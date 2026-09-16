Tuổi tác tăng lên không có nghĩa người lớn tuổi phải kiêng khem quá mức. Ngược lại, một chế độ ăn đa dạng, đủ chất và vừa phải mới là nền tảng giúp duy trì sức khỏe lâu dài.

Trong đó, trái cây là nhóm thực phẩm đáng có trong thực đơn hằng ngày nhờ cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Tuy nhiên, không phải cứ là trái cây thì ăn bao nhiêu cũng được.

Người cao tuổi có thể gặp nhiều thay đổi về răng miệng, tiêu hóa và cảm giác ngon miệng. Khả năng hấp thu một số chất dinh dưỡng cũng có thể giảm, trong khi nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh tim mạch tăng lên. VnExpress dẫn lời ThS.BS Trần Thị Thắm, Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết người cao tuổi cần chế độ ăn hợp lý, đầy đủ dưỡng chất và phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Vậy những loại quả nào có thể ưu tiên?

Chuối - mềm, dễ ăn, giàu kali

Chuối là một trong những loại trái cây tiện lợi nhất đối với người lớn tuổi. Quả mềm, dễ nhai, không cần chế biến cầu kỳ và cung cấp chất xơ, kali, vitamin C cùng vitamin B6. Chất xơ trong chuối góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và có thể giúp hạn chế tình trạng táo bón khi kết hợp với uống đủ nước và chế độ ăn giàu rau củ.

Kali cũng là khoáng chất quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp, thần kinh và cân bằng dịch trong cơ thể. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận hoặc có tình trạng kali máu cao cần thận trọng với các thực phẩm giàu kali, trong đó có chuối. Không nên tự ý tăng lượng chuối chỉ vì nghĩ đây là loại quả “bổ tim”.

Ngoài ra, chuối chín có lượng carbohydrate tương đối đáng kể. Người mắc tiểu đường vẫn có thể ăn nhưng nên kiểm soát khẩu phần và tính vào tổng lượng carbohydrate trong ngày.

Kiwi - nhỏ nhưng giàu vitamin và chất xơ

Kiwi có vị chua ngọt, mềm khi chín và khá giàu vitamin C. Loại quả này cũng cung cấp chất xơ và kali, phù hợp để thay đổi khẩu vị trong thực đơn của người lớn tuổi. Một ưu điểm khác là kiwi thường được ăn trực tiếp, không cần thêm đường hay chế biến cầu kỳ.

Chất xơ là thành phần đặc biệt đáng chú ý với người cao tuổi. Theo Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ, trái cây là nguồn cung cấp carbohydrate và chất xơ, góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Ăn trái cây nguyên quả còn giúp tận dụng lượng chất xơ tự nhiên tốt hơn so với uống nước ép. Nếu người lớn tuổi có dạ dày nhạy cảm, nên bắt đầu với lượng nhỏ để xem cơ thể có phù hợp hay không.

Nho - ngon nhưng phải kiểm soát khẩu phần

Nho chứa nước, carbohydrate, vitamin và một số hợp chất thực vật chống oxy hóa. Đây cũng là loại quả mềm, dễ ăn và không cần chế biến. Tuy nhiên, chính vì dễ ăn nên nho cũng là loại quả rất dễ bị ăn quá tay.

Một chùm nho nhỏ có thể biến thành một đĩa lớn nếu vừa xem tivi vừa ăn mà không để ý. Với người mắc tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng, điều này càng cần được lưu tâm.

Không nên hiểu rằng kali trong nho có thể “đào thải natri” và thay thế các biện pháp điều trị tăng huyết áp. Một chế độ ăn tốt cho tim mạch cần được xây dựng tổng thể, trong đó kiểm soát muối, duy trì cân nặng hợp lý và vận động phù hợp quan trọng hơn việc phụ thuộc vào một loại trái cây.

Dâu tây - ít năng lượng, giàu vitamin C

Dâu tây có màu sắc bắt mắt, mềm và chứa nhiều nước. Loại quả này cung cấp vitamin C, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người cao tuổi muốn bổ sung trái cây nhưng không muốn ăn những loại quá ngọt.

Có thể ăn dâu tây trực tiếp sau khi rửa sạch hoặc kết hợp với sữa chua không đường. Điều nên tránh là biến dâu thành món tráng miệng nhiều đường bằng cách thêm quá nhiều sữa đặc, đường hoặc siro. Một điểm quan trọng khác là vệ sinh. Dâu tây có bề mặt mềm và nhiều khe nhỏ, vì vậy cần rửa sạch trước khi ăn, đặc biệt khi dùng cho người cao tuổi có sức đề kháng kém.

Táo - lựa chọn đáng ưu tiên nhờ lượng chất xơ

Táo là cái tên quen thuộc trong danh sách trái cây phù hợp với người lớn tuổi. Táo cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất thực vật. Pectin, một dạng chất xơ hòa tan trong táo, có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột và góp phần kiểm soát cholesterol khi nằm trong một chế độ ăn lành mạnh.

Nếu người cao tuổi có khả năng nhai tốt, có thể ăn táo nguyên quả sau khi rửa sạch. Phần vỏ chứa thêm chất xơ và một số hợp chất thực vật, nhưng với người có răng yếu hoặc khó nhai, có thể gọt vỏ và cắt thành miếng nhỏ. Đừng ép táo thành nước uống nếu không cần thiết. Ăn nguyên quả giúp giữ lại nhiều chất xơ hơn và thường tạo cảm giác no tốt hơn.

Lê - nhiều nước, dễ ăn trong những ngày nóng

Lê có hàm lượng nước cao, vị thanh và khá mềm khi chín. Đây có thể là món tráng miệng dễ ăn đối với người lớn tuổi, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng hoặc khi người ăn không muốn dùng các loại quả quá ngọt. Tuy nhiên, không nên gọi lê là loại quả có khả năng “làm ẩm phổi” hay chữa ho theo nghĩa y khoa.

Nếu bị ho, khàn tiếng hoặc có đờm kéo dài, nguyên nhân có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau như nhiễm trùng đường hô hấp, dị ứng, trào ngược hoặc bệnh lý hô hấp mạn tính. Ăn lê chỉ là một phần của chế độ ăn, không thay thế việc thăm khám.

Cherry - thêm màu sắc và chất chống oxy hóa

Cherry chứa vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa, trong đó có anthocyanin tạo màu đỏ tím đặc trưng. Đây là nhóm hợp chất được quan tâm trong nghiên cứu về sức khỏe tim mạch và quá trình viêm, nhưng không nên từ đó suy ra rằng ăn anh đào có thể “làm mềm mạch máu” hoặc điều trị rối loạn mỡ máu.

Với người cao tuổi, cách tiếp cận hợp lý hơn là xem Cherry như một loại trái cây đa dạng hóa thực đơn. Nếu mua Cherry đóng hộp hoặc sấy khô, cần kiểm tra lượng đường bổ sung. Trái cây sấy thường cô đặc đường và dễ ăn quá mức so với trái cây tươi.

Tỳ bà - không cần chạy theo những lời quảng cáo

Tỳ bà là loại quả ít phổ biến hơn tại Việt Nam nhưng chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Trong y học cổ truyền, tỳ bà được nhắc đến với một số công dụng liên quan đến ho và cổ họng. Tuy nhiên, những công dụng này không nên được diễn giải thành khả năng điều trị bệnh phổi hoặc thay thế thuốc.

Nếu muốn đưa tỳ bà vào thực đơn, hãy xem nó đơn giản là một loại trái cây bổ sung. Không cần ăn thật nhiều chỉ vì tin rằng càng ăn càng tốt cho phổi.

Măng cụt - ngon nhưng đừng biến thành “siêu quả”

Măng cụt có vị ngọt thanh, chứa vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật. Đây là món ăn được nhiều người yêu thích nhưng cũng cần kiểm soát khẩu phần, đặc biệt với người mắc tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng.

Không có bằng chứng đủ để khẳng định ăn măng cụt có thể ngăn ngừa xơ cứng động mạch hay điều trị mỡ máu cao.Nguyên tắc đơn giản nhất vẫn là ăn đa dạng, thay đổi nhiều loại quả thay vì tập trung vào một loại duy nhất.

Người lớn tuổi nên ăn trái cây thế nào?

Một trong những sai lầm phổ biến là nghĩ rằng trái cây càng nhiều càng tốt. Thực tế, trái cây vẫn cung cấp carbohydrate và năng lượng. Với người mắc tiểu đường, lượng trái cây cần được tính trong tổng chế độ ăn. Với người suy thận, một số loại quả giàu kali cũng cần được kiểm soát theo chỉ định của bác sĩ.

Một nguyên tắc khác là ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép. Khi ép, lượng chất xơ bị giảm đáng kể và rất dễ uống một lượng lớn trái cây trong thời gian ngắn.

Người cao tuổi cũng không nên chỉ ăn một loại quả yêu thích mỗi ngày. Một thực đơn đa dạng sẽ giúp cung cấp nhiều nhóm vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật khác nhau.

Đừng quên 3 điều quan trọng

Một là, ăn vừa đủ. Một đĩa trái cây lớn không đồng nghĩa với một chế độ ăn lành mạnh.

Hai là, ưu tiên quả tươi, nguyên quả. Hạn chế nước ép đóng chai, trái cây sấy nhiều đường và các món trái cây phủ đường.

Ba là, lựa chọn theo bệnh nền. Người tiểu đường, bệnh thận, tăng kali máu hoặc đang dùng nhiều thuốc nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng khi cần thay đổi đáng kể chế độ ăn.

Tuổi càng cao, cơ thể càng cần một chế độ ăn đơn giản nhưng đủ chất. Chuối, kiwi, dâu tây, táo, lê, nho hay anh đào đều có thể góp mặt trong thực đơn, miễn là được lựa chọn và sử dụng phù hợp.

Không có một loại trái cây nào là “thần dược” cho người lớn tuổi. Điều đáng giá hơn là ăn đa dạng, đúng khẩu phần và kết hợp trái cây với rau xanh, protein, ngũ cốc nguyên hạt cùng việc vận động phù hợp.