Người mẫu từng tham gia Người Ấy Là Ai đột ngột qua đời ở tuổi 33

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng trước thông tin người mẫu Bằng Dương qua đời ở tuổi 33. Tin buồn được người thân của anh chia sẻ trên trang cá nhân, nhanh chóng khiến nhiều bạn bè và khán giả xót xa. Cụ thể, em trai của Bằng Dương đăng tải thông báo: "Tôi là em trai anh Dương. Anh Dương mất rồi mọi người ạ. Tôi xin thông báo để mọi người biết, bớt chút thời gian tiễn đưa anh tôi đoạn đường cuối cùng". Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Theo thông tin từ cáo phó, người mẫu Bằng Dương qua đời vào 2h sáng ngày 5/5, hưởng dương 33 tuổi. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào sáng ngày 6/5, sau đó linh cữu được an táng tại nghĩa trang thuộc phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại, nguyên nhân ra đi đột ngột của anh vẫn chưa được gia đình chia sẻ.

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và nghệ sĩ như Lâm Bảo Châu, Ba Duy, Nhâm Phương Nam... đã để lại lời chia buồn, tiếc thương người quá cố.

Người mẫu từng tham gia Người Ấy Là Ai đột ngột qua đời

Lâm Bảo Châu tiễn biệt người quá cố: "Mãi là anh em. Thương em"

Bằng Dương hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên, anh sở hữu chiều cao 1,84m cùng ngoại hình điển trai. Người mẫu Bằng Dương từng gây chú ý khi xuất hiện trong tập cuối chương trình Người Ấy Là Ai mùa 2, với Tường Linh là nữ chính. Dù nhận được 4 phiếu xanh từ dàn cố vấn, nhưng vì vẻ ngoài có phần lạnh lùng, anh đã không được nữ chính lựa chọn. Khi đó, Bằng Dương xuất hiện với tấm bảng "Độc thân", khoảnh khắc này khiến Tường Linh cùng các cố vấn không khỏi tiếc nuối.

Người mẫu Bằng Dương khi xuất hiện là 1 trong 5 "cực phẩm" ở Người Ấy Là Ai 2019

Những năm gần đây, Bằng Dương sống khá kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của anh được cập nhật từ cuối năm 2024. Sự ra đi đột ngột của nam người mẫu để lại nhiều tiếc thương trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Bằng Dương hoạt động showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên trong nhiều năm qua

Tầm 2 năm gần đây, Bằng Dương sống kín tiếng, anh qua đời khiến nhiều người bàng hoàng

Ảnh: Tổng hợp, Người ấy là ai