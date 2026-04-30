Sáng sớm 30/4, anh Thành ở phố Lạch Tray bước ra đường và bất ngờ trước khung cảnh quen thuộc bỗng trở nên... lạ lẫm một cách kỳ diệu: hàng quán chật ních, xe cộ đậu kín vỉa hè, và gần như tất cả các xe đều mang biển số 29, 30 của Hà Nội.

"Công nhận sáng nay ra đường toàn gặp xe biển Hà Nội thật. Bình thường cuối tuần cũng có khá đông người Hà Nội về Hải Phòng ăn uống theo foodtour, nhưng hôm nay là ngày nghỉ lễ nên lượng người đổ về lại càng đông hơn. Nhiều người phải xếp hàng chờ đợi nhưng vẫn rất vui vẻ", anh Thành chia sẻ.

Khung cảnh đông đúc trước một quán ăn sáng ở Hải Phòng sáng 30/4 (Ảnh: fanpage Không Lòng Vòng)

Người Hà Nội ùn ùn đổ về Hải Phòng... ăn sáng

Cảnh tượng thú vị này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội qua một bài đăng hài hước với caption đầy hóm hỉnh: "Đề nghị người Hải Phòng tiếp tục ở nhà để người Hà Nội đi ăn sáng".

Bài đăng thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân Hải Phòng (Nguồn: Không Lòng Vòng)

Bài đăng thu hút hơn 2.000 lượt thích và hàng trăm bình luận - phần lớn là người Hải Phòng thản nhiên đáp lại: "Người HP còn đang trên giường", "Yên tâm, người Hải Phòng xin nhường người Hà Nội!".

Khu vực phố Cầu Đất và Lạch Tray - nơi tập trung nhiều quán bánh đa cua được nhiều người biết đến, vốn đã là điểm check-in quen thuộc của dân mê foodtour từ khắp nơi. Dịp lễ 30/4, lượng khách tăng đột biến, nhiều người phải kiên nhẫn xếp hàng dưới nắng nhưng vẫn giữ tâm thế vui vẻ, điện thoại sẵn sàng chụp ảnh.

Các xe ô tô biển số Hà Nội xuất hiện tại Hải Phòng từ sáng sớm khiến người dân địa phương thích thú (Ảnh: fanpage Không Lòng Vòng)

Hiện tượng này không mới, nhưng cứ mỗi dịp lễ lại trở thành chủ đề bàn tán rôm rả. Hải Phòng cách Hà Nội chưa đến 2 tiếng đi cao tốc, đủ gần để bắt đầu một ngày bằng tô bánh đa cua và vẫn kịp về nhà trước tối.

4 món ăn sáng đặc sản của Hải Phòng - do dân local chính hiệu gợi ý cho người Hà Nội!

Nếu bạn đã từng cầm điện thoại tra Google "quán bánh đa cua ngon nhất Hải Phòng" và thành thật mà nói - bạn đang ăn theo lịch của người Hà Nội, không phải của người Hải Phòng. Đây là 5 món mà dân thổ địa thực sự yêu thích, kèm một bí kíp nhỏ ít ai nói ra.

1. Bánh đa cua - và bí kíp không phải ai cũng biết

Bánh đa cua là linh hồn của bữa sáng Hải Phòng, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng thay vì xếp hàng dài ở những quán được gắn sao trên Google Maps, hãy thử làm theo cách người địa phương: ghé bất kỳ quán bánh đa nào ở đầu ngõ. Nghe có vẻ liều, nhưng đây là sự thật 100% từ người Hải Phòng - bánh đa cua ở đây thực sự đã đạt tới "đẳng cấp" là hầu như quán nào cũng ngon, và hàng đầu ngõ thường nóng hổi, tươi mới hơn vì bán cho khách quen cả năm.

2. Trứng đánh kem ăn cùng bánh mì - bữa sáng quốc dân của người Hải Phòng

Nghe lạ tai nhưng đây là combo ăn sáng được người Hải Phòng yêu thích hàng chục năm nay. Lòng đỏ trứng đánh bông cùng đường, ăn kèm bánh mì giòn - đơn giản, ngọt thanh, đủ năng lượng cho một buổi sáng dài. Giá chỉ khoảng 18.000 đồng. Quán bánh mì 64 Lý Thường Kiệt (Hồng Bàng) là một địa chỉ để thử, nhưng bắt gặp hàng này ở góc phố nào cũng được.

3. Cháo khoái - tô cháo xanh kỳ lạ mà ăn một lần nhớ mãi

Không phải màu trắng hay nâu - cháo khoái Hải Phòng có màu xanh rất đặc biệt nhờ nước cốt rau ngót hoặc lá dứa. Ăn kèm đậu xanh nghiền mịn và hành phi, phần cháo sánh đậm vị xương ninh. Tìm ở các khu chợ như Chợ Con (đường Hàng Kênh), chợ Cột Đèn, hoặc chú ý xe đẩy lưu động trên phố.

4. Bánh cuốn ninh xương Cát Cụt - khác biệt ở tô nước chấm

Bánh cuốn ở Hải Phòng không chấm mắm giấm bình thường - nước chấm được ninh từ xương, béo ngậy và thơm khác hẳn. Quán trên phố Cát Cụt (số 108) là địa chỉ dân địa phương hay nhắc, nhưng ngay trên con phố này cũng có nhiều hàng chất lượng tương đương.

Về chuyện ăn sáng, người Hải Phòng cũng có phong cách rất riêng. Họ thức dậy, bước ra đầu ngõ, và ngồi xuống bất kỳ cái ghế nhựa xanh đỏ nào còn trống. Nếu bạn muốn ăn như người địa phương thật sự - hãy thử làm điều tương tự, thay vì mở ứng dụng bản đồ ra tra. Hương vị local chắc chắn không khiến bạn thất vọng đâu!