Người mẹ từng 2 lần mất con, nay lại bất lực nhìn sự sống rời xa đứa còn lại

Nỗi đau mất con



2 tuổi, bé Lê Nguyễn Bảo An (trú thôn Mỹ Hoà, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) vẫn chưa biết đi, chưa biết nói, ngồi trên giường bệnh quấy khóc vì những cơn đau liên tiếp hành hạ. Rồi dường như đuối sức, đứa trẻ lả dần, ngủ gật gù trong vòng tay người mẹ.

Chị Đào bên con trai

Đưa bàn tay rám nắng, chai sạm nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt con trai, chị Nguyễn Thị Đào (43 tuổi, mẹ của cháu An) đau đớn chia sẻ về thảm cảnh gia đình.

Bé An được chẩn đoán mắc bệnh Suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

"Tôi từng trải qua 2 lần mất con khi chúng vừa lên 4, lên 5 tuổi vì căn bệnh Suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì giờ phải sống trong lo sợ khi sự sống của đứa con còn lại bị đe doạ vì cùng chung căn bệnh quái ác này. Nhìn con héo hon từng ngày mà tôi đành bất lực. Nếu như một ngày nào đó con cũng rời bỏ cuộc đời này thì tôi biết sống thế nào đây?", chị Đào ôm con khóc nghẹn.

2 tuổi, bé An chỉ nặng 8kg, chưa biết đi, chưa biết nói.

Vợ chồng chị Đào sinh được 4 đứa con (1 gái, 3 trai) thì chỉ duy nhất con gái đầu (15 tuổi) may mắn bình thường, khoẻ mạnh. 3 đứa con trai thì 2 đứa chết yểu vì căn bệnh Suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Đứa còn lại đang từng ngày giành giật sự sống vì cùng chung căn bệnh quái ác.

Con trai thứ 2 của chị là Lê Ngọc Khánh sinh ra cũng khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Đến 1 tuổi thì có những biểu hiện như mệt mỏi, khó thở, xuất huyết ngoài da, chảy máu mũi. Vợ chồng chị đưa con đi khám thì được kết luận mắc bệnh Suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Nằm viện được 4 năm thì bé Khánh qua đời.

Chị Đào cho biết, 2 con trai của chị đều mất khi vừa lên 4, lên 5 tuổi cũng vì căn bệnh Suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

3 năm sau, chị Đào sinh bé Lê Ngọc Bảo. Thế nhưng, khi bé Bảo được 11 tháng tuổi thì xuất hiện những dấu hiệu bất thường như anh trai xấu số. Linh tính của người mẹ, chị Đào ôm con đi viện thì một lần nữa như sét đánh ngang tai khi con được kết luận cùng chung căn bệnh quái ác trên. Điều trị được 3 năm, bệnh viện trả bé Bảo về vì không còn khả năng cứu chữa.

"Ngày bác sĩ trả con về, tôi đã quỳ xuống cầu xin cứu lấy con. Mất đi một đứa tôi đã đau đớn lắm, tôi không thể mất con thêm nữa. Nhưng rồi, con cũng rời bỏ gia đình mà ra đi khi vừa lên 4 tuổi", chị Đào đau đớn nhớ lại.

Nỗi ám ảnh, day dứt về 2 đứa con xấu số nên khi bé An chào đời, vợ chồng chị Đào chỉ hi vọng con khoẻ mạnh, là niềm an ủi cho gia đình. Nhưng rồi, hi vọng cuối cùng vụt tắt khi bé An vừa được 5 tháng tuổi đã có những dấu hiệu như 2 người anh trai.

Từ khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, bé An được nhập viện điều trị. Vì không có sức đề kháng nên cháu bé thường xuất huyết ngoài da, chảy máu mũi, máu miệng, viêm phổi nặng, nấm lưỡi...

Khẩn cầu của người mẹ

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Đào, ông Võ Uỳnh - Trưởng thôn Mỹ Hoà (xã Điền Lộc) - cho biết, bệnh tật bủa vây khiến gia đình chị Đào lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Chị Đào quanh năm ôm con nằm viện, không thể làm gì kiếm thu nhập.

Anh Lê Trung Phước (43 tuổi, chồng chị Đào) là lao động chính và duy nhất trong gia đình nhưng không có việc làm ổn định, quanh năm đi phụ hồ. Tiền công ít ỏi chắt góp hàng ngày dồn hết điều trị cho con. Nợ nần chồng chất. Nhà cửa thì tạm bợ, che bạt xung quanh. Vì quá khó khăn nên con gái lớn (15 tuổi) cũng phải bỏ học từ khi vừa hết lớp 5. Giờ sự sống của cháu bé còn lại đang bị đe doạ nhưng không tiền cứu chữa.

Căn nhà tạm bợ của gia đình chị Đào được bao quanh bằng những tấm bạt.

"Bình quân cứ 3 tuần đến q tháng, con phải truyền 2 lọ tăng sức đề kháng, giá 6,3 triệu đồng/lọ. Thuốc nấm lưỡi phải đặt từ Hà Nội về, đều đặn mỗi ngày uống 2 viên, giá 130.000 đồng/viên. Chỉ tính riêng 2 loại thuốc này mỗi tháng đã hết trên 20 triệu đồng. Đó là chưa kể các chi phí phát sinh, ăn uống, sinh hoạt.

Để có tiền điều trị cho con suốt thời gian qua, vợ chồng tôi đã vay mượn trên 300 triệu đồng rồi. Giờ sức cùng lực kiệt, tôi biết bấu víu vào đâu để tiếp tục cứu chữa cho con?", anh Phước thở dài.

Bình quân mỗi tháng tính riêng tiền thuốc của bé An đã hết trên 20 triệu đồng.

Không có tiền mua cơm, bữa sáng chị Đào nhịn đói. Hôm nào có cơm từ thiện thì chị mới được ăn no, ăn ngon vì có thêm miếng thịt, con cá. Thế nhưng, mỗi suất như vậy chị không dám ăn hết mà chia làm 2 bữa trưa, tối. Những hôm không có cơm từ thiện, chị Đào được y, bác sĩ, người nhà các bệnh nhi cùng điều trị tại viện cho gói mì tôm, bát cơm, cái bánh mì, bánh tét… qua bữa. Hoàn cảnh của chị được sự đồng cảm của rất nhiều người ở viện, ai cũng xót thường, giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ.

2 lần mất con như cú sốc lớn khiến chị Đào ngã quỵ nhưng vẫn gắng ngượng để giành giật sự sống cho đứa còn lại cùng chung căn bệnh quái ác.

Mấy tháng nay, sức đề kháng quá yếu, bé An được tách biệt một phòng riêng nhằm tránh lây nhiễm các bệnh khác. Căn bệnh biến chứng khiến cơ thể non yếu của bé An cùng lúc phải gánh chịu nhiều bệnh khác nhau, không thể ăn uống, gào khóc suốt ngày đêm. Chỉ những khi đứa trẻ ngủ mới có được những giây phút bình yên. Bác sĩ cho biết, bệnh của bé An chỉ có cách duy nhất là ghép tuỷ, chi phí hơn 1 tỷ đồng. Nhà khó khăn, số tiền quá lớn, vợ chồng chị Đào chỉ biết bất lực, cầu mong một phép màu.

Chỉ những lúc đi ngủ, bé An mới có được những giây phút bình yên ngắn ngủi.

"Tôi mất đi 2 đứa con đã đau đớn lắm rồi. Nếu đứa còn lại có mệnh hệ gì, tôi biết phải sống thế nào đây? Cúi xin mọi người thương cảm cứu lấy con, cho con cơ hội sống", chị Đào khẩn cầu.

Chia tay mẹ con người phụ nữ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy chị ngồi đó, ôm con trai vào lòng thì thầm động viên trong nước mắt: "Mạnh mẽ lên con trai của mẹ nhé. Mẹ không cho phép con bỏ cuộc dễ dàng thế này được. Để cứu con, mẹ sẵn sàng quỳ lạy cả thế giới".