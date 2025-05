Chiều 6/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, phóng viên đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về tiến độ thẩm tra hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) năm 2024 khiến 1 nữ sinh tử vong . Liên quan vụ việc này, mới đây, người cha nữ sinh đã dùng súng tự chế bắn tài xế gây tai nạn.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên trao đổi tại họp báo. Ảnh: Như Ý.

Trước các câu hỏi của phóng viên về tiến độ xác minh, điều tra, có phát hiện sai phạm trong quá trình điều tra, tố tụng, bỏ lọt tội phạm trước đây hay không?... Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành văn bản kiến nghị Viện KSND Tối cao hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 của thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn và hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc. Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn.

Tướng Tuyên cho biết, hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang chủ động, tích cực, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật về giải quyết nguồn tin về tội phạm.

"Vụ án tới nay chưa khởi tố. Sẽ tiến hành khởi tố vụ án khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật", ông Tuyên nói.

Đáng chú ý, theo ông Tuyên, quá trình nghiên cứu sơ bộ hồ sơ vụ việc (vụ tai nạn giao thông - PV), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện các thiếu sót, chưa chặt chẽ trong quá trình điều tra, giải quyết vụ việc của một số cơ quan tiến hành tố tụng huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long.

"Quan điểm của Bộ Công an là sẽ khẩn trương điều tra làm rõ và nếu có vi phạm sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật . Đồng thời sẽ cung cấp thông tin công khai, kịp thời trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an", ông Tuyên nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng lưu ý, từ 29/4 đến nay, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đã 2 lần cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin chưa chính xác, chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc này. Do đó, Bộ Công an khuyến cáo người dân nên tìm hiểu thông tin từ các nguồn tin chính thống được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Viện KSND Tối cao để nắm được chính xác kết quả giải quyết vụ việc...