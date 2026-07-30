Người phụ nữ 30 tuổi không có bệnh mãn tính, sinh hoạt lành mạnh vẫn bị suy thận vì mỗi sáng đều ăn bánh mì nguyên cám nhưng mắc 1 lỗi sai “chí mạng”

Đây là trường hợp được bác sĩ chuyên khoa thận Đài Loan (Trung Quốc) Hùng Vũ Hán chia sẻ. Ông kể rằng khi bệnh nhân đến khám, cô ấy mô tả chế độ ăn uống của mình là lành mạnh, không dùng các sản phẩm thảo dược có thành phần không rõ nguồn gốc, cũng không ăn cơm thịt nêm nhiều gia vị hay gà rán. Thậm chí, mỗi ngày cô chỉ ăn bánh mì nướng nguyên cám cho bữa sáng và không dám phết bơ.

Lúc đó, bác sĩ rất ngạc nhiên. Sau khi hỏi thêm, ông mới biết bệnh nhân thích nướng bánh mì đến khi cháy đen và giòn, vì nghĩ rằng nó có vị thơm ngon và giòn rụm. Nhưng thực tế, đây không phải là chế độ ăn uống lành mạnh, mà ngược lại, cô đang tiêu thụ các chất độc gây hại cho thận.

Bác sĩ giải thích rằng khi bánh mì được nướng ở nhiệt độ cao trong lò nướng, nó tạo ra một lượng lớn monochloropropanediol (MCPD) và acrylamide. Một khi các chất độc này xâm nhập vào cơ thể, chúng hoạt động như "keo siêu dính độc hại" trên các mao mạch. Bộ lọc của thận liên tục bị tắc nghẽn và kích thích bởi các chất độc này, dẫn đến xơ cứng mạch máu và đẩy nhanh quá trình suy thận.

Việc ăn bánh mì mặn hoặc bánh mì ngọt nhân chảy làm món chính cũng có hại cho thận. Nhiều người thích ăn bánh mì ruốc thịt lợn, bánh mì hành lá cho bữa sáng, bánh mì đậu đỏ hoặc bánh mì dứa cho bữa trà chiều, nghĩ rằng bánh mì là một món ăn nhẹ. Trên thực tế, để giữ được độ mềm và hương vị, những loại bánh mì này có chứa lượng muối (natri) và đường tinh luyện nhất định trong quá trình sản xuất, đây là hai trong số những tác nhân hàng đầu gây hại cho các mạch máu nhỏ của thận.

Ngoài ra, việc chỉ ăn bánh mì thôi thì thiếu cả protein và chất xơ. Nhiều người chỉ ăn một lát bánh mì nướng hoặc một miếng bánh mì để thay thế bữa ăn, đơn giản là tiêu thụ một lượng lớn carbohydrate. Điều này không chỉ gây ra sự dao động lớn trong lượng đường trong máu mà còn thiếu các chất chống oxy hóa cần thiết để bảo vệ thận, khiến thận có nguy cơ bị viêm nhiễm ngày càng cao.

Dù vậy, bác sĩ Hùng Vũ Hán nhấn mạnh rằng không phải là không thể ăn bánh mì mà cần nắm vững ba điểm sau, bạn vẫn có thể thưởng thức nó một cách lành mạnh:

- Kiểm soát thời gian nướng: Nướng bánh mì cho đến khi mềm nhẹ, nhưng tuyệt đối không nướng đến khi cháy.

- Đọc kỹ nhãn và chọn loại đơn giản: Hãy chọn bánh mì nướng hoặc bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, không nhân, ít dầu và ít muối.

- Một chế độ ăn uống cân bằng cần có sự kết hợp đúng cách: Khi ăn bánh mì, hãy nhớ ăn kèm với một cốc sữa đậu nành không đường hoặc một quả trứng, cùng với một ít trái cây và rau tươi. Chất chống oxy hóa dồi dào trong trái cây và rau quả hoạt động như chất giải độc tự nhiên, giúp loại bỏ độc tố.

Bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng nếu tốc độ lọc cầu thận (GFR) dưới 45, cần phải áp dụng chế độ ăn uống tốt cho thận, hạn chế protein, phốt pho và kali. Bánh mì nướng nguyên cám hoặc bánh mì ngũ cốc chứa nhiều phốt pho và protein nên không nên ăn vào bữa sáng. Bảo vệ thận không nhất thiết phải tốn kém; chỉ cần rút ngắn thời gian nướng và giảm độ giòn có thể giúp duy trì sức khỏe thận.

Nguồn và ảnh: Health 2.0