Năm 2015, khi Jo Nemeth (56 tuổi, Úc) mua một chiếc hộp nhựa để đựng sách và đồ ăn vặt, đó cũng là lần cuối cùng bà bước chân vào cửa hàng. Kể từ đó, bà Nemeth nói không với tiền bạc, sống tự cung tự cấp hoặc dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè.

Những năm qua, bà Nemeth sống trong một căn nhà nông thôn 5 phòng ngủ thuộc sở hữu của một người bạn. Bà đổi công việc đồng áng, nấu nướng, giặt giũ và sửa chữa để được ở lại đây. "Tôi cảm thấy an toàn hơn so với khi còn đi làm. Xét về lịch sử loài người, cảm giác an toàn thực sự đến từ cuộc sống cộng đồng", bà Nemeth chia sẻ. Bà tin rằng lối sống này giúp bà có thời gian chăm sóc người bệnh, trẻ em và làm vườn, những điều bà khó thực hiện được nếu còn bận tâm đến tiền bạc.

Bà sống trong nhà của một người bạn

Trước đó, năm 2015, bà Nemeth từ bỏ công việc phát triển cộng đồng, trao toàn bộ tài sản cho con gái 18 tuổi và đóng tài khoản ngân hàng của mình. "Lúc đó tôi 46 tuổi, có công việc tốt và người bạn đời yêu thương, nhưng tôi không hạnh phúc", bà Nemeth tâm sự. Bà không hài lòng với hệ thống kinh tế hiện tại và lo lắng về sự bền vững của môi trường. Cuốn sách "Người đàn ông không dùng tiền: Một năm sống tự do kinh tế" của Mark Boyle đã truyền cảm hứng cho bà từ bỏ tiền bạc.

Trong cuộc sống hàng ngày, bà Nemeth dùng vải lau khi đi vệ sinh, dùng giấy ăn thừa của người khác và đôi khi dùng cả cây lô hội tự trồng để thay thế kem đánh răng. Quần áo và kính mắt đều là đồ được bạn bè tặng. "Tôi không cần phải lo lắng, thậm chí tôi còn có quá nhiều quần áo", bà nói.

Mọi nhu yếu phẩm của người phụ nữ đều đi xin, dùng đồ thừa

Thực phẩm của bà chủ yếu là đồ ăn dư thừa mà mọi người không dùng đến. Bà không quá quan tâm đến hạn sử dụng và thường dựa vào trực giác để quyết định thực phẩm có ăn được hay không. "Lối sống này không phải là về tiền, mà là về việc giảm tiêu thụ và sử dụng tài nguyên", bà Nemeth giải thích.

Bà hạnh phúc với lối sống của mình nhưng cho biết nó không dành cho tất cả mọi người

Dù không có tiền tiết kiệm và tài sản, bà Nemeth không lo lắng cho bản thân mà quan tâm đến tương lai của toàn nhân loại. Bà lo sợ về sự biến mất của đa dạng sinh học và cuộc khủng hoảng khí hậu. Bà muốn đóng góp vào việc tìm kiếm giải pháp an ninh lương thực cho cộng đồng và dùng chính cuộc sống của mình để truyền cảm hứng cho những người khác.

Bà Nemeth thừa nhận lối sống của mình không dành cho tất cả mọi người, nhưng với bà, đó là cách sống tự do nhất.

Nguồn: ETtoday