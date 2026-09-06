Người phụ nữ 28 tuổi tử vong, bác sĩ chỉ thẳng thói quen tưởng tốt nhưng "cực độc"

Ở tuổi 28, Vương Á Sơn, một nữ biên tập viên tại Hàng Châu (Trung Quốc), đã qua đời vì ung thư gan. Trước đó, cô từng chia sẻ trên mạng xã hội: "Chỉ mất 4 bước từ mệt mỏi đến ung thư gan và tôi chính là ví dụ điển hình".



Câu chuyện của cô khiến nhiều người giật mình, không chỉ bởi tuổi đời còn quá trẻ mà còn bởi những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ trước. Công việc căng thẳng, thường xuyên tăng ca, thức khuya và đặc biệt là tiền sử viêm gan B đã khiến sức khỏe của cô ngày càng suy giảm.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Vương Á Sơn từng có thời gian dài làm việc với cường độ cao. Những ngày tăng ca, thức khuya và ăn uống thất thường dần trở thành một phần trong cuộc sống của nữ biên tập viên trẻ.

Trước khi qua đời người phụ nữ này nhiều lần xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhưng cô không quá chú ý, cho rằng đó có thể chỉ là hệ quả của công việc quá tải. Cho đến khi những cơn đau bụng xuất hiện dữ dội, cân nặng giảm nhanh và cơ thể suy kiệt, cô mới quyết định đến bệnh viện Bệnh viện Ung thư Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang kiểm tra.

Sau khi thăm khám các bác sĩ phát hiện, tế bào ung thư đã xâm lấn và di căn nhiều nơi. Dù tích cực điều trị, cô chỉ có thể chống chọi trong thời gian ngắn trước khi qua đời.

Thức khuya thường xuyên rất hại sức khỏe. Ảnh minh họa.

Bác sĩ cảnh báo, thức khuya kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, với những người đã có bệnh lý về gan, việc thường xuyên thiếu ngủ, làm việc quá sức nhưng không theo dõi và điều trị bệnh đúng cách có thể khiến tình trạng sức khỏe trở nên đáng lo ngại. Vì vậy, đừng xem nhẹ những đêm thức trắng chỉ vì nghĩ rằng mình còn trẻ và có thể "cố thêm một chút".

Bác sĩ Đồ Kiến Quốc, người trực tiếp tham gia điều trị cho Vương Á Sơn, cho rằng câu chuyện của cô phản ánh một vấn đề đáng lưu ý nhiều người trẻ có thể bỏ qua những yếu tố nguy cơ ung thư gan vì nghĩ rằng mình còn quá trẻ. Một trong những yếu tố quan trọng trong trường hợp này là viêm gan B.

Viêm gan B mạn tính có thể gây tổn thương gan kéo dài, làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư gan. Điều đáng lo là nhiều người nhiễm virus viêm gan B trong thời gian dài gần như không có triệu chứng rõ ràng.

Theo bác sĩ Đồ Kiến Quốc, tại Trung Quốc, khoảng 70-75% bệnh nhân ung thư gan nguyên phát được đề cập trong các thống kê có liên quan đến virus viêm gan B, thông tin trên Hangzhou News.

Điều này không có nghĩa mọi người mắc viêm gan B đều sẽ tiến triển thành ung thư gan. Tuy nhiên, người mang virus cần được theo dõi và đánh giá nguy cơ thường xuyên, đặc biệt khi đã có tổn thương gan.

Viêm gan B có thể âm thầm gây tổn thương gan

Gan có khả năng chịu đựng tổn thương trong thời gian dài mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, khi người bệnh bắt đầu xuất hiện những biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân hoặc đau vùng hạ sườn phải, bệnh có thể đã tiến triển đáng kể.

Với người mắc viêm gan B mạn tính, việc tự ý bỏ thuốc, không tái khám hoặc không theo dõi định kỳ có thể khiến những thay đổi trong gan bị bỏ qua.

Bên cạnh đó, lối sống thiếu lành mạnh như uống nhiều rượu bia, thiếu ngủ, chế độ ăn uống không hợp lý và căng thẳng kéo dài cũng có thể gây thêm áp lực lên sức khỏe tổng thể.

Điều quan trọng là không nên hiểu rằng thức khuya hay mệt mỏi tự thân là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư gan. Ung thư gan thường là kết quả của nhiều yếu tố nguy cơ và quá trình tổn thương kéo dài, trong đó viêm gan virus mạn tính, xơ gan, uống rượu và một số bệnh chuyển hóa là những yếu tố đáng chú ý.

Đừng để sức khỏe "lên tiếng" quá muộn

Theo GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), ung thư gan nằm trong nhóm ung thư gây tử vong hàng đầu trên thế giới, với khoảng 732.500 ca tử vong và 843.000 ca mắc mới trong năm 2024.

Dù là căn bệnh nguy hiểm, ung thư gan có cơ hội điều trị tốt hơn khi được phát hiện ở giai đoạn sớm. Chính vì vậy, phòng ngừa và theo dõi những người có nguy cơ cao đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Lời khuyên giúp bảo vệ lá gan

Từ câu chuyện của người phụ nữ 28 tuổi nói trên các chuyên gia đưa ra một số khuyến cáo mà người trẻ không nên xem nhẹ:

- Theo dõi y tế định kỳ: Nếu mắc viêm gan B, cần theo dõi y tế định kỳ. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ về các xét nghiệm cần thiết, mức độ tổn thương gan và lịch kiểm tra phù hợp với tình trạng của mình.

- Hạn chế các yếu tố gây hại cho gan: Không lạm dụng rượu bia, tránh sử dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và không tự ý dùng thuốc kéo dài khi chưa có chỉ định.

- Duy trì giấc ngủ và chế độ sinh hoạt hợp lý: Thức khuya thường xuyên không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến ung thư gan, nhưng một lối sống thiếu khoa học có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.

- Ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên: Để bảo vệ sức khỏe nên duy trì cân nặng phù hợp, hạn chế thực phẩm nhiều chất béo, đồ ăn bị mốc và tăng cường vận động vừa sức giúp giảm nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến sức khỏe gan và chuyển hóa.

- Không bỏ qua những dấu hiệu bất thường: Nếu mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân không chủ ý, đau hoặc tức vùng hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt hay bụng to bất thường đều là

Uống đủ nước mỗi ngày: Theo Health 2.0 người trưởng thành thường cần khoảng 2 lít nước/ngày, tùy thể trạng, thời tiết và mức độ vận động. Có thể bổ sung nước từ trái cây nhưng không nên lạm dụng nước ép hoặc đồ uống nhiều đường.

Hạn chế rượu bia và thuốc lá: Uống nhiều rượu bia là yếu tố có thể gây tổn thương gan. Vì vậy, càng hạn chế rượu bia càng tốt, đồng thời không hút thuốc lá.

Không tự ý dùng thuốc: Một số loại thuốc, thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương gan. Vì vậy, cần sử dụng thuốc đúng chỉ định, không tự ý tăng liều hoặc kéo dài thời gian dùng thuốc.