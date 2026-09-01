66 tuổi vẫn đẹp cuốn hút, "Marilyn Monroe phương Đông" Chung Sở Hồng không cố níu tuổi trẻ, chỉ giữ 6 thói quen này

Được mệnh danh là “Marilyn Monroe phương Đông”, Chung Sở Hồng (nữ diễn viên Trung Quốc) từng là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của điện ảnh Hong Kong. Vẻ đẹp của bà không chỉ nằm ở những đường nét gợi cảm mà còn ở thần thái tự nhiên, khỏe khoắn và đầy sức sống.

Từ “Thập tam muội” trong Chuyện tình mùa thu đến Hồng Đậu trong Tung hoành tứ hải, Chung Sở Hồng luôn có sự kết hợp đặc biệt giữa vẻ quyến rũ và nét nữ tính, tự nhiên. Sau khi rời xa màn ảnh, bà dành nhiều thời gian cho nhiếp ảnh, làm vườn, đi du lịch và hòa mình với thiên nhiên.Điều đáng nói, ở tuổi 66, Chung Sở Hồng vẫn không theo đuổi hình ảnh “trẻ mãi không già”. Ngược lại, bà nhiều lần chia sẻ quan điểm chấp nhận sự thay đổi của tuổi tác, để những nếp nhăn trở thành một phần của vẻ đẹp trưởng thành.

Nhìn vào lối sống của nữ diễn viên, có thể thấy bí quyết giữ phong độ của bà không nằm ở một sản phẩm thần kỳ mà đến từ những thói quen rất đời thường.

1. Không cố níu tuổi trẻ, học cách chấp nhận mình đang già đi

Đây có lẽ là điều đặc biệt nhất trong quan niệm làm đẹp của Chung Sở Hồng.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng ai rồi cũng sẽ già, vì vậy bà không muốn cố gắng biến mình trở lại thành một phiên bản trẻ tuổi bằng mọi giá. Bà lựa chọn chấp nhận con người thật của mình và để thời gian tự nhiên ghi dấu trên gương mặt.

Chung Sở Hồng cũng không đặt nặng chuyện can thiệp thẩm mỹ. Thay vì tìm cách xóa sạch mọi dấu hiệu tuổi tác, bà chú trọng chăm sóc bản thân và giữ tinh thần thoải mái.

Đây cũng có thể là lý do khiến vẻ đẹp của bà sau nhiều thập kỷ vẫn giữ được nét riêng: không phải vẻ đẹp của một người cố tỏ ra trẻ hơn tuổi, mà là vẻ đẹp của một phụ nữ biết mình là ai.

2. Chăm da tối giản nhưng không được lười

Nếu có một bước chăm sóc da mà Chung Sở Hồng đặc biệt coi trọng, đó là dưỡng ẩm.

Bà từng chia sẻ rằng quy trình chăm sóc da của mình không quá cầu kỳ. Sau các bước như nước hoa hồng và tinh chất, bà luôn sử dụng kem dưỡng ẩm, đặc biệt vào buổi tối, để duy trì độ ẩm cho da.

Quan điểm của Chung Sở Hồng khá thú vị: có thể không dành quá nhiều thời gian cho khuôn mặt, nhưng chăm sóc da thì tuyệt đối không được qua loa.

Ở tuổi trung niên, đây cũng là điều phụ nữ có thể học theo. Thay vì chạy theo hàng loạt sản phẩm chống lão hóa, một routine cơ bản nhưng đều đặn gồm làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng thường quan trọng hơn việc thay đổi sản phẩm liên tục.

3. Không tập luyện chỉ để giảm cân

Chung Sở Hồng yêu thích các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là đi bộ đường dài, leo núi và vận động.

Bà từng chia sẻ rằng khi cảm thấy tinh thần hoặc sắc mặt không tốt, bà sẽ vận động nhiều hơn. Leo núi và tập luyện giúp cơ thể khỏe khoắn, đồng thời khiến bà cảm thấy dễ chịu hơn.

Đáng chú ý, với Chung Sở Hồng, vận động không đơn thuần là công cụ để giữ cân.

“Tập thể dục không phải để giảm cân, mà để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn” là tinh thần được bà chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn.

Đây có lẽ là một thay đổi rất đáng giá khi phụ nữ bước sang tuổi 40.

Thay vì chỉ nhìn vào con số trên cân, hãy tập trung vào việc cơ thể có khỏe hơn không, sức bền có tốt hơn không, leo cầu thang có nhẹ nhàng hơn không và bản thân có nhiều năng lượng hơn không.

4. Ăn uống vừa đủ, ưu tiên rau xanh và thực phẩm tự nhiên

Chung Sở Hồng không phải người ăn chay hoàn toàn. Tuy nhiên, bà có xu hướng ăn nhiều rau, ít thịt, ưu tiên thực phẩm tự nhiên và thường chỉ ăn khoảng 7 phần no.

Bà cũng từng được nhắc đến với thói quen sử dụng thực phẩm hữu cơ và uống trà xanh.

Điều đáng học hỏi ở đây không phải là cố sao chép thực đơn của một ngôi sao, mà là cách bà duy trì một nguyên tắc đơn giản:

Ăn để nuôi cơ thể, không ăn đến mức quá tải.

Ở tuổi 40+, khi chuyển hóa và khối cơ bắt đầu thay đổi, một chế độ ăn cân bằng với đủ protein, rau quả, chất béo lành mạnh và tinh bột phù hợp sẽ quan trọng hơn những chế độ ăn kiêng cực đoan.

5. Giữ nhịp sống đều đặn thay vì “chữa cháy” bằng những đợt chăm sóc cấp tốc

Một điểm xuyên suốt trong cuộc sống của Chung Sở Hồng là sự đều đặn.

Bà duy trì thói quen ngủ sớm, dậy sớm, vận động và dành thời gian cho những hoạt động mình yêu thích. Buổi sáng thường bắt đầu bằng các động tác giãn cơ; khi có thời gian, bà đi bộ đường dài hoặc leo núi.

Bà cũng yêu thích làm vườn, nhiếp ảnh, du lịch và dành nhiều thời gian ở ngoài trời. Những hoạt động này khiến cuộc sống sau khi rời màn ảnh của bà không trở nên trống trải mà ngược lại, khá phong phú và chủ động.

Có lẽ đây mới là thứ tạo nên “khí chất trẻ” mà mỹ phẩm khó mang lại.

Một người ngủ đủ, thường xuyên vận động, có sở thích riêng và vẫn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống sẽ dễ duy trì vẻ ngoài giàu năng lượng hơn một người chỉ chăm chăm tìm cách xóa nếp nhăn.

6. Giữ tâm thế nhẹ nhàng: càng lớn tuổi càng không cần cố chứng minh mình trẻ

Điều khiến Chung Sở Hồng khác biệt không chỉ là làn da hay vóc dáng, mà còn là thái độ đối với tuổi tác.

Bà từng nói về việc chấp nhận sự thật rằng con người rồi sẽ già đi và tiếp tục tìm kiếm những niềm vui trong cuộc sống. Với bà, hạnh phúc không nằm ở việc chống lại thời gian mà ở việc biết tận hưởng từng giai đoạn của cuộc đời.

Bà từng có một cuộc hôn nhân sâu sắc với Chu Gia Đỉnh. Sau khi chồng qua đời, Chung Sở Hồng tiếp tục cuộc sống của mình bằng cách dành thời gian cho những điều bà yêu thích, từ làm vườn, nuôi thú cưng đến nhiếp ảnh và hoạt động ngoài trời.

Và có lẽ chính sự bình thản ấy tạo nên thứ mà người ta vẫn gọi là “thần thái”.

Vẻ đẹp của Chung Sở Hồng sau hơn 40 năm vẫn có sức hút riêng. Đó không còn là vẻ đẹp của cô gái từng xuất hiện trên màn ảnh Hong Kong.

Đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm, hiểu rõ mình muốn gì và không còn cần phải chạy đua với tuổi tác.

Bởi trẻ trung đôi khi không phải là có một gương mặt không nếp nhăn. Mà là khi bước sang một độ tuổi mới, bạn vẫn còn sức khỏe để đi xa, còn năng lượng để yêu thích một điều gì đó và còn đủ bình thản để mỉm cười với chính mình trong gương.