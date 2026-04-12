Vừa qua, tại fanmeeting diễn ra chiều 11/4, Karik gây chú ý khi tiết lộ về chuyện tình cảm. Theo đó, một khán giả đã đặt câu hỏi về tình trạng yêu đương của nam rapper. Ban đầu, Karik "quăng miếng" với Ngô Kiến Huy để đỡ ngượng ngùng. Và sau đó nam rapper có màn ứng xử khéo léo khi phản hồi bản thân rất muốn yêu, và cho biết sắp tới sẽ có người yêu... nhưng hiện tại không có mặt tại đây.

Nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn về việc nam rapper đã có nửa kia nhưng chưa từng công khai, trong khi số khác lại cho rằng đây chỉ là hình mẫu lý tưởng mà anh hướng tới.

Đáng chú ý, dưới các bài đăng liên quan, netizen liên tục gọi tên Đàm Phương Linh. Không ít bình luận khẳng định chắc nịch về mối liên hệ giữa cả hai, thậm chí còn nhắc lại những tin đồn trong quá khứ giữa cả hai.

Không quá khó hiểu khi cư dân mạng "chỉ điểm" Đàm Phương Linh trong câu chuyện tình cảm của Karik. Cả hai từng có thời gian hẹn hò. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài khoảng 1 năm trước khi cả hai xác nhận chia tay vào cuối năm 2018. Thời điểm đó, nữ diễn viên cho biết nguyên nhân là do sự khác biệt trong suy nghĩ và lối sống.

Dù đã “đường ai nấy đi”, cả hai nhiều lần bị réo tên vào nghi vấn tái hợp. Năm 2022, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc được cho là Karik và Đàm Phương Linh cùng đi du lịch tại Quy Nhơn. Đến tháng 4/2023, tin đồn nối lại tình xưa tiếp tục bùng lên khi cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng lúc tại một quán cà phê.

Tuy nhiên, trước mọi đồn đoán, cả Karik lẫn Đàm Phương Linh đều giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Dù vậy, một số động thái như việc Karik nhiều lần “thả tim” bài đăng của người cũ vẫn khiến dân tình không khỏi tò mò.

Đàm Phương Linh sinh năm 1993, từng được biết đến với vai trò hot girl đời đầu trước khi hoạt động trong showbiz với nhiều vị trí như VJ, người mẫu và diễn viên. Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, Đàm Phương Linh còn dần khẳng định bản thân qua các dự án phim ảnh, cho thấy sự nghiêm túc khi theo đuổi con đường nghệ thuật.

Những năm gần đây, Đàm Phương Linh ít chia sẻ về đời tư và chủ yếu tập trung vào công việc cá nhân. Trên trang cá nhân, Đàm Phương Linh hiện tại mang hình ảnh trưởng thành và sắc sảo hơn. Trước những đồn đoán về việc hẹn hò với Karik, nữ diễn viên giữ thái độ im ắng, không phủ nhận hay lên tiếng.

Đàm Phương Linh từng là VJ và hiện tại gây chú ý với các vai diễn truyền hình

Cũng trong fanmeeting, Karik cũng chia sẻ về người bạn đời tương lai. Cụ thể, khi được hỏi: "Anh muốn tự mình sắp đặt điều gì nhất và mong muốn được sắp đặt điều gì cho mình?", Karik đã khá thẳng thắn:

"Mình nghĩ điều muốn tự sắp đặt chính là cuộc sống của bản thân, mình không muốn phụ thuộc vào ai hết. Từ bé đến giờ, mình đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc, mình thấy điều vui nhất trong cuộc sống không phải nhiều tiền hay nhiều công việc tìm đến, mà vui nhất chính là mình có thể cân bằng được mọi thứ.

Về mong muốn được sắp đặt điều gì, thì đó chính là được về nhà sẽ có mẹ và vợ sắp xếp cho mình bữa cơm. Mình không biết mọi người thế nào, nhưng với Karik, dù ở ngoài kia có là ai, làm to làm lớn hay xưng hùng xưng bá trên mạng, khi về đến nhà thấy mẹ hay vợ mình chuẩn bị một bữa cơm thì mọi mệt mỏi đều tan biến".

