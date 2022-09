Người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26

Mới đây, người nhà đã thông báo tin buồn rằng, người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang đã qua đời ở tuổi 26 tại nhà riêng. Người đẹp đã ra đi sau một khoảng thời gian chiến đấu với bạo bệnh.

Được biết, vào tháng 7/2021, Châu Kim Sang được chẩn đoán bị viêm màng não do di căn u xương. Nàng mẫu phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật quan trọng. Trong đó có 4 lần phải mở hộp sọ, điều này khiến sức khỏe cô càng thêm suy yếu.

Hôm 1/9 vừa qua, Châu Kim Sang được bố đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy sau khi lên cơn co giật liên tục và tay chân co quắp. Theo kết quả chụp MRI cho thấy, Châu Kim Sang bị ung thư não giai đoạn cuối với nhiều khối u ác tính. Do tình trạng quá nặng, bác sĩ không thể điều trị theo biểu đồ nên đã trả cô về nhà.

Người mẫu Châu Kim Sang đã qua đời ở tuổi 26

Sinh năm 1996, Châu Kim Sang - người Khmer, quê An Giang, là gương mặt được chú ý trong cộng đồng LGBT. Châu Kim Sang từng tham gia 2 mùa giải Đại sứ Hoàn mỹ (Miss International Queen Vietnam) 2019 và 2020. Người đẹp lần lượt dừng chân ở Top 10 và 15.

