Theo đó, Lưu Đức Hoa cho biết ông đã giữ gìn sức khỏe và vóc dáng bằng cách ăn chay nhiều năm, kiểm soát chế độ ăn uống và đặc biệt duy trì thói quen đi bộ nhanh 45 phút vào mỗi buổi sáng. Không chỉ vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, ông thường đứng dậy đi lại thay vì ngồi một chỗ. Ngay cả lúc đánh răng, ông cũng tranh thủ đi tới đi lui; khi luyện hát, ông vẫn giữ tư thế đứng. Những thói quen nhỏ này cho thấy sự kỷ luật trong việc duy trì vận động mỗi ngày.

Bác sĩ di truyền học Đài Loan (Trung Quốc) Trương Gia Minh nhận định, những hoạt động buổi sáng không đòi hỏi cường độ cao nhưng được duy trì thành thói quen có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Vận động đều đặn giúp kích hoạt quá trình chuyển hóa ở cấp độ phân tử, đồng thời hỗ trợ não bộ điều hòa phản ứng với căng thẳng.

Theo chuyên gia, tập thể dục không nhất thiết phải thật nặng hay chạy thật nhanh. Chỉ cần ra ngoài đi dạo, đi bộ nhanh hoặc chạy chậm khoảng 10-15 phút mỗi sáng cũng có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Điều quan trọng không nằm ở việc một lần đi được bao xa, mà là có thể duy trì hoạt động thể chất mỗi ngày hay không. Khi vận động trở thành thói quen, cơ thể sẽ thường xuyên có cơ hội được kích thích và rèn luyện.

Bác sĩ Trương Gia Minh giải thích, hoạt động aerobic đều đặn có thể kích hoạt một tín hiệu phân tử liên quan đến chuyển hóa năng lượng, gọi là protein kinase hoạt hóa AMP (AMPK). Quá trình này góp phần thúc đẩy khả năng thích nghi và hoạt động của ty thể - bộ phận được ví như "nhà máy năng lượng" của tế bào.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người trung niên và cao tuổi, bởi khi tuổi tác tăng lên, khối lượng cơ, thể lực và khả năng chuyển hóa thường có xu hướng suy giảm.

Bên cạnh đó, vận động thường xuyên còn có thể hỗ trợ điều hòa tình trạng viêm mức độ thấp kéo dài và cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để cơ thể phục hồi.

Theo chuyên gia, giá trị lớn nhất của việc tập thể dục không chỉ là đốt cháy calo hay giúp vẻ ngoài trông trẻ hơn, mà còn nằm ở khả năng duy trì năng lượng, điều hòa hoạt động và phục hồi của cơ thể.

Ông cho rằng mục tiêu không phải hôm nay đi bộ 10.000 bước rồi ngày mai mệt đến mức không muốn vận động, mà là đến năm 70-80 tuổi vẫn có thể thoải mái ra ngoài đi dạo mỗi ngày, duy trì thể lực và sự tự chủ trong cuộc sống.

Không chỉ rèn luyện thể lực, vận động còn được xem là một cách giúp não bộ phục hồi sau những áp lực kéo dài. Nhiều người hiện đại dù đã mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng khi nằm xuống giường vào buổi tối, đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ, liên tục nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày.

Bác sĩ Trương Gia Minh cho biết, căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ, hormone căng thẳng và các mạng lưới thần kinh chịu trách nhiệm điều hòa cảm xúc. Khi cơ thể liên tục ở trong trạng thái căng cứng, giấc ngủ, trí nhớ và tính mềm dẻo thần kinh cũng có thể bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, hoạt động aerobic đều đặn có thể hỗ trợ điều hòa trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận (HPA). Đây là hệ thống đóng vai trò quan trọng trong phản ứng của cơ thể trước căng thẳng.

Nhờ đó, việc tập luyện có thể góp phần cải thiện giấc ngủ, tâm trạng và hỗ trợ khả năng thích nghi của các mạng lưới thần kinh liên quan đến điều hòa stress. Khi não bộ có khả năng tự điều chỉnh tốt hơn, cơ thể cũng có thể tránh bị mắc kẹt quá lâu trong trạng thái căng thẳng.

Vì sao nên vận động ngoài trời vào buổi sáng?

Theo bác sĩ Trương Gia Minh, thói quen tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng như Lưu Đức Hoa có thêm một lợi ích đáng chú ý: cơ thể được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.

Sau khi thức dậy, đi bộ ngoài trời không chỉ giúp cơ thể vận động mà còn hỗ trợ điều chỉnh đồng hồ sinh học của não bộ. Nhờ đó, con người có thể tỉnh táo hơn vào ban ngày và dễ hình thành nhịp ngủ ổn định vào ban đêm.

Ngoài ra, tập luyện vào một khung giờ cố định mỗi ngày cũng giúp hình thành thói quen lâu dài, hạn chế tình trạng tập luyện thất thường hoặc dễ bỏ cuộc.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý hiện chưa có đủ bằng chứng chứng minh tập thể dục vào buổi sáng chắc chắn giúp tăng tính mềm dẻo thần kinh hoặc phòng ngừa sa sút trí tuệ tốt hơn so với những thời điểm khác trong ngày.

Điều quan trọng nhất vẫn là duy trì vận động đều đặn, với cường độ phù hợp và không đánh đổi thời gian ngủ để tập luyện.

Bác sĩ Trương Gia Minh nhấn mạnh, lão hóa não bộ không chỉ đơn thuần là sự suy giảm dần của tế bào thần kinh. Khả năng thích nghi và điều chỉnh của các mạng lưới thần kinh cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ khi tuổi tác tăng lên.

Con người không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa não, cũng không thể bảo đảm rằng tập thể dục sẽ giúp tránh được chứng sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, duy trì hoạt động thể chất có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ tính mềm dẻo thần kinh, ổn định chuyển hóa và điều hòa phản ứng với căng thẳng.

Vì vậy, thay vì cố gắng tập luyện quá sức trong một vài ngày, mỗi người nên bắt đầu từ những hoạt động đơn giản như đi bộ, đi bộ nhanh hoặc vận động nhẹ nhàng mỗi ngày. Điều quan trọng là duy trì được thói quen này lâu dài để cơ thể và não bộ luôn có điều kiện hoạt động khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: Health 2.0