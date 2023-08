Người Hà Nội ùn ùn đi làm thủ tục cấp biển số định danh

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an lấy người dân làm trung tâm phục vụ, làm nguồn lực, động lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì Thông tư 24/2023 đảm bảo được 3 điểm mới so với thông tư trước đây.