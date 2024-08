Người mẹ sinh 14 con ở Hà Nội: Các con trưởng thành tưởng sẽ đỡ khổ, không ngờ bi kịch giờ mới bắt đầu

Bà Đặng Thị Hải (56 tuổi, ở xóm Cổ Bản, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) từng xuất hiện nhiều trên báo chí với câu chuyện sinh 14 người con, 8 trai, 6 gái. Trong số các con của bà Hải, một người đã không may qua đời do bệnh tật.



Nói về lý do đẻ nhiều, bà Hải cho biết đó là kết quả của những lần “vỡ kế hoạch”. Vì quá bận bịu với cuộc sống nên bà không còn thời gian nghĩ đến việc “kế hoạch”. Mỗi lần mang thai, bà chỉ phát hiện khi thai nhi đã lớn và đều quyết định để sinh chứ không muốn bỏ. Khi sinh đến đứa con thứ 6, cán bộ dân số đã đến nhà thuyết phục, đưa bà đi triệt sản. Nhưng biết chuyện, chồng bà Hải lại ngăn cản.

Đông con nên cả cuộc đời bà Hải vất vả, lam lũ, làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi con. Năm 2016, chồng bà Hải qua đời, khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Bà Đặng Thị Hải ở quận Hà Đông, Hà Nội sinh được tổng cộng 14 người con. (Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị)

Giờ đây, các con của bà hầu hết đã khôn lớn, trưởng thành, 6 người đã lập gia đình riêng. Bà Hải có 7 cháu nội và 6 cháu ngoại.

“Trẻ cậy cha, già cậy con”, tưởng chừng trải qua hơn nửa đời người cực nhọc, bà Hải sẽ được nghỉ ngơi, được con cái đỡ đần, báo hiếu. Thế nhưng, người phụ nữ với gương mặt đen nhẻm, kham khổ rưng rưng nước mắt tâm sự: “Bi kịch của cuộc đời tôi bây giờ mới chỉ bắt đầu”.

Chỉ mong các con thay tính đổi nết, bảo ban nhau làm ăn

Cách đây không lâu, bà Hải vui mừng tiết lộ con gái lớn vừa đi xuất khẩu lao động ở Nga về. Bà cùng con gái và một người con dâu cùng nhau góp vốn, mở một xưởng may nhỏ để có kế sinh nhai, ổn định cuộc sống lâu dài.

Gọi là xưởng nhưng thực tế, xưởng may của nhà bà Hải là một khu nhà dựng tạm bợ bằng những tấm tôn, ở giữa cánh đồng, trên khu đất dự án đang bỏ hoang.

Xưởng may của gia đình bà Hải. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Gia đình bà Hải đang sống tạm bợ tại một khu đất dự án bỏ hoang. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Trong xưởng có 6 chiếc máy may nhưng không hoạt động liên tục vì các con của bà Hải chỉ nhận hàng về may vào một vài thời điểm nhất định trong năm. Đây là niềm hy vọng lớn của bà Hải vì nhờ xưởng may này, các con của bà có một công việc mà bà gọi là “tử tế và có thể hỗ trợ lẫn nhau”.

Thế nhưng bà đâu có ngờ, những mâu thuẫn giữa các con xảy ra ngày càng thường xuyên, kể từ sau khi xưởng may được xây dựng. Điều này khiến cho người làm mẹ như bà Hải không khỏi xót xa.

“Tôi mong muốn các con lớn đùm bọc bé, bảo ban nhau làm ăn, cố gắng vượt lên mọi khó khăn, vất vả. Mẹ đã trải qua bao nhiêu năm lam lũ rồi.

Không một người mẹ nào lại muốn đi nói xấu con mình, nhưng tôi chỉ mong sao các con thay tính đổi nết, đứa lớn không nên ganh tỵ với đứa bé. Làm anh, chị thì mẫu mực để bảo ban các em. Nhưng có lẽ, mong mỏi của tôi không bao giờ thành sự thật. Các con tôi bây giờ không còn nghĩ đến tình thương.

Tôi mong các con nghe được chia sẻ của mình thì thấu hiểu cho cuộc sống của một người mẹ cực khổ như tôi. Mong các con nghĩ đến ngày chúng còn bé, mẹ tần tảo, khó khăn như thế nào”, bà Hải nghẹn ngào.

Bà Hải đau khổ vì các con thường xuyên mâu thuẫn. Người mẹ nghèo chỉ mong con cái yêu thương, bảo ban nhau làm ăn. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Hiện bà Hải vẫn là lao động chính trong nhà. Ngoài người con gái và con dâu làm xưởng may thì những người con khác của bà Hải không ai có công ăn việc làm ổn định.

Bà Hải có 4 người con hiện đang chấp hành án tù vì tội trộm cắp tài sản. 2 con gái của bà Hải đã ly hôn, một người về sống cùng mẹ, một người đi bước nữa, để lại đứa con nhỏ cho bà ngoại chăm sóc. Một mình bà vẫn ngày ngày cần mẫn, làm đủ các công việc kiếm tiền để lo cho 2 đứa con nhỏ, 1 đứa cháu ngoại và 4 đứa con tù tội.

Ước mong to lớn nhất của bà Hải trong phần đời còn lại là được nhìn thấy các con yêu thương, chỉ bảo nhau, tự làm để lo cho cuộc sống của mình.

Nguồn: Tổng hợp, VTC Now