Một phụ nữ 38 tuổi sống tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn dưa hấu để trong tủ lạnh.

Ban đầu, cô xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội kèm theo nôn mửa. Tình trạng nhanh chóng trở nặng, bệnh nhân mất ý thức và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh hoạ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân đến từ vi khuẩn Listeria tấn công não. Đây là loại vi khuẩn nguy hiểm thường xâm nhập cơ thể qua thực phẩm chưa được vệ sinh kỹ như thịt sống, sữa tươi, phô mai mềm, rau củ quả còn dính đất. Đáng chú ý, khác với nhiều loại vi khuẩn khác, Listeria có khả năng sinh sôi ngay cả trong môi trường lạnh 0 - 4 độ C, tức là nhiệt độ bảo quản thường thấy trong tủ lạnh.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp này tuy hiếm gặp nhưng hoàn toàn có thể xảy ra nếu người dùng không chú ý đến khâu vệ sinh và bảo quản thực phẩm. Với dưa hấu, khi cắt ra, vi khuẩn từ vỏ có thể lan sang phần ruột. Nếu không ăn ngay, vi khuẩn sẽ tiếp tục phát triển trong tủ lạnh và gây hại cho người sử dụng. May mắn, bệnh nhân kể trên sau quá trình điều trị đã hồi phục và được chuyển sang phòng bệnh thường.

Bác sĩ điều trị cho biết: "Rất nhiều người cho rằng tủ lạnh là nơi an toàn tuyệt đối để bảo quản thức ăn. Tuy nhiên, nếu thực phẩm không được che đậy kỹ hoặc để quá thời gian cho phép, nguy cơ nhiễm khuẩn vẫn rất cao. Với trái cây như dưa hấu, nên cắt ra ăn ngay trong lần đầu tiên. Nếu còn thừa, phải dùng màng bọc thực phẩm bọc kín, bảo quản trong tủ lạnh và ăn sớm trong vòng 24 giờ."

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo, không nên ăn thực phẩm đã qua sơ chế hoặc nấu chín nếu để lâu trong tủ lạnh mà chưa được hâm nóng kỹ lại trước khi dùng. Thói quen "ăn nguội" trong mùa hè có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Lưu ý khi bảo quản thực phẩm mùa hè:

-Trái cây tươi, đặc biệt là các loại mọng nước như dưa hấu, không nên để quá 24 giờ sau khi cắt.

-Luôn dùng màng bọc thực phẩm hoặc hộp kín để bảo quản đồ ăn.

-Thức ăn thừa cần được hâm nóng kỹ trước khi ăn lại.

-Không để thực phẩm sống và chín lẫn lộn trong tủ lạnh.

Việc bảo quản thực phẩm đúng cách không chỉ giúp giữ nguyên giá trị dinh dưỡng mà còn là biện pháp quan trọng để phòng tránh các bệnh nguy hiểm do vi khuẩn gây ra.

(t/h)