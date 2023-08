Người nước ngoài khen nức nở tiếng Anh của Hoa hậu Bảo Ngọc: Người Mỹ còn không dùng từ vựng khó đến thế!

Trong số các nàng hậu của Việt Nam, Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001, Cần Thơ) - Hoa hậu Liên lục địa 2022 kiêm Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 luôn được đánh giá cao cả về nhan sắc và học vấn, đặc biệt là khả năng tiếng Anh. Mỗi lần Bảo Ngọc nói tiếng Anh thì y như rằng lại khiến dân tình trầm trồ.

Nói đâu xa, trong đêm Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Bảo Ngọc đã có màn final walk và final speech đầy ấn tượng với tư cách là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Tại đây, cô nàng đã có những chia sẻ xúc động về hành trình của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ bản thân trong thời gian vừa qua. Vẫn như mọi lần, phần phát biểu bằng tiếng Anh của người đẹp gây nhiều chú ý.

Hoa hậu Bảo Ngọc cực rạng rỡ trong đêm Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023



Trích đoạn trong bài nói của Bảo Ngọc như sau: "To everyone who is shooting for the moon, please remember, on your path, you might feel defeated. Look up to the stars. When the moon isn't full, the star shine more brightly. And just like the moon, we grow through phrases. But in the end, there will always be light, as long as you dare to rise above the clouds".

Tạm dịch: Gửi tới những ai đang có những mục tiêu và hoài bão lớn trong cuộc sống này: Xin hãy nhớ rằng, trên con đường mà bạn đang đi, bẹn sẽ có thể cảm thấy bị đánh bại. Những lúc như vậy, hãy ngước nhìn lên những ngôi sao, khi mặt trăng chưa tròn, chúng sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn. Và cũng như mặt trăng kia, chúng ta trưởng thành qua từng giai đoạn của cuộc sống. Nhưng cuối cùng, sẽ luôn có ánh sáng xuất hiện miễn là chúng ta dám vươn lên qua khỏi những đám mây.

Đáng chú ý, ngay cả người nước ngoài khi nghe đoạn phát biểu bằng tiếng Anh này của nàng Hậu cũng phải dành lời khen không ngớt.

Người nước ngoài nhận xét về tiếng Anh của Hoa hậu Bảo Ngọc (Nguồn: IELTS LangGo)



Một số bình luận của nước ngoài trước màn "bắn" ngoại ngữ của "nàng Hậu khủng long":

- Rất tốt và rất rõ ràng, cô ấy nói chuyện khá giống người bản địa.

- Giọng của cô ấy thật sự hay. Nghe không giống như kiểu người Việt nói tiếng Anh.

- Bài nói rõ ràng, lưu loát. Cách phát âm của cô ấy nghe rất dễ hiểu.

- Tôi nghĩ rằng cô ấy đã học tiếng Anh kể từ khi cô ấy còn bé. Đôi chỗ cô đấy sử dụng từ vựng còn khó hơn người Mỹ hay dùng.

- Ngữ pháp rất tốt, từ vựng dùng khá tự nhiên.

- Một số ngữ điệu nhấn mạnh vào một số âm tiết có một chút khác biệt nhưng hầu như là khá tốt.

Nhan sắc đời thường của của "nàng Hậu khủng long"

Được biết, Bảo Ngọc từng là sinh viên khoa Quốc tế, trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Chia sẻ về lý do chọn ngôi trường này, Bảo Ngọc cho hay cô đã đạt học bổng tuyển sinh của Đại học Quốc tế và bản thân cô cũng muốn học tập trong một môi trường nói tiếng Anh.

Dù học tập trong một môi trường nói tiếng Anh 100% như thế nhưng điều đó không hề gây khó dễ cho nàng Hậu. Bởi Bảo Ngọc đã được rèn luyện ngoại ngữ và đạt 7.0 IELTS từ những năm tháng cấp 3. Không thỏa mãn với kết quả đó, Bảo Ngọc còn tiếp tục trau dồi khả năng ngôn ngữ và hiện tại cô sở hữu số điểm IELTS 8.0.

Trong thời gian đi học, nàng Hậu từng nhận được rất nhiều giải thưởng, học bổng: Học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, từng xuất hiện trong danh sách 40 nữ doanh nhân được lựa chọn của Lãnh sự quán Hoa Kỳ, là đồng tác giả đề tài kinh tế đạt giải 3 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học... Hay mới đây nhất chính là suất học bổng trị giá 10.000 USD (gần 240 triệu đồng) của University of New South Wales.

Hoa hậu Bảo Ngọc "flex" thành tích học tập khủng của mình



