Nam Tiktoker tiêm 40 mũi axit hyaluronic để có cơ bụng 6 múi, bờ vai 'thái bình dương' và ngực nở

Không cần tập gym cường độ cao, không cần ăn kiêng khắt khe, một nam Tiktoker (dùng mạng xã hội Douyin tương tự Tiktok) nổi tiếng tại Trung Quốc đã lựa chọn cách nhanh hơn nhiều để sở hữu thân hình trong mơ. Đó là tiêm tới hơn 40 mũi axit hyaluronic vào cơ thể để tạo hình cơ bắp giả. Phương pháp của anh gây nhiều tranh cãi, nhưng hiện tại ngày càng trở nên phổ biến.

Nam Tiktoker không ngại chi món tiền khủng để tiêm chất làm đầy tạo hình cơ thể săn chắc, gợi cảm

Nhân vật được nhắc đến là Andy Hao Tienan, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội Douyin (Tương tự Tiktok ở Việt Nam và các quốc gia khác). Vào năm 2025, anh gây xôn xao khi tiết lộ đã chi khoảng 4 triệu nhân dân tệ để thực hiện hàng loạt mũi tiêm axit hyaluronic nhằm tạo hình cơ bụng, vai, ngực và xương quai xanh.

Theo chia sẻ của Andy, anh luôn mong muốn có thân hình săn chắc với cơ bụng nổi rõ, bờ vai rộng và phần ngực đầy đặn hơn. Tuy nhiên, anh cho rằng rất khó đạt được vóc dáng lý tưởng chỉ bằng tập luyện, nhất là với cơ địa cũng như đặc thù công việc của mình, nên quyết định tìm đến các thủ thuật thẩm mỹ.

Nam Tiktoker (ở giữa) cho rằng tạo hình thẩm mỹ bắt mắt hơn những người luyện tập xung quanh mình

Tổng cộng, nam Tiktoker đã thực hiện khoảng hơn 40 mũi tiêm axit hyaluronic (một loại chất làm đầy thường dùng trong thẩm mỹ) để tạo các đường nét cơ bắp nhân tạo. vào nhiều vị trí trên cơ thể. Sau khi hoàn thành, những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy phần cơ bụng hiện lên rõ nét, bờ vai rộng hơn đáng kể và phần thân trên trở nên vạm vỡ hơn trước.

Một năm sau khi thực hiện thủ thuật, gần đây Andy tiếp tục cập nhật tình trạng cơ thể. Anh cho biết phần cơ bụng chỉ "teo đi một chút" và tổng thể vẫn giữ được hình dáng khá tốt. Trước đó, anh từng tuyên bố nếu các múi cơ vẫn duy trì được hình dạng sau 3 năm, anh sẽ đăng ký kỷ lục Guinness với danh hiệu người sở hữu cơ bụng nhân tạo bằng axit hyaluronic bền nhất.

Nam Tiktoker cho biết sẽ đăng ký kỷ lục Guinness nếu cơ bắp giả của mình giữ được sau 3 năm

Tuy nhiên, đó chỉ là những lời chia sẻ một phía của nam Tiktoker. Câu chuyện chưa từng được xác thực chính xác bao nhiêu phần trăm và Andy cũng không chia sẻ nửa lời về những mặt tiêu cực khi tạo hình cơ thể bằng phương pháp độc lạ này. Về mặt thẩm mỹ, đúng là có tác dụng cải thiện ngoại hình cấp tốc, nhưng ở góc độ sức khở, các chuyên gia khuyến cáo không nên làm theo, nhất là trên diện rộng. Bởi phía sau vẻ ngoài bắt mắt là hàng loạt lo ngại về sức khỏe.

Rủi ro sức khỏe khi lạm dụng tiêm chất làm đầy

Bác sĩ Li Zharun, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ tại một bệnh viện công tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) cho biết, việc tiêm tới 40 mũi axit hyaluronic vào cơ thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại.

Theo ông, số lượng lớn chất làm đầy có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mô, gây tổn thương da và thậm chí dẫn tới hoại tử mạch máu trong những trường hợp nghiêm trọng.

Bác sĩ Li cũng nhấn mạnh rằng cơ bắp là mô vận động liên tục. Vì vậy, các đường nét được tạo ra bằng chất làm đầy không thể hoạt động giống cơ thật. Một người có thể nhìn thấy cơ bụng rõ nét khi đứng yên, nhưng khi cúi người, xoay người hoặc vận động mạnh, hình dạng này có thể thay đổi và trở nên thiếu tự nhiên.

Đáng chú ý hơn, việc tiêm lượng lớn axit hyaluronic trong thời gian dài còn có nguy cơ tạo áp lực kéo dài lên các mô xung quanh. Một số chuyên gia khác cũng ừng cảnh báo điều này có thể làm ảnh hưởng đến cơ bắp thật bên dưới, thậm chí khiến cơ suy yếu theo thời gian khi chất làm đầy dần bị cơ thể hấp thụ.

Một năm sau khi tiêm, nam Tiktoker tiết lộ cơ bắp của mình có teo đi một chút và hơi mất dáng do anh tăng cân

Không chỉ cơ bụng, xu hướng tạo hình vai rộng bằng các thủ thuật thẩm mỹ cũng đang được nhiều người quan tâm. Chuyên gia vật lý trị liệu Su Yaxian (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết trên thị trường hiện nay, các dịch vụ tạo hình vai dù nam hay nữ thường sử dụng Botox hoặc chất làm đầy chứa axit hyaluronic.

Trong đó, Botox có thể làm thay đổi hình dáng cơ thang ở vùng cổ vai nhưng cũng đi kèm nguy cơ yếu cơ, giảm khả năng nâng đỡ vùng vai và gây đau mỏi kéo dài. Nếu lạm dụng hoặc tiêm quá liều, chức năng vận động bình thường của cơ vai có thể bị ảnh hưởng.

Với axit hyaluronic, các biến chứng thường gặp có thể bao gồm sưng đau tại chỗ tiêm. Đáng lo ngại hơn, nếu thực hiện sai kỹ thuật, chất làm đầy có nguy cơ gây tắc mạch máu, một biến chứng nghiêm trọng cần được xử lý y tế khẩn cấp.

Theo chuyên gia Su, những người muốn cải thiện đường nét cơ thể nên ưu tiên tập luyện sức mạnh thay vì tìm kiếm các giải pháp tạo hình tức thời. Các nhóm cơ vùng vai, ngực và bụng chỉ có thể phát triển bền vững thông qua quá trình vận động phù hợp.

Bà nhấn mạnh rằng một cơ thể khỏe mạnh không chỉ nằm ở vẻ ngoài đẹp mắt mà còn phải đảm bảo chức năng vận động bình thường. Việc đánh đổi sức khỏe để chạy theo những tiêu chuẩn hình thể cực đoan có thể khiến cơ thể đối mặt với những rủi ro không đáng có.

Chuyên gia cảnh báo, không phải phân nào trên cơ thể cũng có thể tiêm chất làm đầy, tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe (Ảnh minh họa)

Nói về trường hợp của nam Tiktoker kể trên, bác sĩ Lý một lần nữa khuyến cáo mọi người tuyệt đối không tự ý làm theo những trào lưu tạo cơ bụng hay bờ vai bằng chất làm đầy trên mạng xã hội. Bất kỳ thủ thuật thẩm mỹ nào cũng cần được bác sĩ chuyên môn đánh giá kỹ lưỡng về lợi ích và nguy cơ trước khi thực hiện và mức độ phù hợp với từng người.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Asia One, Top Beauty