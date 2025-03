Người làm Jennie khóc nức nở ở concert là G-Dragon?

Vừa qua, Jennie (BLACKPINK) đã chính thức đánh dấu chương mới sự nghiệp độc lập với album đầu tay RUBY. Album gồm 15 tracks, kết hợp với 6 nghệ sĩ quốc tế, là toàn bộ về Jennie. Tự làm chủ, định hướng và sản xuất mọi khâu từ âm nhạc đến hình ảnh, Jennie khiến công chúng kinh ngạc trước tư duy nghệ thuật "đỉnh nóc", sản phẩm đậm dấu ấn cá nhân. Lấy cảm hứng từ đoạn thơ Bảy Giai Đoạn Cuộc Đời của Shakespeare, Jennie thể hiện quan điểm về tình yêu, sự ra đời, niềm tin và đỉnh cao trong album đầu tay.

Jennie (BLACKPINK) đã chính thức đánh dấu chương mới sự nghiệp độc lập với album đầu tay RUBY

Cùng lúc với việc ra mắt album, Jennie tổ chức chuỗi đêm diễn The Ruby Experience lần lượt tại 3 thành phố - Los Angeles, New York và Seoul. Đêm 6/3 (theo giờ Mỹ), Jennie đã biểu diễn concert đầu tiên của The Ruby Experience tại L.A. Cô nàng mang đến set diễn gồm toàn bộ 15 ca khúc mới, chương trình được dàn dựng qua 7 cột mốc quan trọng của con người, theo đúng cảm hứng từ Bảy Giai Đoạn Cuộc Đời.

Jennie tổ chức chuỗi đêm diễn The Ruby Experience lần lượt tại 3 thành phố - Los Angeles, New York và Seoul

Jennie làm fan tự hào không thôi trước khả năng trình diễn ngày càng thăng hạng. Jennie vừa hát, vừa rap kết hợp vũ đạo cực hoành tráng, chứng minh bản lĩnh của 1 nghệ sĩ toàn năng. So với thời còn là idol dưới trướng YG, Jennie nay đã trưởng thành, tự tin hơn nhiều lần, đủ khả năng để đi con đường của 1 popstar thực thụ.

Jennie khóc nức nở khi hát Twin tại show diễn ở L.A hôm 6/3 (giờ Mỹ)

Tâm điểm buổi diễn của Jennie tại L.A nằm ở tiết mục cuối cùng, cũng là ca khúc sâu lắng nhất - Twin. Jennie phô diễn giọng hát cảm xúc trên nền guitar mộc mạc. Hát đến cao trào, Jennie bật khóc nức nở. Ánh mắt long lanh nước của Jennie khiến fan "luỵ tim". Khoảnh khắc Jennie khóc nghẹn nhanh chóng viral các nền tảng, lần nữa dấy lên nhiều đồn đoán.

Hát đến cao trào, Jennie bật khóc nức nở

Ánh mắt long lanh nước của Jennie khiến fan "luỵ tim"

Jennie trải lòng Twin là một bài hát dành riêng cho một người. Cô nàng thừa nhận trên sóng phỏng vấn với Jane Lowe rằng Twin là một bài hát "cực kỳ riêng tư". Lý do Jennie phát hành là vì hy vọng ai đó có thể đồng cảm. Jennie còn cho biết Twin giúp cô khép lại mối quan hệ trong quá khứ. Sau khi nghe Jennie hé lộ câu chuyện riêng tư đằng sau Twin, nhiều fan suy đoán nhân vật chính của ca khúc này chính là người Jennie từng rất yêu.

Tính đến nay, Jennie đã công khai/ bị bắt gặp hẹn hò với 3 nam thần tượng nổi tiếng, lần lượt là Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS). Những cái tên này lập tức lọt "tầm ngắm". Ban đầu, fan suy đoán người Jennie nhắc đến có thể là V (BTS), bởi đây là cuộc tình mới nhất và cũng tốn nhiều giấy mực báo chí nhất.

G-Dragon được nhắc tên sau khi Jennie ra mắt ca khúc Twin

Nhưng, sau khi nghe toàn bộ ca khúc, dường như Twin đang đề cập đến 1 nhân vật khác. Trong ca khúc, Jennie đề cập đến mối quan hệ kéo dài 10 năm, cả hai mất nhau vì cô đã "thêm dầu vào lửa". Sau tất cả, Jennie vẫn gọi người này là "bạn của tôi".

Giây phút Jennie khóc khi hát Twin còn là phân đoạn "Anh có thể chịu đựng em thêm không?; Chúng ta đã có mười năm; Trẻ trung, ngốc nghếch và ngây thơ, bạn của em; Em biết cả hai chúng ta đều sai". Loạt dấu hiệu này khiến người hâm mộ liên tưởng đến G-Dragon.

Jennie và G-Dragon từng bị Dispatch bóc ảnh hẹn hò đầu năm 2021

Trước khi lộ ảnh hẹn hò với V vào đầu năm 2022, Jennie và G-Dragon từng bị Dispatch bóc ảnh hẹn hò. Jennie ra vào khu nhà cao cấp của G-Dragon một cách tự nhiên. Cả hai là tiền - hậu bối thân thiết ở YG. Năm 2020, G-Dragon vốn "ở ẩn" vẫn đặc biệt xuất hiện trên sóng livestream của Jennie, cùng BLACKPINK giới thiệu mẫu kính cô nàng collab cùng Gentle Monster. Nhìn lại mối quan hệ của hai ngôi sao, Jennie và G-Dragon quả thực đã có hơn 10 năm quen biết.

G-Dragon là người hỗ trợ Jennie ngay từ thời thực tập sinh

Lần đầu Jennie xuất hiện trước công chúng là trong MV That XX của G-Dragon năm 2012. Sân khấu đầu tiên của Jennie cũng đồng hành với thủ lĩnh BIGBANG, với ca khúc Black năm 2013. G-Dragon là người hỗ trợ Jennie ngay từ thời thực tập sinh.

Thời mới debut, Jennie thường được gọi là "G-Dragon bản nữ", với khả năng rap và vai trò đại diện cho màu sắc nhóm tương đồng. Jennie và G-Dragon cũng là 2 ngôi sao có phong cách thời trang hàng đầu Kpop, là chàng thơ/nàng thơ của nhà mốt xa xỉ Chanel. Có nhiều lý do để suy đoán, Jennie và G-Dragon là "hai nửa phù hợp", liên kết đồng điệu như cặp "song sinh".

Mở đầu Drama, G-Dragon đã hát một cách đầy trách móc "Khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp; Sao em cứ tỏ ra nó tệ đến thế?"

Trong album mới nhất của G-Dragon, ca khúc Drama gây chú ý bởi chuyện tình da diết, dằn vặt anh truyền tải. G-Dragon gọi nửa kia là "drama queen", "chẳng bao giờ thích mọi chuyện êm đẹp". Mở đầu Drama, G-Dragon đã hát một cách đầy trách móc "Khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp; Sao em cứ tỏ ra nó tệ đến thế?". Người ấy luôn hỏi G-Dragon yêu đến mức nào, muốn tranh cãi để thoả mãn cái tôi thắng thua. Cái kết của cuộc tình là giải thoát cho nhau.

Jennie tin rằng khi trưởng thành hơn, mối quan hệ sẽ được "chữa lành", sẽ trở lại là những người bạn

Trùng hợp, Jennie viết trong Twin rằng "Em đoán rằng chúng ta đã mất nhau, vì chính em đốt lên ngọn lửa đó". Jennie coi Twin như một bức thư riêng tư, mà chắc chắn ai đó sẽ hiểu. Jennie tin rằng khi trưởng thành hơn, mối quan hệ sẽ được "chữa lành", sẽ trở lại là những người bạn. Nữ idol còn đề cập đến việc theo dõi các chương trình nhạc pop sắp tới, "em không ôm anh, nhưng vẫn thấy anh". Hai bài hát - liên kết với nhau một cách kỳ lạ.

Loạt chi tiết trùng hợp giữa album G-Dragon và Jennie

Theo dõi cả quá trình G-Dragon và Jennie quảng bá album mới, fan tinh ý nhận ra một vài chi tiết thẩm mỹ gây liên tưởng đến nhau. Font chữ album Übermensch của G-Dragon có nét tương đồng với font chữ poster MV Like JENNIE. Trong khi đó, dòng chữ Drama trong teaser MV của G-Dragon lại rất gần với phong cách thiết kế tracklist album RUBY. Người hâm mộ cũng cảm thấy thú vị trước điều này.

Jennie có mặt ở concert 2NE1 tại Seoul hồi tháng 10 năm ngoái

Nhưng Jennie không xuất hiện trong khung hình có G-Dragon

Từng là anh em thân thiết, nhưng hiện tại G-Dragon và Jennie đã không còn tương tác công khai. Trong khi đó, thủ lĩnh BIGBANG vẫn thoải mái gặp gỡ, quay dance challenge với Rosé hay trò chuyện, bình luận cùng Lisa trên Instagram.

Tháng 10/2024, cả Jennie và G-Dragon đều có mặt ở concert 2NE1 tại Seoul. Fan Kpop phát sốt trước khung hình chung của YG Family, chỉ riêng G-Dragon và Jennie không hề "lọt vào ống kính". Cả hai dường như tránh mặt nhau sau tin đồn hẹn hò đầu năm 2021, rồi Jennie bị bắt gặp hẹn hò nam thần nhóm BTS. Tất cả những chi tiết này, khiến dân tình không khỏi đồn đoán xôn xao.

Jennie cũng rưng rưng khi nói về cột mốc album đầu tay tại show diễn L.A

Song, tất cả mọi chi tiết đều chỉ dừng lại ở suy đoán chủ quan của một bộ phận người hâm mộ. Người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Về việc âm nhạc ám chỉ đến ai, rất khó để phân định. Khoảnh khắc Jennie khóc ở show diễn L.A, lý giải một cách đơn giản hơn là có thể do cô nàng xúc động sau khi ra mắt album đầu tay. Chính Jennie cũng rưng rưng khi nói về cột mốc đặc biệt này, sau màn trình diễn Twin.