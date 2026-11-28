Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái tên Thanh Thanh (30 tuổi ở Ninh Ba) ban đầu chỉ cảm thấy môi khô, khó chịu. Mỗi khi môi căng rát, cô lại vô thức đưa lưỡi liếm để làm ẩm. Thế nhưng, sau một thời gian, môi bắt đầu bong từng mảng da nhỏ, kèm theo cảm giác ngứa và đau. Thấy những lớp da bong lên gây vướng víu, cô không nhịn được mà dùng tay bóc chúng ra.

Mỗi lần bóc da, vùng môi lại bị tổn thương, sau đó đóng vảy. Tình trạng cứ lặp đi lặp lại, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Ban đầu, Thanh Thanh nghĩ mình chỉ bị nóng trong hoặc thiếu nước nên tự mua son dưỡng về sử dụng. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện đáng kể. Cô từng đến bệnh viện địa phương thăm khám, triệu chứng có thuyên giảm trong thời gian ngắn nhưng sau đó lại tái phát.

Tình trạng này kéo dài khiến cô dần trở nên tự ti, ngại giao tiếp trực tiếp với người khác. Mỗi khi ra ngoài, cô gần như luôn đeo khẩu trang và không dám tháo xuống vì sợ người đối diện nhìn thấy vùng môi tổn thương.

Sau khi thăm khám, bác sĩ tại Bệnh viện số 2 Ninh Ba, chẩn đoán Thanh Thanh mắc viêm môi. Theo bác sĩ, vùng môi đỏ có cấu tạo khá đặc biệt. Khác với nhiều vùng da khác trên cơ thể, phần môi này không có nang lông, tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi. Lớp sừng cũng tương đối mỏng, khiến môi dễ mất độ ẩm và nhạy cảm trước các tác động từ môi trường.

Khi cảm thấy môi khô, nhiều người thường liếm môi để làm ẩm tạm thời. Tuy nhiên, nước bọt bay hơi rất nhanh, khiến bề mặt môi càng khô hơn. Không chỉ vậy, nước bọt còn chứa các enzyme tiêu hóa. Khi liên tục tiếp xúc với môi, những thành phần này có thể góp phần kích ứng và làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Điều đó tạo thành một vòng luẩn quẩn: môi càng khô càng muốn liếm, càng liếm lại càng khô, sau đó bong tróc và dễ viêm hơn.

Thói quen dùng tay bóc da chết cũng khiến tình trạng thêm nghiêm trọng. Khi lớp da đang bong bị kéo ra, vùng môi non bên dưới có thể bị trầy xước, chảy máu và hình thành vết thương mới. Nếu tiếp tục bị kích thích, môi sẽ khó phục hồi hoàn toàn.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng có thể khởi phát hoặc làm nặng thêm viêm môi, bao gồm:

- Thời tiết lạnh, hanh khô hoặc thường xuyên tiếp xúc với gió.

- Thành phần gây kích ứng hoặc dị ứng trong son môi, kem đánh răng, mỹ phẩm.

- Một số loại thực phẩm khiến cơ thể phản ứng hoặc gây kích ứng tại chỗ.

- Hút thuốc, uống rượu và các tác nhân gây kích ứng khác.

- Thói quen liếm môi, cắn môi hoặc bóc lớp da bong tróc.

Điều trị thế nào khi môi đã đóng vảy, bong tróc và chảy máu?

Sau khi xác định nguyên nhân, bác sĩ tiến hành xử lý tổn thương cho Thanh Thanh.

Trước tiên, vùng môi được đắp gạc thấm nước muối sinh lý để làm mềm lớp vảy máu. Sau đó, bác sĩ nhẹ nhàng loại bỏ phần vảy đã mềm, kết hợp sử dụng thuốc phù hợp để kiểm soát tình trạng viêm.

Người bệnh cũng được hướng dẫn chăm sóc tại nhà. Mỗi ngày, cô dùng nước muối sinh lý để làm ẩm vùng môi theo hướng dẫn, sau đó thoa một lớp mỏng sản phẩm dưỡng ẩm có thành phần đơn giản như vaseline hoặc glycerin để hạn chế mất nước.

Bên cạnh đó, bác sĩ hướng dẫn cô rà soát những sản phẩm có khả năng gây dị ứng hoặc kích ứng, đồng thời tránh các tác nhân khiến môi tiếp tục tổn thương.

Sau một tuần tái khám, tình trạng bong tróc và ngứa đã giảm rõ rệt, các lớp vảy máu cũng biến mất hoàn toàn.

Bác sĩ cho biết, viêm môi nếu kéo dài và liên tục chịu kích thích có thể gây tổn thương đáng kể. Trước đó, ông từng tiếp nhận một học sinh trung học ban đầu chỉ bị khô môi nhưng thường xuyên liếm môi và không được điều trị kịp thời. Sau thời gian dài viêm nhiễm, môi của em sưng to bất thường, được mô tả giống như "môi xúc xích".

Khi đến khám, tình trạng biến dạng đã trở nên khó hồi phục. Dù tình trạng viêm sau đó được kiểm soát, hình dáng môi cũng không thể trở lại như ban đầu.

4 cách chăm sóc môi đúng cách trong mùa lạnh

Để hạn chế khô môi và nguy cơ viêm môi trong thời tiết hanh khô, bác sĩ khuyến nghị một số nguyên tắc chăm sóc đơn giản:

1. Không liếm môi khi cảm thấy khô

Nên sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm có thành phần đơn giản, không chứa hương liệu và chất tạo màu dễ gây kích ứng. Có thể thoa một lớp mỏng nhiều lần trong ngày, đặc biệt sau khi ăn uống và trước khi đi ngủ. Vaseline là lựa chọn giúp tạo lớp màng bảo vệ, hạn chế mất nước qua bề mặt môi.

2. Không dùng tay bóc lớp da bong tróc

Nếu môi xuất hiện da chết hoặc vảy khô, không nên cố kéo hoặc giật mạnh. Có thể dùng gạc sạch thấm nước muối sinh lý hoặc nước đun sôi để nguội để làm ẩm nhẹ trong vài phút. Tuy nhiên, không nên tự bóc những lớp vảy đang bám chắc, chảy máu hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng.

3. Hạn chế tác động của thời tiết

Khi trời lạnh, nhiều gió, nên che chắn môi bằng khẩu trang hoặc khăn mềm. Nếu sử dụng điều hòa sưởi ấm trong thời gian dài, có thể cân nhắc duy trì độ ẩm phù hợp trong phòng để hạn chế tình trạng khô da và môi.

4. Uống đủ nước và tránh các yếu tố kích ứng

Duy trì thói quen uống nước phù hợp với nhu cầu cơ thể, hạn chế thức ăn quá cay hoặc quá nóng nếu chúng khiến môi đau rát. Khi sử dụng son môi, nên chọn sản phẩm phù hợp, tẩy trang nhẹ nhàng và chú ý những thành phần từng gây kích ứng.

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