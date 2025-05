Người mẹ chia sẻ bức ảnh đau lòng về cậu con trai đang chiến đấu giành giật sự sống: Cảnh báo 1 vật dụng hay có trong đồ chơi có thể lấy tính mạng con

Có những vật dụng vô cùng nhỏ bé trong các loại đồ chơi trẻ em những tiềm ẩn mối nguy hiểm vô cùng lớn đối với con trẻ. Có khi, chỉ vì một chút bất cẩn mà có thể đe dọa cả tính mạng của con, vì vậy, cha mẹ đừng bao giờ chủ quan.

Bé trai Asa Allen, 16 tháng tuổi, đã ho ra những mảng đen và phải giành giật sự sống sau khi nuốt phải pin cúc áo từ chiếc điều khiển. Viên pin nhỏ đã mắc kẹt trong cổ họng của Asa Allen khi cậu bé đang chơi ngoài trời với hai anh chị em của mình. Cậu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Texas (Houston) để lấy viên pin ra khỏi thực quản sau khoảng 9 giờ đồng hồ kể từ khi nuốt phải. Asa sau phải thở máy trong 6 ngày và rất nhiều ngày tiếp theo để có thể ăn uống trở lại.

Hiện tại, bé Asa đã 3 tuổi. Giờ đây chị Kasey mới chia sẻ câu chuyện của bé xảy ra vào tháng 10/2023 như một lời cảnh báo nghiêm khắc đến các bậc cha mẹ khác.

Chị Kasey kể lại: "Con tôi đã tìm thấy chiếc điều khiển camera được gắn trên vô lăng. Tôi ra vào xe cắm trại liên tục nhưng không hề thấy con lấy chiếc điều khiển đó. Sau đó tôi thấy nó nằm trên sàn nhà, vỡ thành bốn mảnh. Tôi không biết chính xác thời điểm con nuốt pin nhưng khoảng 30 phút sau khi tôi tìm thấy chiếc điều khiển thì con bắt đầu có triệu chứng".

Chị mô tả con trai mình "mặt đỏ bừng và mệt mỏi", đồng thời cho biết thêm: "Con bắt đầu ho rất nhiều và chảy nước dãi. Tôi đã tự hỏi 'Chuyện gì đã xảy ra với con vậy?'". Nghĩ con chỉ mệt, chị đã cho con ngủ trưa nhưng chị đã vô cùng sốc khi con trai thức dậy. "Các triệu chứng của con trở nên tồi tệ hơn. Con bắt đầu ho ra những mảng đen của lớp vỏ pin và tôi đã nghĩ 'Ôi Chúa ơi, ruột gan của con đang bị đẩy ra ngoài, có điều gì đó không ổn rồi'", chị nói.

Khoảnh khắc kinh hoàng và quá trình hồi phục kỳ diệu

Chị Kasey gọi cho người bạn làm y tá và được hỏi liệu con trai có tiếp xúc với pin cúc áo hay không. "Tôi nói rằng con đã làm rơi chiếc điều khiển và có thể có pin trong đó, và cô ấy bảo tôi đưa con đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Các bác sĩ đã chụp X-quang và phát hiện con đã nuốt một viên pin, nằm giữa xương đòn. Từ đó, họ chuyển chúng tôi đến một bệnh viện lớn hơn và 3 bác sĩ đã phối hợp để lấy nó ra".

"Lúc này chồng tôi đang tìm hiểu về pin cúc áo và tôi nghĩ con trai mình sắp chết. Tôi đã bị sốc, tôi thậm chí không thể cử động, tôi thực sự cảm thấy tê liệt. Nó giống như một cú đấm vào bụng". Sau khi vật lộn để lấy viên pin ra khỏi thực quản của Asa, cuối cùng họ cũng thành công. "Con được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật và đó là khoảnh khắc rất đáng sợ đối với tôi vì con trông như đã chết. Con không cử động và có hàng ngàn ống được đưa vào người con", chị Kasey nói.

Hành trình hồi phục đầy gian nan và lời kêu gọi hành động

Bé Asa đã phải trải qua "rất nhiều vật lý trị liệu" và học cách nuốt, nhai lại do tổn thương từ pin cúc áo, khiến thực quản của cậu bé bị co lại chỉ còn 3mm. Tháng 11/2023, Asa đã trải qua phẫu thuật tái tạo thực quản và phải nằm viện 5 tuần do bị rò rỉ thực quản.

Một năm rưỡi sau biến cố, Asa đã hoàn toàn bình phục và có thể ăn uống trở lại. Nhưng chị Kasey đã cấm hoàn toàn pin cúc áo trong nhà. Qua câu chuyện của con, chị cũng muốn khuyến cáo các bậc cha mẹ cần cất giữ đồ điện tử có chứa pin cúc áo tránh xa tầm tay trẻ em.

"Xin hãy cẩn thận với pin cúc áo. Tôi không còn dùng chúng trong nhà nữa. Chúng tôi thậm chí không có đồ chơi nào sử dụng loại pin này vì mạng sống của con cái là vô giá. Hãy đảm bảo rằng mọi thứ đều được vặn chặt nếu có chứa pin cúc áo. Tôi không muốn những gì đã xảy ra với Asa lại xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Đó là một khoảng thời gian thực sự đáng sợ nhưng tôi mừng vì cuối cùng chúng tôi đã vượt qua được. Chúng tôi đã giữ được con bên mình nên chúng tôi rất biết ơn", chị nói.

Phải làm gì nếu con bạn nuốt phải pin cúc áo?

Pin cúc áo, còn được gọi là pin đồng xu, là loại pin nhỏ, dẹt, hình tròn được sử dụng để cung cấp năng lượng cho mọi thứ, từ đồng hồ đến máy tính, điều khiển từ xa đến chìa khóa xe hơi, đồ chơi điện tử đến đèn LED. Tuy nhiên, chúng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng nếu bị nuốt phải.

Các bác sĩ tại bệnh viện Great Ormond Street cho biết: "Các vấn đề do pin cúc áo gây ra thường không phải do hóa chất rò rỉ từ pin mà là do bản thân pin phản ứng với chất dịch cơ thể, chẳng hạn như chất nhầy hoặc nước bọt. Điều này tạo ra một mạch điện để giải phóng một chất giống như xút ăn da, một loại kiềm mạnh có thể ăn mòn mô. Một chất kiềm nằm ở phía đối diện của thang đo pH so với axit nhưng cũng nguy hiểm không kém. Ngay cả pin 'hết điện' cũng có khả năng giải phóng kiềm nên cần được xử lý cẩn thận như pin mới".

Nếu một đứa trẻ nuốt phải pin cúc áo, chúng có thể: Nôn ra máu tươi, đỏ tươi; ho, bịt miệng hoặc chảy nhiều nước dãi; có vẻ bị đau bụng hoặc nhiễm virus; nôn mửa; chỉ vào cổ họng hoặc bụng; nói rằng chúng bị đau bụng, ngực hoặc cổ họng; mệt mỏi hoặc lờ đờ; im lặng hoặc bám người hơn bình thường, hoặc 'không giống như bình thường'; chán ăn; không muốn hoặc không thể ăn thức ăn đặc.

Nếu bạn nghĩ rằng con mình đã nuốt phải pin cúc áo, hãy thực hiện các bước sau: Đến ngay khoa Cấp cứu; nói với bác sĩ; mang theo bao bì pin hoặc sản phẩm có chứa pin; không cho trẻ ăn hoặc uống; không làm cho trẻ bị nôn.

Điều quan trọng là phải được hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt. Bệnh viện Great Ormond Street cho biết thêm: "Pin cúc áo có thể đã gây ra tổn thương đáng kể cho niêm mạc thực quản của trẻ - trong một số trường hợp, nó có thể đã làm thủng hoàn toàn thực quản để tạo thành một lỗ thủng. Điều này có thể tạo ra một đường thông (rò) giữa thực quản và khí quản. Nó cũng có thể đã làm hỏng dây thanh âm. Nó có thể đã làm bỏng các mạch máu ở vùng ngực, bao gồm cả động mạch chủ (mạch máu chính dẫn từ tim)".

Chị Kasey nói thêm: "Asa bị rất nhiều sẹo. Con không thể ăn thức ăn đặc, con sẽ nôn ra hết. Thực quản của con đã bị teo lại còn 3mm - ở độ tuổi của con, nó phải khoảng 12mm. Vào tháng 11, con đã phẫu thuật tái tạo thực quản. Chúng tôi dự định nằm viện 5 ngày nhưng cuối cùng phải ở lại 5 tuần vì thực quản của con bị rò rỉ. Bây giờ nó đã ở mức 15mm và con có thể ăn được. Con đã có những tiến bộ đáng kinh ngạc".