình trạng chảy máu dưới nhện - một cấp cứu thần kinh đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong hoặc tàn phế rất cao do tái vỡ ", PGS Đài nói.

Phình động mạch não có thể gặp ở bất kỳ ai nhưng thường xuất hiện nhiều hơn ở phụ nữ sau mãn kinh, người từ 30 đến 60 tuổi, người tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, hút thuốc lá hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh. Các bệnh lý như tiểu đường, rối loạn mỡ máu, bệnh gan, thận đa nang hay sử dụng chất kích thích cũng làm tăng nguy cơ.

Từ ca bệnh trên, chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những cơn đau đầu dữ dội xuất hiện đột ngột hoặc kéo dài không rõ nguyên nhân. Khi đau đầu kèm buồn nôn, nhìn mờ, yếu liệt tay chân hoặc các dấu hiệu thần kinh bất thường khác, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm, tránh bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị.