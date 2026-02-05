Người mua vàng chú ý: Thủ đoạn lừa đảo cực tinh vi, đã có người mất sạch tiền tiết kiệm

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 3/2 tờ CBS News đưa tin, lực lượng chức năng bang Texas (Mỹ) đang điều tra một đường dây lừa đảo vàng thỏi quy mô lớn, nhắm chủ yếu vào người cao tuổi. Tổng thiệt hại được xác định đã vượt 55 triệu USD (khoảng 1.432 tỷ đồng). Theo nhà chức trách, đường dây này hoạt động có tổ chức, với sự tham gia của các đối tượng ở nước ngoài, người vận chuyển tại địa phương và một số cửa hàng trang sức bị nghi ngờ tiếp tay tiêu thụ vàng.

Thủ đoạn của các đối tượng bắt đầu bằng việc liên hệ với nạn nhân qua email hoặc điện thoại, giả danh cơ quan chức năng liên bang. Chúng thông báo nạn nhân đang bị điều tra hoặc tài khoản ngân hàng có dấu hiệu liên quan đến hành vi phạm pháp và sẽ bị bắt giữ nếu không mua vàng và giao cho người vận chuyển được chỉ định. Phần lớn nạn nhân trong các vụ việc này là người trên 65 tuổi.

CBS News cho biết, ông Robert Brown, 78 tuổi, đến từ Little Elm (Mỹ) đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi. Sự việc bắt đầu khi ông Brown nhận được email giả mạo, thông báo tài khoản ngân hàng bị tin tặc xâm nhập và được hướng dẫn rút tiền, chuyển sang mua vàng hoặc tiền điện tử. Sau đó, ông được yêu cầu giao số tài sản này cho một người chuyển phát với lý do “giữ an toàn”. Tuy nhiên, khi làm theo, ông mới phát hiện toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đã bị kẻ gian chiếm đoạt.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Collin (Mỹ) cho biết vụ việc của ông Brown chỉ là một phần trong cuộc điều tra kéo dài hơn một năm về đường dây lừa đảo vàng thỏi. Trước đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt đột kích hai cửa hàng trang sức tại Irving (Ấn Độ) và Frisco (Ấn Độ), Bắc Texas (Mỹ). Trong quá trình làm việc, nhà chức trách thu giữ nhiều tang vật, đồng thời bắt giữ hai người liên quan để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài giữ vai trò tiếp cận và thao túng tâm lý nạn nhân. Sau đó, những người vận chuyển được cử đi thu gom vàng và chuyển đến các cửa hàng trang sức. Số vàng này được nấu chảy, chế tác hoặc bán lại ra thị trường.

CBS News thông tin, riêng tại Collin (Mỹ), khoảng 200 nạn nhân trên 65 tuổi đã bị lừa với tổng số tiền hơn 7 triệu USD (khoảng 180,5 tỷ đồng). Tại toàn bang Texas (Mỹ), tổng thiệt hại được ghi nhận vượt 55 triệu USD (khoảng 1.432 tỷ đồng). Sau các cuộc đột kích, thêm bốn nạn nhân khác đã trình báo với cơ quan chức năng, với số tiền bị lừa lên tới 4,4 triệu USD (khoảng 113,5 tỷ đồng).