Người Mỹ đang nghèo vậy sao: Hầu hết không trả nổi khoản tiền khẩn cấp chỉ 26 triệu đồng?

Ảnh minh họa, tạo bởi Gemini AI.

Nước Mỹ vẫn luôn được nhìn nhận là nền kinh tế dẫn đầu thế giới với mức thu nhập bình quân cao, nhưng, một nghịch lý thường xuyên được nhắc lại trên nhiều mặt báo và diễn đàn, là khái niệm "phần lớn người dân nước này dường như không thể xoay sở nổi 1.000 đô la cho các tình huống khẩn cấp" .

Bản chất của con số "1.000 đô la"

Thực ra, thông tin "hơn một nửa người Mỹ không thể chi trả 1.000 đô la" (tương đương khoảng hơn 26 triệu VNĐ) thường là lời trích dẫn phiến diện, không đầy đủ từ một khảo sát uy tín, toàn diện hàng năm của Bankrate.

Trong khảo sát này, một trong số những câu hỏi người tham gia cần trả lời là: họ sẽ xử lý thế nào với một khoản chi phí bất ngờ trị giá 1.000 đô la, chẳng hạn như một hóa đơn cấp cứu hoặc sửa xe?

Sự hiểu lầm tai hại nằm ở cách diễn đạt của nhiều tờ báo nhằm "giật tít câu view", và cách hiểu của một bộ phận công chúng Mỹ.

Nhiều người cho rằng con số này đồng nghĩa với việc người Mỹ "không có nổi 1.000 đô la" trong tài khoản. Tuy nhiên, nhiều người cũng đã chỉ ra đó chỉ là cách "giật tít câu view".

Bản chất câu hỏi này, trong tổng thể khảo sát của Bankrate, là về lựa chọn thanh toán chứ không phải số dư tài khoản.

Cụ thể hơn, chỉ có khoảng 30% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình để thanh toán một tình huống bất ngờ, khẩn cấp trị giá 1.000 đô la. Điều này cũng có nghĩa, khoảng 70% người Mỹ sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng để tận dụng các chương trình ưu đãi, tích điểm (giữ lại tiền mặt cho các mục đích khác), sau đó mới trả nợ thẻ vào tháng kế tiếp.

Dưới đây là biểu đồ thể hiện dữ liệu 3 năm của Bankrate liên quan câu hỏi 1.000 USD.

Biểu đồ tạo từ dữ liệu 3 năm của Bankrate, liên quan câu hỏi về "1.000 đô la cho việc khẩn cấp".

Trên Reddit, trong một cuộc thảo luận được khởi xướng với chủ đề "Lý do chính khiến nhiều người Mỹ không có tiền tiết kiệm là gì"?, tài khoản vwsslr200 giải nghĩa: "Con số đó gây hiểu nhầm. Cuộc khảo sát mà con số đó được lấy từ đó không hỏi bạn có thể trang trải khoản chi phí khẩn cấp 1.000 đô la bằng tiền tiết kiệm của mình hay không, mà hỏi bạn có muốn làm vậy không".

"Hầu hết mọi người đều thích sử dụng thẻ tín dụng, cắt giảm các khoản chi tiêu khác, hoặc thậm chí vay mượn từ gia đình/bạn bè hơn là dùng đến tiền tiết kiệm. Và đó không nhất thiết là kế hoạch tài chính tồi. Miễn là bạn không phải trả lãi suất, việc tìm cách giải quyết các trường hợp khẩn cấp mà không cần dùng đến tiền tiết kiệm là một điều tốt", vwsslr200 bày tỏ.

Tài khoản GhostOfJamesStrang bổ sung rằng trong nền kinh tế Mỹ, việc sử dụng tín dụng là một kỹ năng tài chính phổ biến hơn là dùng tiền mặt cho mọi việc.

10 thực trạng đáng chú ý từ khảo sát của Bankrate

Dù có những hiểu lầm về con số 1.000 đô la, trong báo cáo Tiết kiệm Khẩn cấp (thực hiện tháng 12 năm 2025) của Bankrate, công bố tháng 2/2026, vẫn đưa ra những số liệu đáng báo động về sức khỏe tài chính của người Mỹ.

Chỉ 30% người Mỹ sẵn sàng dùng tiền tiết kiệm để chi trả cho một khoản phí bất ngờ 1.000 đô la, trong khi phần còn lại sẽ chọn vay mượn hoặc cắt giảm chi tiêu khác.

29% người trưởng thành có nợ thẻ tín dụng cao hơn số tiền tiết kiệm khẩn cấp , một dấu hiệu cho thấy gánh nặng nợ nần đang lấn át khả năng tích lũy.

Gần 1/4 dân số (24%) hoàn toàn không có khoản tiết kiệm khẩn cấp nào , khiến họ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương trước các biến cố đời sống.

66% người Mỹ cảm thấy không thoải mái với mức tiết kiệm dự phòng hiện tại của mình, phản ánh tâm lý lo âu bao trùm về an ninh tài chính.

Khoảng cách lớn giữa mong muốn và thực tế: 85% người dân tin rằng họ cần ít nhất 3 tháng chi phí sinh hoạt để cảm thấy an tâm, nhưng chỉ 46% đạt được con số này.

37% người Mỹ đã phải rút tiền từ quỹ khẩn cấp trong vòng 12 tháng qua để giải quyết các vấn đề phát sinh.

5 1% số người rút tiền tiết kiệm đã sử dụng khoản này cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như thực phẩm và tiền thuê nhà, thay vì cho các việc "khẩn cấp" theo đúng nghĩa.

Nhiều chủ đề tài chính cá nhân trên Reddit cho thấy đa số người Mỹ "mòn mỏi" vì rất nhiều loại chi phí tăng cao. Ảnh: Minnpost

Lạm phát là rào cản lớn nhất khi có tới 54% người khảo sát thừa nhận giá cả tăng cao đã ngăn cản họ tiết kiệm thêm tiền.

43% người dân sẽ cảm thấy "rất lo lắng" về việc thanh toán các hóa đơn ngay trong tháng tới nếu họ đột ngột mất đi nguồn thu nhập chính.

26% người dùng đã phải rút từ 1.000 đến 2.499 đô la từ quỹ tiết kiệm trong năm qua, đây là mức rút tiền phổ biến nhất cho thấy quy mô của các biến cố tài chính thường gặp.