Người Mỹ đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực “chưa từng có”

Thực trạng giá lương thực tăng cao và các khoản phúc lợi công cộng bị cắt giảm đã đẩy tình trạng mất an ninh lương thực lên mức kỷ lục ở Mỹ.

Kết quả cuộc khảo sát mới do Propel công bố, nhà sản xuất ứng dụng điện thoại giúp người dùng quản lý trợ cấp thực phẩm, cho thấy, tỷ lệ cao kỷ lục 44% số người được hỏi cho biết đã bỏ bữa trong tháng 4, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022. Tình trạng mất an ninh lương thực của những người dùng ứng dụng này tại Mỹ ở "mức độ cao chưa từng có" trong tháng thứ hai liên tiếp.

Những phát hiện của Propel cho thấy, những người ở Mỹ, dựa vào Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) của chính phủ liên bang, đang phải vật lộn để đối phó như thế nào sau khi 32 bang ở nước này bắt đầu cắt giảm trợ cấp vào tháng 3. Việc cắt giảm trợ cấp đã ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người tại Mỹ và diễn ra vào thời điểm giá các mặt hàng lương thực thực phẩm ở nước này cao hơn khoảng 20% so với hai năm trước.

Gần 1/3 số người tham gia khảo sát (32%) nói với Propel rằng họ dựa vào các thành viên gia đình hoặc bạn bè cung cấp thức ăn cho họ trong tháng qua. Gần một nửa cho biết họ không đủ tiền mua những loại thực phẩm họ muốn và 54% cho biết buộc phải ăn ít hơn.

"Chúng tôi không thể chi tiền mua thực phẩm", một người dùng ứng dụng nói. "Mọi thứ đều quá đắt đỏ. Chúng tôi đến ngân hàng thực phẩm, nhưng họ không cung cấp đủ những thứ thiết yếu, chẳng hạn như sữa, bánh mì, trứng và dầu. Vì vậy chúng tôi không có những thứ đó cho đến khi SNAP đến".

Propel cho biết, chi phí gia tăng đối với các nhu yếu phẩm khác, chẳng hạn như năng lượng, đang góp phần gây ra cuộc khủng hoảng mất an ninh lương thực tại Mỹ. Hơn 43% người trả lời khảo sát có các hóa đơn điện nước hoặc hóa đơn khác quá hạn và 26% chưa thanh toán tiền thuê nhà hoặc các khoản thế chấp. Khoảng 57% người dùng ứng dụng tin rằng số tiền họ có trong tay sẽ không kéo dài quá một hoặc hai ngày, tăng gần 20% so với một tháng trước đó. Số vụ trục xuất ra khỏi căn hộ, nhà thuê tăng 40% so với mức của tháng 4. Và 11% số người được hỏi cho biết, các dịch vụ tiện ích của họ đã ngừng hoạt động trong tháng qua.

Một nghiên cứu mới của Ngân hàng Thực phẩm Greater Boston cũng có những phát hiện tương tự. Trong đó, 1/3 số hộ gia đình báo cáo rằng con cái họ đang bị đói hoặc phải bỏ bữa. Trong số các hộ gia đình ở bang Massachusetts dựa vào hỗ trợ của ngân hàng thực phẩm, 70% cho biết họ buộc phải lựa chọn giữa việc mua lương thực thực phẩm hoặc thanh toán hóa đơn tiện ích; hơn 60% phải lựa chọn giữa việc ăn uống và trả tiền cho việc chăm sóc y tế; 85% đã mua "thực phẩm rẻ nhất hiện có".

Lạm phát tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 40 năm vào mùa hè năm 2022, chủ yếu là do giá lương thực và năng lượng tăng cao.